Экскурсионная программа• Историческое машинно-котельное отделение;
- История медицины на русском флоте (зал №8);
- Флотская медицина на кораблях во время РЯВ (мультимедиа в зале №9);
- Свободное посещение верхней палубы и 6-ти залов музея.
- Обрати внимание, в стоимость входит лекция-экскурсия по музею. Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы.
- Билеты на крейсер Аврора, можно заказать тут.
Что входит
- Тематическая-лекция экскурсия
Что не входит
- Входной билет для каждого человека в группе
- Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 2/4
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Крейсер А.
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