Крейсер А. – Гид из Санкт-Петербурга

Знаменитый бронепалубный крейсер «Аврора» был спущен на воду в мае 1900 года и введен в эксплуатацию три года спустя.



Назвали его в честь одноименного парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны, в 1854 году.



Крейсер «Аврора» был вооружен 42 пушками четырех различных калибров, тремя торпедными аппаратами.



Полное водоизмещение его — 7130 тонн, а толщина брони — от 63, 5 мм на палубе до 152 мм — на рубке.



Идти он мог со скоростью 19, 2 узла, а максимальная дальность его составляла 4000 морских миль.



Экипаж крейсера насчитывал 570 человек, в том числе 20 офицеров.



Длина крейсера составляет 126, 8 метров, ширина — 16, 8 метров, а глубина осадки — 6, 4 метров.