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Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия

Крейсер А.
Крейсер А. – Гид из Санкт-Петербурга
Знаменитый бронепалубный крейсер «Аврора» был спущен на воду в мае 1900 года и введен в эксплуатацию три года спустя.

Назвали его в честь одноименного парусного фрегата, прославившегося при обороне Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны, в 1854 году.

Крейсер «Аврора» был вооружен 42 пушками четырех различных калибров, тремя торпедными аппаратами.

Полное водоизмещение его — 7130 тонн, а толщина брони — от 63, 5 мм на палубе до 152 мм — на рубке.

Идти он мог со скоростью 19, 2 узла, а максимальная дальность его составляла 4000 морских миль.

Экипаж крейсера насчитывал 570 человек, в том числе 20 офицеров.

Длина крейсера составляет 126, 8 метров, ширина — 16, 8 метров, а глубина осадки — 6, 4 метров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия
Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия

Что вы увидите

  • крейсер Аврора
Экскурсионная программа• Историческое машинно-котельное отделение;
  • История медицины на русском флоте (зал №8);
  • Флотская медицина на кораблях во время РЯВ (мультимедиа в зале №9);
  • Свободное посещение верхней палубы и 6-ти залов музея.
  • Обрати внимание, в стоимость входит лекция-экскурсия по музею. Необходимо приобрести входной билет 🎫 для каждого члена группы.
  • Билеты на крейсер Аврора, можно заказать тут.
Что входит
  • Тематическая-лекция экскурсия
Что не входит
  • Входной билет для каждого человека в группе
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 2/4
Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия
Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия
Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия
Крейсер «Аврора»: тематическая-лекция экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Крейсер А.
Крейсер А.
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Крейсер А. проводит ещё 1 экскурсию

Входной билет на крейсер «Аврора»
500
2 часа
Входной билет на крейсер «Аврора»

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