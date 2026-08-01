Утром, когда водные артерии города ещё не заполнились потоком судов после ночного затишья, идеально отправиться в путешествие.
Вы — наши гости, и мы предлагаем вам увидеть малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора».
Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.
Вы — наши гости, и мы предлагаем вам увидеть малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора».
Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.
Что вас ожидает
Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка.
Вы пройдёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите интересные достопримечательности:
- Никольский морской собор
- Семимостье
- красивую арку Новой Голландии
- Исаакиевский собор
- Спас на Крови
- Марсово поле
- крейсер «Аврора»
- Летний сад
- Михайловский замок
С помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице. Пора отправляться в путешествие по историческим уголками города!
Организационные детали
Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).
- Прогулка продлится 1 час 15 минут. Отправление ежедневно в 09:30, 10:30 и 10:35 (может незначительно задерживаться).
- Сопровождения гида на программе не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
- На детей до 3 лет необходимо предварительно оформить бесплатный билет
- На катере есть комфортабельные диваны, выдвижной тент и пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено
- Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 13 до 18 лет
- На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
- Со своими едой и напитками проходить на катер не разрешено
- С питомцами (даже маленькими) можно отправиться только в индивидуальном формате. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 30 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Основной
|1850 ₽
|Льготный
|1650 ₽
|Детский до 12 лет
|1200 ₽
|Дети до 3-х лет
|10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки, 104
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 224 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
В кассе не могли найти номер заказа трипстера и кассир при этом была груба: начала меня буквально раздраженно воспитывать. Странно и не понятно, зачем так делать: ведь вы - часть
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Добрый день.
Поездка на прекрасном катере с аудиогидом нам троим: 2 пенсионера + ребёнок 12 лет, очень понравилась. Всё чётко организовано, и сама посадка на катер, и, конечно же, отличный маршрут.
Поездка на прекрасном катере с аудиогидом нам троим: 2 пенсионера + ребёнок 12 лет, очень понравилась. Всё чётко организовано, и сама посадка на катер, и, конечно же, отличный маршрут.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Чудесное путешествие! Капитан Михаил очень уверенно ведёт катер, успели просмотреть все локации с воды, а это совсем другой вид. Очень хорошо все слышно и видно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой Неве, проплыли рядом с Петропавловской крепостью и крейсером Аврора. Если прохладно, на борту есть бесплатные пледы. Нам очень понравилось!
+5
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Прогулка на катере 9.30, когда город ещё только просыпается прошла шикарно. Мало судов, интересная экскурсия аудиогида-своя не повторится романтика. Нас было на катере 4 человека, все удобно и комфортно расселись. Маршрут очень интересный, все самые главные места Питера были показаны. Рекомендую эту экскурсию на все 100%. организация на высоте👍
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «По рекам утреннего Петербурга - в небольшой группе»
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЭкскурсия по крейсеру «Аврора» без очереди (билеты включены)
Изучить один из главных символов Петербурга и революции 1917 года
Начало: У крейсера «Аврора»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1980 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По рекам и каналам Петербурга на персональном катере с гидом
Увидеть Северную столицу с воды и погрузиться в её историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
По рекам и каналам Петербурга - на катере
Увидеть город так, как его задумывал Пётр I
Начало: На набережной Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 7650 ₽
8500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере по водам Санкт-Петербурга
Пройти по живописным рекам и каналам исторического центра
Начало: На набережной канала Грибоедова
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
от 7950 ₽ за всё до 6 чел.
1850 ₽ за человека