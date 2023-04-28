По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе

Увидеть Семимостье, Исаакий, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности с воды

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Утром, когда водные артерии города ещё не заполнились потоком судов, идеально отправиться в путешествие.

Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер Аврора.

Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере вместимостью до 11 человек, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
По рекам утреннего Петербурга - на катере и в мини-группе
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Нева — Фонтанка.

Вы проплывёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:

  • Никольский морской собор
  • Семимостье
  • арку Новой Голландии
  • Исаакиевский собор
  • Дворцовую площадь
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • крейсер «Аврора»
  • Летний сад
  • Михайловский замок

А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице.

Организационные детали

  • Прогулка продлится 1 час 15 минут. Отправление ежедневно в 10:30 (может незначительно задерживаться).
  • Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах, а также изменения в маршруте из-за форс-мажоров
  • На детей до 3 лет необходимо предварительно оформить бесплатный билет
  • На катере есть комфортабельные диваны, выдвижной тент и пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с Большим драматическим театром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
По рекам и каналам
Летний сад
Популярные места
Крейсер Аврора
Исаакиевский собор
Музеи
Религиозные
Михайловский замок
Дворцы, замки и особняки
Набережная
На катере
Спас на Крови
По Фонтанке
Дворцовая площадь
Утренние

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Билет на крейсер «Аврора»
Входной билет
30 минут
2 отзыва
Популярное предложение
Билет на крейсер «Аврора»
Попасть без очереди на борт легендарного корабля и открыть его героическую историю
у крейсера «Аврора»
19 апр
20 апр
21 апр
22 апр
500 за билет
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
212 отзывов
На моторном катере - по рекам и каналам Петербурга
Комфортная прогулка в мини-группе по главным водным артериям города с аудиогидом
на наб. реки Фонтанки вблизи метро Сенная площадь
21 апр
22 апр
23 апр
24 апр
13001 170 за человека
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
135 отзывов
Большая обзорная экскурсия по Петербургу и крейсер «Аврора»
Невский просп. , 85
Завтра
19 апр
20 апр
21 апр
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ