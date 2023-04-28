Увидеть Семимостье, Исаакий, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности с воды
Утром, когда водные артерии города ещё не заполнились потоком судов, идеально отправиться в путешествие.
Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер Аврора.
Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере вместимостью до 11 человек, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.
Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер Аврора.
Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере вместимостью до 11 человек, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.
Ближайшие даты:
28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Нева — Фонтанка.
Вы проплывёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:
- Никольский морской собор
- Семимостье
- арку Новой Голландии
- Исаакиевский собор
- Дворцовую площадь
- Спас на Крови
- Марсово поле
- крейсер «Аврора»
- Летний сад
- Михайловский замок
А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице.
Организационные детали
- Прогулка продлится 1 час 15 минут. Отправление ежедневно в 10:30 (может незначительно задерживаться).
- Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
- Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах, а также изменения в маршруте из-за форс-мажоров
- На детей до 3 лет необходимо предварительно оформить бесплатный билет
- На катере есть комфортабельные диваны, выдвижной тент и пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Большим драматическим театром
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела 15511 экскурсий для 23398 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.Задать вопрос
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Летний сад
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Исаакиевский собор
Музеи
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Михайловский замок
Дворцы, замки и особняки
Набережная
На катере
Спас на Крови
По Фонтанке
Дворцовая площадь
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