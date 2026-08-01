Утром, когда водные артерии города ещё не заполнились потоком судов после ночного затишья, идеально отправиться в путешествие. Вы — наши гости, и мы предлагаем вам увидеть малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора». Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка.

Вы пройдёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите интересные достопримечательности:

Никольский морской собор

Семимостье

красивую арку Новой Голландии

Исаакиевский собор

Спас на Крови

Марсово поле

крейсер «Аврора»

Летний сад

Михайловский замок

С помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице. Пора отправляться в путешествие по историческим уголками города!

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).