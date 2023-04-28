Утром, когда водные артерии города ещё не заполнились потоком судов, идеально отправиться в путешествие. Вы увидите малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер Аврора. Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере вместимостью до 11 человек, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Нева — Фонтанка.

Вы проплывёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите:

Никольский морской собор

Семимостье

арку Новой Голландии

Исаакиевский собор

Дворцовую площадь

Спас на Крови

Марсово поле

крейсер «Аврора»

Летний сад

Михайловский замок

А с помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице.

Организационные детали