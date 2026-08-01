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По рекам утреннего Петербурга - в небольшой группе

Увидеть Семимостье, Исаакий, крейсер «Аврора» и другие достопримечательности с воды
Утром, когда водные артерии города ещё не заполнились потоком судов после ночного затишья, идеально отправиться в путешествие.

Вы — наши гости, и мы предлагаем вам увидеть малые реки и каналы центральной части Петербурга, главные соборы и дворцы, Большую Неву и крейсер «Аврора».

Прогулка с аудиогидом пройдёт на уютном катере, что позволит проплыть даже под самыми низкими мостами Города на Неве.
4.8
224 отзыва
По рекам утреннего Петербурга - в небольшой группе
По рекам утреннего Петербурга - в небольшой группе
По рекам утреннего Петербурга - в небольшой группе

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Что вас ожидает

Прогулка на катере пройдёт по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка (с подходом к арке Новой Голландии) — Фонтанка — Нева — Большая Невка — Фонтанка.

Вы пройдёте мимо живописных набережных, проскользнёте под кружевными сводами мостов, а также с воды рассмотрите интересные достопримечательности:

  • Никольский морской собор
  • Семимостье
  • красивую арку Новой Голландии
  • Исаакиевский собор
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • крейсер «Аврора»
  • Летний сад
  • Михайловский замок

С помощью аудиогида на борту вы услышите немало интересных фактов о Северной столице. Пора отправляться в путешествие по историческим уголками города!

Организационные детали

Для посадки на борт покажите QR-код (он придёт вам после оплаты в переписке к заказу, обязательно сохраните его).

  • Прогулка продлится 1 час 15 минут. Отправление ежедневно в 09:30, 10:30 и 10:35 (может незначительно задерживаться).
  • Сопровождения гида на программе не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
  • На детей до 3 лет необходимо предварительно оформить бесплатный билет
  • На катере есть комфортабельные диваны, выдвижной тент и пледы-халаты, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — на воде бывает ветрено
  • Льготный билет могут приобрести все, кто пользуется социальными льготами (пенсионеры, члены многодетных семей, студенты и т. д.), и дети от 13 до 18 лет
  • На борт не допускаются путешественники в состоянии алкогольного, наркотического и иного вида опьянения
  • Со своими едой и напитками проходить на катер не разрешено
  • С питомцами (даже маленькими) можно отправиться только в индивидуальном формате. Детали обсудим в переписке

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Основной1850 ₽
Льготный1650 ₽
Детский до 12 лет1200 ₽
Дети до 3-х лет10 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной р. Фонтанки, 104
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 60205 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 224 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
210
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8
3
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Е
В кассе не могли найти номер заказа трипстера и кассир при этом была груба: начала меня буквально раздраженно воспитывать. Странно и не понятно, зачем так делать: ведь вы - часть
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впечатления от вашего города…

Водитель кораблика почему-то раньше времени выключил аудиорассказ, когда пришвартовался в конце экскурсии. Прервал на полуслове.
Остальное было идеально: кораблик с мягкими диванами, мало народу, есть пледы, аудиодорожка совпадала со скоростью движения. Очень хорошо! Спасибо!

В кассе не могли найти номер заказа трипстера и кассир при этом была груба: начала меня
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Т
Добрый день.
Поездка на прекрасном катере с аудиогидом нам троим: 2 пенсионера + ребёнок 12 лет, очень понравилась. Всё чётко организовано, и сама посадка на катер, и, конечно же, отличный маршрут.
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Так близко, с воды, подойти к Авроре! … Проехать мимо Новой Голландии!
Внук был в восторге.
И погода нам сопутствовала, и пледы не были лишними, на воде всегда ветерок свежий. Отличный капитан, аккуратно ведущий катер, хороший рассказ аудиогида. Полное совпадение рассказа с теми местами, мимо которых мы проезжали.
Большое спасибо за прекрасную работу всем организаторам данной экскурсии/прогулки.
Отличные впечатления.
Удачи Вашей фирме!
Обязательно порекомендуем друзьям.

Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.+1
Добрый день.
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Татьяна
Чудесное путешествие! Капитан Михаил очень уверенно ведёт катер, успели просмотреть все локации с воды, а это совсем другой вид. Очень хорошо все слышно и видно!
Чудесное путешествие! Капитан Михаил очень уверенно ведёт катер, успели просмотреть все локации с воды, а это
Чудесное путешествие! Капитан Михаил очень уверенно ведёт катер, успели просмотреть все локации с воды, а это
Чудесное путешествие! Капитан Михаил очень уверенно ведёт катер, успели просмотреть все локации с воды, а это
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А
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой Неве, проплыли рядом с Петропавловской крепостью и крейсером Аврора. Если прохладно, на борту есть бесплатные пледы. Нам очень понравилось!
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой+5
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
Прекрасная утренняя прогулка по очень интересному маршруту. Покатались не только по каналам, но и по самой
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Елена
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
Отличная прогулка! Ожидания и реальность совпали. Впечатлил выход в акваторию Невы, а также красавец крейсер Аврора. Рекомендую!
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Д
Прогулка на катере 9.30, когда город ещё только просыпается прошла шикарно. Мало судов, интересная экскурсия аудиогида-своя не повторится романтика. Нас было на катере 4 человека, все удобно и комфортно расселись. Маршрут очень интересный, все самые главные места Питера были показаны. Рекомендую эту экскурсию на все 100%. организация на высоте👍
Прогулка на катере 9.30, когда город ещё только просыпается прошла шикарно. Мало судов, интересная экскурсия аудиогида-своя
Прогулка на катере 9.30, когда город ещё только просыпается прошла шикарно. Мало судов, интересная экскурсия аудиогида-своя
Прогулка на катере 9.30, когда город ещё только просыпается прошла шикарно. Мало судов, интересная экскурсия аудиогида-своя
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