Прекрасная возможность посетить уникальное туристическое направление — город-крепость Кронштадт.
Здесь находится невероятный по красоте Морской собор, уникальные фортификационные сооружения и многое другое. Преимущество маленькой группы — максимальное внимание гида к каждому участнику поездки.
Описание экскурсииЧто вас ждет Коронный замок, город фортов и ряд других названий — все это Кронштадт. Благодаря крепости, возникшей в 1704 году на острове Котлин, расположенном у морского фарватера, Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинал зарождаться новый город. С годами количество фортов, разбросанных по морской глади Финcкого залива, увеличилось, и сегодня у вас есть уникальная возможность увидеть эти исторические постройки своими глазами, услышать историю этого места, увидеть главный Морской собор Российской Империи. Короткая программа (5-5.5 часов): Экскурсия познакомит вас с основными символами Кронштадта. Мы узнаем, где находится нулевая отметка уровня моря для всей России, почему на Обводном канале установлен памятник рыбке колюшке и как появилось название Якорной площади. Поговорим о роли Кронштадта в истории страны и о том, за что он получил звание «город-мятежник». Зайдём в Морской Никольский собор — главный морской собор страны. Программу можно дополнить посещением форта «Константин» — вы познакомитесь с его историей, прогуляетесь по катакомбам. Увидите то самое «окно в Европу» и полюбуетесь видом на морской путь в Балтику, по которому еще в VII веке пошли торговые корабли. Если вы хотите посетить форт — выберите соответствующую программу при бронировании. Также в летний сезон в экскурсию можно включить водную прогулку между фортов, в непогоду — посещение Музея-макета фортов, расположенного в здании старинной Голландской кухни. Длинная программа с посещением форта «Риф» (8 часов): Наше путешествие будет состоять из нескольких частей. По прибытии в город мы обойдем все основные достопримечательности и узнаем: где находится памятник блокадной колюшке, что такое «Пуп земли» и почему его так назвали, историю Итальянского дворца и пруда, а также посетим центральную Якорную площадь и многое другое. Затем отправимся к западной оконечности острова. Здесь, на территории исторического фортификационного укрепления, нас ждет обед в местном кафе, после чего мы отправимся на исследование форта «Риф»: узнаем историю его появления, быта, назначение различных построек. В заключение вы сможете насладиться водной прогулкой между фортов Южного фарватера и узнать об истории их возникновения: Кроншлот, Петр I, Александр I или Чумный форт. У тех, кто выберет остаться на суше, будет 45 минут свободного времени для самостоятельной прогулки по форту Константин. Важная информация: В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода. В стоимость экскурсии не входит:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Елагин остров
- Каменный остров
- Крейсер Аврора
- Дамба
- Петровский сад
- Голландская кухня
- Итальянский дворец
- Центральный военно-морской Никольский собор
- Форты Кронштадта
Что включено
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Водная прогулка между фортов: /n1050 руб. - взрослый/n950 руб. - детский, пенсионный
- Билет в Музей-макет фортов (зимой или в непогоду): /n650 руб. - взрослый/n550 руб. - деткский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине II
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 окт 2025
Фантастическая экскурсия особенно форт риф поразил
С
Светлана
13 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Я узнала много нового и интересного. Всё было организовано очень хорошо. Особенно то, что присутствовало небольшое количество человек,и всё хорошо было слышно и видно. Спасибо!!!
О
Оксана
24 авг 2025
Отлично спланированная экскурсия и замечательный гид. Кронштадт очень понравился - особый город со своей энергетикой. Еще и побродили по бывшему форту, почувствовали себя исследователями.
А
Антон
8 авг 2025
Экскурсия прекрасная. Гид Евгения супер! Очень грамотная подача материала в легкой форме, много интересных достопримечательностей, исторических фактов. Форт Риф маст хев!!!
А
Анна
3 авг 2025
В
Владислав
3 авг 2025
Л
Любовь
2 авг 2025
И
Иван
2 авг 2025
С
Сергей
28 июл 2025
Г
Гуля
26 июл 2025
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Ирине, она профессионал своего дело. Было очень интересно, познавательно. Остались под большим впечатлением)
Т
Татьяна
24 июл 2025
Е
Елена
19 июл 2025
А
Анатолий
8 июл 2025
М
Марина
21 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию. Очень понравился экскурсовод Татьяна, рассказала интересно. В Кронштадт я до этого была, а вот форт "Риф" стоит того что бы туда съездить и полюбоваться видами. Очень рекомендую.
И
Ирина
21 июн 2025
