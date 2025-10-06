О Ольга Фантастическая экскурсия особенно форт риф поразил

С Светлана Экскурсия очень понравилась. Я узнала много нового и интересного. Всё было организовано очень хорошо. Особенно то, что присутствовало небольшое количество человек,и всё хорошо было слышно и видно. Спасибо!!!

О Оксана Отлично спланированная экскурсия и замечательный гид. Кронштадт очень понравился - особый город со своей энергетикой. Еще и побродили по бывшему форту, почувствовали себя исследователями.

А Антон Экскурсия прекрасная. Гид Евгения супер! Очень грамотная подача материала в легкой форме, много интересных достопримечательностей, исторических фактов. Форт Риф маст хев!!!

Г Гуля Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Ирине, она профессионал своего дело. Было очень интересно, познавательно. Остались под большим впечатлением)

М Марина Большое спасибо за экскурсию. Очень понравился экскурсовод Татьяна, рассказала интересно. В Кронштадт я до этого была, а вот форт "Риф" стоит того что бы туда съездить и полюбоваться видами. Очень рекомендую.