Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Групповые экскурсии в Кронштадт" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 2500. Туристы уже оставили гидам 1217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5