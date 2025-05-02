Групповые экскурсии в Кронштадт

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые экскурсии в Кронштадт» в Санкт-Петербурге, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи
На автобусе
На теплоходе
6 часов
843 отзыва
Водная прогулка
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
На метеоре
7 часов
374 отзыва
Водная прогулка
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 10:10
Завтра в 11:45
от 2100 ₽ за человека
Кронштадт - программа максимум
На автобусе
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Кронштадт - программа максимум
Начало: Пл. Островского, 6
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
2500 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Групповые экскурсии в Кронштадт»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
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