Водная прогулка
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и музеи
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Водная прогулка
Скоростной катамаран в Кронштадт и обратно
Начало: «Дворцовая пристань» Дворцовая наб., д. 36
Расписание: Суббота и воскресение в 10:15
Сегодня в 10:10
Завтра в 11:45
от 2100 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кронштадт - программа максимум
Начало: Пл. Островского, 6
10 мая в 09:00
11 мая в 09:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна2 мая 2025Экскурсия великолепная, гид прекрасный, даже дождливая погода не испортила впечатление
- ТТатьяна29 апреля 2025Поездка очень понравилась. Гид Евгений рассказывал очень интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Групповые экскурсии в Кронштадт»
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