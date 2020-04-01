Алевтина проводит ещё 4 экскурсии

Мятежный город С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. Вы услышите рассказ о значении Кронштадта в Победе над фашисткой Германией, увидите орудие старшины Тамбасова и памятники знаменитым флотоводцам Ф. Ушакову и С. Макарову. Стоя у вечного огня, мы поговорим о событиях 1905-1907, 1917 и 1921 годов и почтим память жертв революции.
Боевое крещение Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов. Почему войсковой храм, каких были сотни, нетипично высок, из-за чего одно время местные звали храм «Максимкой» и какой след оставила в архитектуре храма Великая Отечественная война? Мы вспомним основные вехи истории столетнего памятника, а после вы сможете осмотреть собор изнутри и полюбоваться искусным убранством.
Организационные детали
Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою вам историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений. Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. А еще вы узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине и военной технике.
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
Чтобы лучше понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями, построенными с 18 по 20 века, — фортами. На этой экскурсии на форт «Константин» в береговой части острова Котлин вы поймете необходимость и в то же время сложность строительства кронштадтских фортов, узнаете историческое и современное значение этих знаменитых объектов.
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Город великих мореплавателей и ценных изобретений откроется вам не только через исторические факты, но также через легенды и мифы, окружающие знаковые события Кронштадта. Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях и капитанах, академических достижениях и ученых. В результате вы осознаете роль города в истории России и сможете по-настоящему оценить его достояние.
О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира
Мария Шлендова в своей книге «Они родились в Кронштадте» писала «Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове и одно из условий формирования сильных людей с особым складом характера.» Я познакомлю вас с судьбами и героическими поступками таких людей — прославленных русских моряков, которые жили и служили в нашем городе. Они вписали свои имена в историю России и мира. Благодаря им Кронштадт зовется городом воинской славы. Вы узнаете о жизни и победах знаменитого флотоводца Ушакова, о вкладе в развитие города Беллинсгаузена, открывшего Антарктиду, об удивительном кругосветном путешествии Головина, о службе главнокомандующего Черноморским флотом Лазарева и о многих других.
Посмотреть на печальную историю города через судьбы детей
В центре Петербурга до сих пор можно увидеть следы трагического прошлого города. Я помогу вам заметить их и погрузиться в историю города времен блокады, а еще расскажу о том, как в осажденном городе жили дети, как он защищали Родину и как спасались от голода. Мы перенесемся на полвека назад и поговорим как о горечи детских судеб, так и о человеческом сострадании и неравнодушии.
Заглянуть в скрытые переулки и парадные, раскрыть тайны острова и увидеть Петербург неизведанный
С Линии на Линию, оставляя за собой городские кварталы, плутая по лабиринтам проходных дворов и заглядывая в парадные — вы обойдете самую интересную часть Васильевского острова. Услышите сюжеты колоритной улочки Репина и узнаете о судьбах местных жителей. Я помогу отыскать артефакты ушедшей эпохи и разобраться, за что стоит любить этот остров.
Посетить резиденции русских монархов и сравнить три шедевра дворцово-паркового искусства
За один день вы познакомитесь с тремя нетривиальными пригородами Петербурга, где сохранились постройки, предметы искусства и быта, принадлежавшие четырем поколениям семьи Романовых. В садах Стрельны вы откроете одно из увлечений Петра I, в парке Александрии узнаете, как императорская семья проводила лето, а в Ораниенбауме перенесетесь прямиком в роскошный 18 век.
Тайны, легенды и архитектура Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадей на дружеской экскурсии
Вы посетите места, где на протяжении многих лет вершилась история России. Я расскажу, какие знаковые события происходили на главных площадях города, какие знаменитые личности на них бывали и какие секреты они хранят. А также помогу прочувствовать особенный колорит Петербурга и раскрыть его загадочный нрав.
Погулять по одному из самых интересных районов Петербурга и раскрыть его самобытный характер
«Тут все непохоже на другие части Петербурга, тут не столица и не провинция — здесь все тишина и отставка», — писал о Коломне Гоголь в повести «Портрет». Я расскажу, с чего начиналась история этих мест, как застраивался район, с чем связано его название и чем знаменита Коломна сегодня.
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Посещение Петропавловской крепости — естественное начало любой экскурсионной программы в Северной столице. Именно здесь уместно говорить о людях, явивших миру Санкт-Петербург, и о событиях, повлиявших на историю всей страны. Я познакомлю вас не только с архитектурными объектами крепости, но и с чередой исторический персонажей — что, несомненно, вызовет у вас живой интерес!