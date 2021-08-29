Алевтина проводит ещё 4 экскурсии

Главные достопримечательности острова Котлин — это Финский залив и собор святителя Николая Чудотворца. Без одного не было бы другого: мы поговорим о подвигах моряков, восстаниях и революциях. Вы узнаете, почему площадь называется Якорной, услышите истории о знаменитых флотоводцах и поразитесь убранству Морского собора.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мятежный город

С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. Вы услышите рассказ о значении Кронштадта в Победе над фашисткой Германией, увидите орудие старшины Тамбасова и памятники знаменитым флотоводцам Ф. Ушакову и С. Макарову. Стоя у вечного огня, мы поговорим о событиях 1905-1907, 1917 и 1921 годов и почтим память жертв революции.

Боевое крещение

Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов. Почему войсковой храм, каких были сотни, нетипично высок, из-за чего одно время местные звали храм «Максимкой» и какой след оставила в архитектуре храма Великая Отечественная война? Мы вспомним основные вехи истории столетнего памятника, а после вы сможете осмотреть собор изнутри и полюбоваться искусным убранством.

Организационные детали

Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.