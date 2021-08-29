Алевтина проводит ещё 4 экскурсии

С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. Вы услышите рассказ о значении Кронштадта в Победе над фашисткой Германией, увидите орудие старшины Тамбасова и памятники знаменитым флотоводцам Ф. Ушакову и С. Макарову. Стоя у вечного огня, мы поговорим о событиях 1905-1907, 1917 и 1921 годов и почтим память жертв революции.
Боевое крещение
Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов. Почему войсковой храм, каких были сотни, нетипично высок, из-за чего одно время местные звали храм «Максимкой» и какой след оставила в архитектуре храма Великая Отечественная война? Мы вспомним основные вехи истории столетнего памятника, а после вы сможете осмотреть собор изнутри и полюбоваться искусным убранством.
Организационные детали
Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 4285 туристов
Я профессиональный гид с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю. С радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Экскурсовод Алевтина Павловна. Профессионал, раньше работала в экскурсионной компании. Очень интересно рассказала про форты, морской собор, гильзовые дороги. Отвечала подробно на дополнительные вопросы. Подарила карту и показала, куда еще стоит проехать и читать дальшеуменьшить
посмотреть, где стоит пообедать и т. д. Понравилась рекомендация посетить макеты фортов- очень познавательно. Были в Кронштадте несколько лет назад, не пожалели что взяли индивидуальную экскурсию, посмотрели на район с другой стороны. Рекомендуем посетить индивидуальный тур тем, кто был и кто не был.
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Д
Дмитрий
Большое спасибо Алевтине за экскурсию. Рассказала и о Кронштадте(обзорно), и о Морском Соборе, а так же о памятниках возле собора. Всё очень понравилось, только нам не повезло с погодой. Захотелось приехать ещё, но уже летом и не на один день.
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Евгения
Экскурсия нам очень понравилось! Много чего узнали интересного! На все интересующие вопросы получили открытые ответы! Спасибо большое, мы остались довольны
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П
Полина
Большое спасибо Алевтине за удивительное погружение в историю! Мы любим свою страну!
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