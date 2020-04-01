Алевтина проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Морской Собор — сердце Кронштадта

Узнать историю балтийского флота через погружение в судьбу главных памятников Якорной площади

Алевтина
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Алевтина – ваш гид
Главные достопримечательности острова Котлин — это Финский залив и собор святителя Николая Чудотворца.

Без одного не было бы другого: мы поговорим о подвигах моряков, восстаниях и революциях.

Вы узнаете, почему площадь называется Якорной, услышите истории о знаменитых флотоводцах и поразитесь убранству Морского собора.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Кронштадте
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Морской Собор — сердце Кронштадта
Морской Собор — сердце Кронштадта

Что вас ожидает

Мятежный город
С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. Вы услышите рассказ о значении Кронштадта в Победе над фашисткой Германией, увидите орудие старшины Тамбасова и памятники знаменитым флотоводцам Ф. Ушакову и С. Макарову. Стоя у вечного огня, мы поговорим о событиях 1905-1907, 1917 и 1921 годов и почтим память жертв революции.

Боевое крещение
Вам откроются детали строительства величественного Кронштадтского Морского собора и множество интересных фактов. Почему войсковой храм, каких были сотни, нетипично высок, из-за чего одно время местные звали храм «Максимкой» и какой след оставила в архитектуре храма Великая Отечественная война? Мы вспомним основные вехи истории столетнего памятника, а после вы сможете осмотреть собор изнутри и полюбоваться искусным убранством.

Организационные детали

Экскурсия подойдет тем, кто добирается из Петербурга до Кронштадта самостоятельно на общественном транспорте или своем авто.

Морской Собор — сердце Кронштадта
Морской Собор — сердце Кронштадта
Морской Собор — сердце Кронштадта
Морской Собор — сердце Кронштадта
Морской Собор — сердце Кронштадта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Кронштадте.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
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