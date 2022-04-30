Что вас ожидает

Дорога до Кронштадта. На комфортабельном автобусе вы проедете вдоль берега Финского залива и полюбуетесь фортами Кронштадта. А мы расскажем, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений и при чем тут остров Котлин.

Морской собор святителя Николая Чудотворца. Который работает не только как собор, но и как музей. Внутри вы сможете изучить судовые иконы, макеты затонувших кораблей и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота.

Музейно-исторический парк «Остров фортов». Мы пройдем по Аллее героев российского флота, заглянем в маяк памяти 200 героев-моряков и отдохнем в уютном яблоневом саду с прудом.

Форт «Константин». Вы увидите форт, названный в честь сына императора Николая I. На месте познакомитесь с мощными оборонительными сооружениями и полюбуетесь морскими видами. А в музее маяков мы откроем историю этих романтичных сооружений.

Теплоходная прогулка по Финскому заливу. Затем мы пересядем на теплоход и в течение часа пройдем по главному Кронштадтскому рейду. Вы увидите крепости-форты, возведенные прямо в воде недалеко от острова Котлин, и вдохнете морской воздух Финского залива.

Маршрут экскурсии

Адмиралтейство

Обводный канал

Сухой док

Кронштадтский футшток и Мареограф

Памятник Петру I

Гавани Кронштадта

Якорная площадь

Памятник С. О. Макарову

Морской собор

Форты «Александр», «Кроншлот», «Константин»

Организационные детали