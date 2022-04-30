Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия

Познакомиться с городом-портом, рассмотреть форты с воды и приобщиться к истории русского флота

Групповая
Город-крепость Кронштадт пронизан морским воздухом.

На автобусно-теплоходной экскурсии в группе до 45 человек вы отправитесь вдоль берега Финского залива и посетите самый крупный из морских соборов Российской империи.

А затем познакомитесь со знаменитыми фортами Кронштадта и услышите романтические истории о походах русского флота.
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Морской Кронштадт: автобусная и теплоходная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога до Кронштадта. На комфортабельном автобусе вы проедете вдоль берега Финского залива и полюбуетесь фортами Кронштадта. А мы расскажем, как строился грандиозный комплекс защиты Санкт-Петербурга от наводнений и при чем тут остров Котлин.
Морской собор святителя Николая Чудотворца. Который работает не только как собор, но и как музей. Внутри вы сможете изучить судовые иконы, макеты затонувших кораблей и другие экспонаты, посвященные славной истории русского флота.
Музейно-исторический парк «Остров фортов». Мы пройдем по Аллее героев российского флота, заглянем в маяк памяти 200 героев-моряков и отдохнем в уютном яблоневом саду с прудом.
Форт «Константин». Вы увидите форт, названный в честь сына императора Николая I. На месте познакомитесь с мощными оборонительными сооружениями и полюбуетесь морскими видами. А в музее маяков мы откроем историю этих романтичных сооружений.
Теплоходная прогулка по Финскому заливу. Затем мы пересядем на теплоход и в течение часа пройдем по главному Кронштадтскому рейду. Вы увидите крепости-форты, возведенные прямо в воде недалеко от острова Котлин, и вдохнете морской воздух Финского залива.

Маршрут экскурсии

  • Адмиралтейство
  • Обводный канал
  • Сухой док
  • Кронштадтский футшток и Мареограф
  • Памятник Петру I
  • Гавани Кронштадта
  • Якорная площадь
  • Памятник С. О. Макарову
  • Морской собор
  • Форты «Александр», «Кроншлот», «Константин»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе и теплоходе в группе до 45 человек
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит: сопровождение гида, транспортное обслуживание, посещение Морского собора и музейно-исторического парка «Остров фортов», а также входной билет с экскурсией по форту «Константин» и теплоходная экскурсия вокруг фортов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми☀️На весь день🗽Достопримечательности🔭ОбзорныеКронштадтФортыФорты КронштадтаВодныеНа теплоходе

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Кронштадт - Морской собор и форт Константин
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Визит
4.2
13 отзывов
Кронштадт - Морской собор и форт Константин
На нашей экскурсии в город-крепость Кронштадт вы сможете приобщиться к великой истории Российской империи, увидеть
от 1 400 за 1 человека
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
5 часов
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
4.3
312 отзывов
В Кронштадт на метеоре с осмотром фортов и пешеходной экскурсией
Отправляйтесь в Кронштадт, город морской славы, где каждый уголок пропитан историей
от 2 000 за 1 человека
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
5 часов
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Групповая
Роза
4.6
84 отзыва
Групповая экскурсия из Петербурга в город-крепость Кронштадт
Познакомиться с прошлым морских ворот России, прокатиться на пароме и рассмотреть главные форты
1 900 за 1 человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
5.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.3
857 отзывов
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Автобусная экскурсия на остров Котлин в город-герой Кронштадт, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО
1 400 за 1 человека
Кронштадт - хранитель морского флота
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
5
31 отзыв
Кронштадт - хранитель морского флота
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
от 4 400 за 1-3 чел.
Кронштадт с теплоходной прогулкой
5 часов
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
Спутник
4.3
594 отзыва
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Автобусная экскурсия в Кронштадт из СПб
1 900 за 1 человека
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
5
55 отзывов
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + прогулка на катере *
Индивидуальная экскурсия на автомобиле по Кронштадту
11 500 за 1-3 чел.
Кронштадт и форт Константин (по желанию) в мини-группе
4 часа
Мини-группа
Максим
5
3 отзыва
Кронштадт и форт Константин (по желанию) в мини-группе
Кронштадт - город-крепость, колыбель российского военно-морского флота
2 000 за 1 человека
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
8 часов
🚀 На метеоре
Групповая
Мария
Нет отзывов
Большое путешествие в Кронштадт на метеоре
Познакомиться с прославленным городом и парком «Остров фортов» в удобном формате
3 200 за 1 человека
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
4 часа
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
Спутник
3.6
8 отзывов
Большая обзорная + Петропавловская крепость + Теплоходная прогулка
Автобусная обзорная экскурсия по городу познакомит вас с богатой историей Санкт-Петербурга, его уникальными памятниками
1 500 за 1 человека
Кронштадт - морские ворота Петербурга
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Лилия
5
2 отзыва
Кронштадт - морские ворота Петербурга
Город морской славы", "русские Дарданеллы", "наукоград", "петербургский Валаам
5 000 за 1-10 чел.
Кронштадт. Морской собор+ парк «Остров Фортов»
7.5 часов
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
Tez Tour
5
2 отзыва
Кронштадт. Морской собор+ парк «Остров Фортов»
Формат экскурсии: автобусная, и пешеходная
от 1 400 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ