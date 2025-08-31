читать дальше

состоится. Пришлось срочно искать что-то подобное. В чате поинтересовалась будет ли посещение Никольского собора и свободное время. Ответили, что да. Оплатила. После этого мне перезвонили и сказали, что за небольшую доплату есть экскурсия с посещением четырёх фортов на кораблике дополнительно. Отказалась, так как эта опция мне не нужна. В июне я уже была на такой экскурсии. Мне нужна экскурсия без кораблика. Каково было моё удивление, когда нас прямиком привезли в форт Константин и весь автобус за исключением нескольких человек пошёл на кораблик, а мы были вынуждены этот час там болтаться. В итоге в центре мы оказались через полтора часа. Перебежками пробежали по нескольким местам до Морского собора. 35 минут дали на Никольских собор из них минус 10 минут на поиски автобуса. Считаю, что это сознательное заблуждение туристов. 28 июля были в Царском Селе. Совершенно другая организация. Да и вообще есть с чем сравнить.