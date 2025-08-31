Мои заказы

Кронштадт и Никольский морской собор

Познакомиться с городом и посетить уникальный храм с непростой историей
Кронштадт — морская крепость и город-порт, родина ледокола и радио, место старта первой русской кругосветной экспедиции. Его история неразрывно связана с историей страны. На экскурсии мы пройдём по городу и побываем в главном храме российских моряков. Вы узнаете о военно-морском прошлом Кронштадта и знаменитостях, которые его прославили.
3.7
3 отзыва
Кронштадт и Никольский морской собор© Оксана
Кронштадт и Никольский морской собор© Оксана
Кронштадт и Никольский морской собор© Оксана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:45

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Корабли учебной базы Балтийского флота и памятник Петру I.
  • Старинный Петровский док — уникальное гидротехническое сооружение.
  • Кронштадтский футшток и мареограф — важнейший пункт нивелирной сети России.
  • Итальянский дворец и Итальянский пруд.
  • Якорную площадь и чугунную мостовую.
  • Никольский морской собор — последний и самый крупный из российских морских соборов.

Гид расскажет:

  • О военно-морской истории Кронштадта.
  • Достопримечательностях города.
  • Знаменитых мореплавателях и флотоводцах, жизнь которых была связана с Кронштадтом.

Организационные детали

  • Оставшуюся часть суммы нужно оплатить не менее чем за 3 дня до экскурсии по ссылке от организатора. Оплата на месте невозможна. После оплаты мы пришлём вам на почту чек.
  • Программу рекомендуем для взрослых и детей от 7 лет.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:45

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Школьники3200 ₽
Студенты3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 237 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
А
Александр
31 авг 2025
Полная осведомленность и наглядное восприятие!!!
Т
Татьяна
31 июл 2025
У меня была забронирована экскурсия от другого организатора на эту дату почти в два раза дешевле, но к сожалению за день до экскурсии позвонили, что по техническим причинам она не
читать дальше

состоится. Пришлось срочно искать что-то подобное. В чате поинтересовалась будет ли посещение Никольского собора и свободное время. Ответили, что да. Оплатила. После этого мне перезвонили и сказали, что за небольшую доплату есть экскурсия с посещением четырёх фортов на кораблике дополнительно. Отказалась, так как эта опция мне не нужна. В июне я уже была на такой экскурсии. Мне нужна экскурсия без кораблика. Каково было моё удивление, когда нас прямиком привезли в форт Константин и весь автобус за исключением нескольких человек пошёл на кораблик, а мы были вынуждены этот час там болтаться. В итоге в центре мы оказались через полтора часа. Перебежками пробежали по нескольким местам до Морского собора. 35 минут дали на Никольских собор из них минус 10 минут на поиски автобуса. Считаю, что это сознательное заблуждение туристов. 28 июля были в Царском Селе. Совершенно другая организация. Да и вообще есть с чем сравнить.

Оксана
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте! Нам очень жаль, что экскурсия Вас разочаровала. На этот день был большой спрос, мы поставили дополнительную группу с корабликом,
читать дальше

поэтому нами была предложена прогулка по Финскому заливу.
Нам хочется, чтобы у Вас остались позитивные впечатления, поэтому на следующую экскурсию мы дарим Вам 10% скидку от нашей команды.

О
Оксана
26 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Вероника просто супер 👍 Развод мостов - шикарное зрелище!!! Спасибо огромное организаторам 💗

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
На автобусе
5.5 часов
-
6%
3299 отзывов
Групповая
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Начало: Невский просп., 35
Расписание: Ежедневно в 12:15
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:00
1550 ₽1650 ₽ за человека
Кронштадт: Морской собор + Форт Константин, Музей ВМС или Дом Маяков
На автобусе
На теплоходе
6 часов
992 отзыва
Водная прогулка
Кронштадт: Морской собор + Форт Константин, Музей ВМС или Дом Маяков
Начало: Площадь Восстания, д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
1800 ₽ за человека
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере
На машине
На катере
6 часов
141 отзыв
Водная прогулка
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + *прогулка на катере
Начало: По договоренности по Вашему адресу в центре города
Расписание: ежедневно в 09:00 час.
13 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге