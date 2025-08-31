Кронштадт — морская крепость и город-порт, родина ледокола и радио, место старта первой русской кругосветной экспедиции. Его история неразрывно связана с историей страны. На экскурсии мы пройдём по городу и побываем в главном храме российских моряков. Вы узнаете о военно-морском прошлом Кронштадта и знаменитостях, которые его прославили.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Корабли учебной базы Балтийского флота и памятник Петру I.
- Старинный Петровский док — уникальное гидротехническое сооружение.
- Кронштадтский футшток и мареограф — важнейший пункт нивелирной сети России.
- Итальянский дворец и Итальянский пруд.
- Якорную площадь и чугунную мостовую.
- Никольский морской собор — последний и самый крупный из российских морских соборов.
Гид расскажет:
- О военно-морской истории Кронштадта.
- Достопримечательностях города.
- Знаменитых мореплавателях и флотоводцах, жизнь которых была связана с Кронштадтом.
Организационные детали
- Оставшуюся часть суммы нужно оплатить не менее чем за 3 дня до экскурсии по ссылке от организатора. Оплата на месте невозможна. После оплаты мы пришлём вам на почту чек.
- Программу рекомендуем для взрослых и детей от 7 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Школьники
|3200 ₽
|Студенты
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 237 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывах
А
Александр
31 авг 2025
Полная осведомленность и наглядное восприятие!!!
Т
Татьяна
31 июл 2025
У меня была забронирована экскурсия от другого организатора на эту дату почти в два раза дешевле, но к сожалению за день до экскурсии позвонили, что по техническим причинам она не
Оксана
Ответ организатора:
Здравствуйте! Нам очень жаль, что экскурсия Вас разочаровала. На этот день был большой спрос, мы поставили дополнительную группу с корабликом,
О
Оксана
26 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Вероника просто супер 👍 Развод мостов - шикарное зрелище!!! Спасибо огромное организаторам 💗
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
