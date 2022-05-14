Заспиртованные экспонаты в банках — самая популярная ассоциация с Кунсткамерой. Осматривая образцы природных аномалий, вы узнаете, как началась история кабинета редкостей, какие идеи стояли за необычным проектом Петра I и как формировались первые естественно-научные коллекции музея. Вы увидите скелет «великана-телохранителя» императора, чучело животного с двумя головами и множество других поразительных экземпляров.
Особое место в музее занимает коллекция, собранная в исследовательских экспедициях по разным странам и континентам. Вы осмотрите китайский фарфор, старейшую механическую ладью 18 века и восточные украшения. Раскроете особенности построения домиков для духов в Таиланде. Узнаете, как воспитывали самураев в Японии. Познакомитесь с обычаями коренных народов Америки. Все это и многое другое ждет вас на аудиоэкскурсии по кабинету редкостей Петра I.
Продолжительность — 2 часа.