Добро пожаловать в начало эпохи Просвещения в России! Гуляя по залам первого естественно-научного музея страны, вы узнаете об истоках и идеях грандиозного петровского проекта. Осмотрите знаменитый зал анатомических редкостей и познакомитесь с коллекцией этнических предметов старины. А в роли гида выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.

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Описание билета

Зал анатомических редкостей

Заспиртованные экспонаты в банках — самая популярная ассоциация с Кунсткамерой. Осматривая образцы природных аномалий, вы узнаете, как началась история кабинета редкостей, какие идеи стояли за необычным проектом Петра I и как формировались первые естественно-научные коллекции музея. Вы увидите скелет «великана-телохранителя» императора, чучело животного с двумя головами и множество других поразительных экземпляров.

Этнографические экспонаты

Особое место в музее занимает коллекция, собранная в исследовательских экспедициях по разным странам и континентам. Вы осмотрите китайский фарфор, старейшую механическую ладью 18 века и восточные украшения. Раскроете особенности построения домиков для духов в Таиланде. Узнаете, как воспитывали самураев в Японии. Познакомитесь с обычаями коренных народов Америки. Все это и многое другое ждет вас на аудиоэкскурсии по кабинету редкостей Петра I.

Продолжительность — 2 часа.

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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