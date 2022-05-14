Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия

Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру

Мини-группа
Добро пожаловать в начало эпохи Просвещения в России! Гуляя по залам первого естественно-научного музея страны, вы узнаете об истоках и идеях грандиозного петровского проекта.

Осмотрите знаменитый зал анатомических редкостей и познакомитесь с коллекцией этнических предметов старины.

А в роли гида выступит приложение, заранее установленное на ваш смартфон.
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Зал анатомических редкостей

Заспиртованные экспонаты в банках — самая популярная ассоциация с Кунсткамерой. Осматривая образцы природных аномалий, вы узнаете, как началась история кабинета редкостей, какие идеи стояли за необычным проектом Петра I и как формировались первые естественно-научные коллекции музея. Вы увидите скелет «великана-телохранителя» императора, чучело животного с двумя головами и множество других поразительных экземпляров.

Этнографические экспонаты

Особое место в музее занимает коллекция, собранная в исследовательских экспедициях по разным странам и континентам. Вы осмотрите китайский фарфор, старейшую механическую ладью 18 века и восточные украшения. Раскроете особенности построения домиков для духов в Таиланде. Узнаете, как воспитывали самураев в Японии. Познакомитесь с обычаями коренных народов Америки. Все это и многое другое ждет вас на аудиоэкскурсии по кабинету редкостей Петра I.

Продолжительность — 2 часа.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Кунсткамеру
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • В стоимость не включены билеты в первую астрономическую обсерватории академии наук в башне музея (4 этаж) и Готторпский глобус (в башне музея 5 этаж), вы можете посетить их самостоятельно по предварительной заявке в музей

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около входа в Кунсткамеру
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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