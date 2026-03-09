Заспиртованные экспонаты в банках — самая популярная ассоциация с Кунсткамерой. Осматривая образцы природных аномалий, вы узнаете, как началась история кабинета редкостей, какие идеи стояли за необычным проектом Петра I и как формировались первые естественно-научные коллекции музея. Вы увидите скелет «великана-телохранителя» императора, чучело животного с двумя головами и множество других поразительных экземпляров.
Этнографические экспонаты
Особое место в музее занимает коллекция, собранная в исследовательских экспедициях по разным странам и континентам. Вы осмотрите китайский фарфор, старейшую механическую ладью 18 века и восточные украшения. Раскроете особенности построения домиков для духов в Таиланде. Узнаете, как воспитывали самураев в Японии. Познакомитесь с обычаями коренных народов Америки. Все это и многое другое ждет вас на аудиоэкскурсии по кабинету редкостей Петра I.
Продолжительность — 2 часа.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Кунсткамеру
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
В стоимость не включены билеты в первую астрономическую обсерватории академии наук в башне музея (4 этаж) и Готторпский глобус (в башне музея 5 этаж), вы можете посетить их самостоятельно по предварительной заявке в музей
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 19071 туриста
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
14
3
14
2
13
1
15
Ксения
В целом экскурсия хорошая, но не хватает информации о зале с экспозицией Индия.
Вам был полезен этот отзыв?
Алла
Хотелось посмотреть на коллекцию аномалии и уродств, ради них и приехали, а их там нет. Большая часть музея это быт разных народов мира, как и во всех других главных музеях, это мы уже видели много-много раз.
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Алла, здравствуйте!
Спасибо, что поделились впечатлениями. Нам жаль, что музей не оправдал ваших ожиданий, и вы не увидели ту коллекцию, ради читать дальшеуменьшить
которой приехали.
К сожалению, содержимое экспозиции (какие именно коллекции представлены в музее на данный момент) зависит исключительно от самого музея. Мы, как платформа для продажи билетов и аудиоэкскурсий, не влияем на наличие или отсутствие тех или иных экспонатов.
Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Все загрузилось, без гида там делать нечего. Дети утомились конечно к концу. Но для первого знакомства с музеем более чем.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Айлен
Была замечательная атмосфера, давно хотела туда попасть и как была в Питере сразу туда поехала. Людей было достаточно много, но я посмотрела все что хотела! Обязательно туда ещё вернусь, рекомендую к посещению❤🤭
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Детям и любителям этно-культур очень понравится
Но лучше все-таки с живым экскурсоводом
Вам был полезен этот отзыв?
Люция
Было очень познавательно, правда, немного заблудилась, но со мной такое часто бывает, не удивительно. Спасибо вам огромное. Всё понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия»