Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Увидеть главные достопримечательности центра из окна автобуса и побывать в знаменитом музее в группе
Начало: На улице Думская
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
3 сен в 10:00
5 сен в 10:00
1700 ₽ за человека
Билеты
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру
Начало: Около входа в Кунсткамеру
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
990 ₽ за билет
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Кунсткамере
Отправиться в самостоятельное путешествие в мир науки, культуры и человеческой природы
Начало: У Кунсткамеры
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
1500 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Кунсткамере»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Кунсткамере" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 1700. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Выставки в Кунсткамере», 73 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь