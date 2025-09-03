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Выставки в Кунсткамере – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки в Кунсткамере» в Санкт-Петербурге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
На автобусе
3 часа
12 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
Увидеть главные достопримечательности центра из окна автобуса и побывать в знаменитом музее в группе
Начало: На улице Думская
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
3 сен в 10:00
5 сен в 10:00
1700 ₽ за человека
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
2 часа
61 отзыв
Билеты
Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
Познакомиться с первой коллекцией Петра I и этнографическими артефактами, собранными по всему миру
Начало: Около входа в Кунсткамеру
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
990 ₽ за билет
Аудиоэкскурсия по Кунсткамере
3 часа
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Кунсткамере
Отправиться в самостоятельное путешествие в мир науки, культуры и человеческой природы
Начало: У Кунсткамеры
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
1500 ₽ за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Выставки в Кунсткамере»

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  1. Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Кунсткамеры
  2. Кунсткамера - старейший музей России: билет и аудиоэкскурсия
  3. Аудиоэкскурсия по Кунсткамере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Эрмитаж
  4. Невский проспект
  5. Дворцовая площадь
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Финский Залив
  9. Медный всадник
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в августе 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Выставки в Кунсткамере" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 1700. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Выставки в Кунсткамере», 73 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь