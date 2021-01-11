Новогодний квест по центру Петербурга

Погрузиться в сказочную атмосферу и раскрыть секреты Петра I, выполняя веселые задания

5
8 отзывов
Каждый раз под Новый год сказки оживают — и именно сказкам посвящено наше квест-приключение! Мы совершим волшебное путешествие из средневековой Руси в эпоху Петра I, а оттуда — в Петербург XX века.

Дети поиграют в игры, разгадают шарады, зажгут бенгальские огоньки.

И конечно, загадают желание у ёлочки на самой нарядной площади города.
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга
Новогодний квест по центру Петербурга

Что вас ожидает

Новогодние истории от Деда Мороза до Петра I

Шаг за шагом дети погрузятся в чудесную историю всеми любимого праздника. Выясним, почему раньше на «ёлки» ходили только взрослые и как хвойное дерево стало символом Нового года. Поговорим об интересных рождественских традициях разных времён, поверьях и легендах, связанных с Новым годом. Ребята сосчитают, сколько на самом деле лет Деду Морозу, и узнают, что такое Колядки. А еще разберутся, почему Пётр I перенёс празднование Нового года с осени на зиму и как его отмечали бедные и богатые люди в средневековой Руси и царской России.

Загадки, игры и чудеса.

Во время квеста ребятам предстоит найти старинное послание Петра I и разгадать все тайны празднования Нового года. Зимние развлечения, веселые загадки, новогодние предсказания и музыкальная игра на сияющей огоньками площади — скучать будет некогда! Без угощений и новогодних сувениров тоже не обойдется: кульминация нашего приключения состоится около самой красивой ёлки на Дворцовой площади, где дети с использованием волшебных заклинаний наколдуют свои сюрпризы.

Кому подойдет квест

Маленьким и взрослым путешественникам, желающим прикоснуться к новогодней магии Петербурга.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро "Гостиный двор"
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Елизавета
Елизавета
Музыкант и искусствовед. Интересуюсь символикой и историей тайных обществ. Люблю свой город и с радостью поделюсь знаниями о нём:)
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8 реальных отзывов от туристов

Людмила
11 янв 2021
Прекрасно проведенное время вместе с Елизаветой) Новогодний квест по центральной части Петербурга в морозную погоду будем вспоминать! Весело, непринужденно и интересно было всем, вопросы заставляли напрячь извилины, а веселые игры - от души посмеяться! спасибо! нам все очень понравилось!
В
9 янв 2021
Огромное спасибо Елизавете за увлекательный Новогодний квест по центру Петербурга! Даже такому гиперактивному " непоседе", как мой ребёнок, было всё очень интересно и понятно, а Новогодний подарочек особенно порадовал! Время пролетело незаметно, было жаль расставаться. . Лиза! У Вас определенно талант в общении с детьми! Рекомендую эту экскурсию для семей с детьми самых разных возрастов. И конечно, до новых встреч, новых интересных квестов!
А
7 янв 2021
Елизавета провела для нас чудесную экскурсию! Двоим детям шести и семи лет было и интересно, и в то же время не утомительно. Прогулка довольно легкая, недолгая, но много интересных придумок и познавательной информации. Лиза умеет найти подход к детям и заинтересовать их, да и взрослых тоже)) ну и подарочки под елкой были приятным бонусом. Спасибо ещё раз!
Ш
6 янв 2021
Очень понравилось. Брали специально для детей, вместо запрещённых в этом году ёлок. Получилось очень волшебно, особенно когда дети нашли подарки под главной елкой города. Дети были разные, от 12 до 5, и всем в итоге было интересно. Спасибо огромное!
С
6 янв 2021
Замечательная игровая программа, дочка 8 лет, быстро втянулась в процесс игры, с азартом разгадывала загадки, радостно подсчитывая баллы))! Взрослые тоже получили порцию как хорошего настроения так и интересной информации, Елизавета любит и знает свой город, будет возможность приедем ещё и на другие программы!»
Ирина
5 янв 2021
На экскурсии мы были втроём, с дочей 9 лет. Квест получился познавательный и захватывающий, а главное - очень душевный! Елизавета рассказывает интересно, атмосфера самая теплая и дружеская. Ребенок с азартом выполнял веселые задания, отгадывал загадки, да и родители с удовольствием вернулись в детство и поучаствовали! Получилась незабываемая новогодняя прогулка, к концу которой настроение было просто чудесное! Вишенкой на торте оказались загадывание заветного желания с волшебным бенгальским огнем и подарок, который ребенок нашел под главной ёлкой на Дворцовой площади! Восхищению не было предела))) огромное спасибо Елизавете за незабываемые яркие впечатления и настроение! Обязательно примем участие и в других квестах, всем рекомендуем!
Н
5 янв 2021
Лизонька молодец. Смогла завлечь наших детей. Мы все танцевали. Лиза спасибо!
Г
21 дек 2020
Экскурсию заказывала специально для внука 4, 5 года. Это был его первый опыт получения знаний в таком формате. Сначала он испугался большого потока вводной информации, многое из которой он слышал впервые. Но как только начался квест, он сразу включился в игру и далее не упускал ни одного слова. Лиза смогла увлечь и нас взрослых. В результате у всех было создано предновогоднее настроение! А внук еще долго вечером делился своими впечатлениями и полученными знаниями про Новогодний праздник.

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