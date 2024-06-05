читать дальше

Если честно, то историю в школе любят не все дети. Потому что история города - это ведь не только цифры и даты. Это прежде всего - увлекательные истории про людей. Людей, которые жили, творили, любили, радовались и горевали тоже. Истории свершений и подвигов людей, которые строили, создавали наш великий, славный город Петербург. В своем авторском квесте Татьяна рассказывает эти удивительные истории про конкретных людей. Поэтому хочется узнать больше. Узнать историю своего города, своей страны. Каждому участнику выдается «тест - загадка» + карандаш. В течении 1,5 часов дети разгадывают, расшифровывают, наблюдают, изучают Петропавловскую крепость. Понятно, что всю историю сразу не охватить. Поэтому информация сформирована точечно, системно, последовательно. Рекомендую всем - всем! А если Вы первый раз в нашем городе, то однозначно рекомендую!