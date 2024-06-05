Петропавловский собор

Найдено 25 экскурсий в категории «Петропавловский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 690 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Заячьего острова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
80 отзывов
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950 за всё до 6 чел.
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
70 отзывов
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340 за всё до 20 чел.
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
217 отзывов
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1717 отзывов
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900 за человека
Сколько зайцев в Петербурге?
🚶 Пешая
Квест
1 час
54 отзыва
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990 за всё до 3 чел.
«Петропавловка» - начало всех начал
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005 за всё до 6 чел.
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
27 отзывов
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
33 отзыва
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950 за всё до 3 чел.
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
220 отзывов
Большая обзорная + Часовня Ксении Блаженной
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000 за человека
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
130 отзывов
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник в 11:00 и 15:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2 000 за человека
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000 за человека
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600 за всё до 7 чел.
Большая автобусная экскурсия по Петербургу
🚌 На автобусе
скидка
45%
Групповая
5 часов
187 отзывов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990 за человека
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 870 за человека
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 13:00
9 июня в 17:00
от 6 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Выяснить, почему город зародился именно здесь, и увидеть невероятную панораму Невы
Начало: Возле Иоанновского моста Петропавловской крепости
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670 за всё до 6 чел.
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
1 отзыв
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
Увидеть судьбы за каменными изваяниями, или царское дело под грифом «совершенно секретно»
Начало: У Петропавловского собора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 000 за всё до 10 чел.
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
78 отзывов
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Узнать историю великого и страшного места и полюбоваться захватывающей панорамой Невы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
1 700 за человека
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950 за человека
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть знаковые достопримечательности и взглянуть на город глазами его жителей
Начало: На ул. Думская
Расписание: в понедельник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
1 800 за человека
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Понять историю России не как набор фактов, а как живой процесс, требующий философского осмысления
15 июня в 10:00
17 июня в 10:00
9 340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 июня 2024
    Большая автобусная экскурсия по Петербургу
    Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
    Огромное спасибо за такую полноценную экскурсию! Очень повезло с погодой, временем, организатором и экскурсоводом. Посетили и бастион, и Петропавловский собор, прогулялись по территории и получили массу позитива!
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
    Мероприятие проведено Валерием на высоком уровне, чувствуется, что он искренне любит свой город и владеет весьма значительным объёмом информации по истории Петербурга. Экскурсия прошла динамично, комфортно. Будет особенно интересна тем, кто впервые знакомится с городом.
  • В
    Виталий
    3 июня 2024
    На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
    все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Сколько зайцев в Петербурге?
    Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе
    Экскурсовод Юлия очень интересно и воодушевленно рассказывала. Провела нас по всем закоулочкам. Рассказала про каждое здание и его историю. Слушать ее было одно наслаждение.
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
    читать дальше

    Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в Петропавловской крепости была не раз. И с экскурсиями и без. Но сегодня я с большим интересом прошла с внучкой квест и теперь знаю какой ширины и высоты стены, кто был учителем Петра I, какой был рост у него и размер ноги, кто был зодчим, кто архитектором, узнала все названия бастионов, узнала зачем есть уши у бастиона, как зовут зайца и ещё много много интересного. А когда мы Увидели и Услышали выстрел из пушки в 12 часов дня были просто счастливы. Замечательный экскурсовод Татьяна провела квест легко, интересно и активно. Дети были вовлечены в игру с первой минуты. С большим интересом разгадывали задания, считали колонны, шаги, искали ответы, получили призы. Возраст группы был от 7до 11 лет. Мы только осенью пойдём в школу, но справились с заданиями. Родители тоже не скучали. Очень рекомендую данную экскурсию, а главное - экскурсовода Татьяну. Спасибо ещё раз.

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Детская экскурсия по Петропавловской крепости
    Прекрасная экскурсия и гид. Ориентировано на ребенка, что самое главное. Спросила внука, как ему экскурсия. Сказал, отлично, шоколадок было маловато, что не правда. Шоколадок было достаточно😁. Очень рекомендую!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора».
    читать дальше

    Если честно, то историю в школе любят не все дети. Потому что история города - это ведь не только цифры и даты. Это прежде всего - увлекательные истории про людей. Людей, которые жили, творили, любили, радовались и горевали тоже. Истории свершений и подвигов людей, которые строили, создавали наш великий, славный город Петербург. В своем авторском квесте Татьяна рассказывает эти удивительные истории про конкретных людей. Поэтому хочется узнать больше. Узнать историю своего города, своей страны. Каждому участнику выдается «тест - загадка» + карандаш. В течении 1,5 часов дети разгадывают, расшифровывают, наблюдают, изучают Петропавловскую крепость. Понятно, что всю историю сразу не охватить. Поэтому информация сформирована точечно, системно, последовательно. Рекомендую всем - всем! А если Вы первый раз в нашем городе, то однозначно рекомендую!

    Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Петропавловская крепость - сердце Российской империи
    Огромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, нам рассказали и про создание Собора, и про ее узников крепости, и многое другое)))))
    Огромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, намОгромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, нам

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловский собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Тайны Заячьего острова
  2. Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
  3. Петропавловская крепость - сердце Российской империи
  4. Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
  5. Сколько зайцев в Петербурге?
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петропавловский собор" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 690 до 9 600 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 3000 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 25 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Петропавловский собор», 3000 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам