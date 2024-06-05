1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Тайны Заячьего острова
Секреты Петропавловской крепости, поиск зайцев и занимательное погружение в историю города
Начало: У Иоанновского моста
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: тюрьма, подземный ход и усыпальница царей
Открыть истории тёмного прошлого «русской Бастилии»
Начало: У входа в крепость со стороны Иоанновского моста
9 июня в 10:30
25 июня в 14:30
5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость - сердце Российской империи
Исследовать все уголки сооружения и открыть малоизвестные факты о нём
18 июня в 11:00
24 июня в 11:00
4 550₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
900₽ за человека
Квест
1 час
Сколько зайцев в Петербурге?
Познакомиться с историей и символами Петербурга в рамках веселого командного квеста
Начало: Горьковская
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
от 2 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Петропавловка» - начало всех начал
Серьёзный диалог на исторические темы и подробное исследование «сердца» Петербурга
Начало: на Иоанновском мосту
9 июля в 11:00
16 июля в 14:00
от 4 005₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия-моноспектакль «Тайны Петербурга»
Погрузиться в драматическую историю города на авто-экскурсии с гидом-актером и сценаристом
Начало: Около Гостиного двора
Расписание: ежедневно в 11:00
17 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 690₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: экскурсия для детей 8-12 лет
«Крепость, храм, темница» - интерактивное и занимательное знакомство с легендарной цитаделью
Начало: У Иоанновского моста
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость: семейное приключение в Санкт-Петербурге
Откройте для себя тайны Петропавловской крепости в увлекательной экскурсии с картой и наклейками
Начало: У Иоанновских ворот
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55004 950₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 14:30
2 июля в 12:45
4 июля в 12:45
от 1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник в 11:00 и 15:30, во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Начало: Кронверкская набережная, 3
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Истории Петропавловской крепости и выстрел пушки (в мини-группе)
Увидеть захоронения российских императоров и стать свидетелем полуденного пушечного залпа
Начало: У входа в Петропавловскую крепость
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 870₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Петропавловская крепость: здесь начинался Петербург, здесь упокоились Романовы
Узнать всё о захоронениях царей - от Петра I до Николая II
Начало: Возле Иоанновского моста
Завтра в 13:00
9 июня в 17:00
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Петропавловской крепости: рождение Петербурга
Выяснить, почему город зародился именно здесь, и увидеть невероятную панораму Невы
Начало: Возле Иоанновского моста Петропавловской крепости
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Cокровище острова. Экскурсия по Петропавловской крепости с поиском клада
Начало: Перед Иоанновским мостом (со стороны города)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловский собор и тайны династии Романовых
Увидеть судьбы за каменными изваяниями, или царское дело под грифом «совершенно секретно»
Начало: У Петропавловского собора
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадки и контрасты Петропавловской крепости
Узнать историю великого и страшного места и полюбоваться захватывающей панорамой Невы
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть главные памятники города, посетить собор с золотистым шпилем и спуститься в тюрьмы бастиона
Начало: Гостиница «Октябрьская» (в холле) Лиговский проспе...
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая вечерняя экскурсия «Мифы и легенды Санкт-Петербурга»
Прокатиться по загадочным местам города и выяснить, где живёт самый депрессивный призрак
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
5 окт в 18:00
12 окт в 18:00
950₽ за человека
Групповая
3 часа
На автобусе - по Петербургу: групповая экскурсия с посещением Петропавловской крепости
Увидеть знаковые достопримечательности и взглянуть на город глазами его жителей
Начало: На ул. Думская
Расписание: в понедельник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Погружение в империю. Прогулка по Петропавловской крепости
Понять историю России не как набор фактов, а как живой процесс, требующий философского осмысления
15 июня в 10:00
17 июня в 10:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ААлександра5 июня 2024Огромное спасибо за такую полноценную экскурсию! Очень повезло с погодой, временем, организатором и экскурсоводом. Посетили и бастион, и Петропавловский собор, прогулялись по территории и получили массу позитива!
- ИИгорь3 июня 2024Мероприятие проведено Валерием на высоком уровне, чувствуется, что он искренне любит свой город и владеет весьма значительным объёмом информации по истории Петербурга. Экскурсия прошла динамично, комфортно. Будет особенно интересна тем, кто впервые знакомится с городом.
- ВВиталий3 июня 2024все понравилось К сожалению не все запланированное успели за 4 часа
- ААнна3 июня 2024Благодарю за проведение интересной экскурсии, Наталью! Очень приятная, прекрасно подготовленная девушка, заинтересовала 2-х мальчишек 8 и 12 лет, слушали и выполняли задания с удовольствием. Было не утомительно и познавательно)
- ООксана3 июня 2024Экскурсовод Юлия очень интересно и воодушевленно рассказывала. Провела нас по всем закоулочкам. Рассказала про каждое здание и его историю. Слушать ее было одно наслаждение.
- ННаталья3 июня 2024У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
- ЮЮлия1 июня 2024Прекрасная экскурсия и гид. Ориентировано на ребенка, что самое главное. Спросила внука, как ему экскурсия. Сказал, отлично, шоколадок было маловато, что не правда. Шоколадок было достаточно😁. Очень рекомендую!
- ЕЕлена1 июня 2024Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора».
- ННаталия1 июня 2024Огромное спасибо Елене, которая провела для нас экскурсию!!!!! Мы узнали не только про историю крепости, нам рассказали и про создание Собора, и про ее узников крепости, и многое другое)))))
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловский собор»
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