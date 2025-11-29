Погрузитесь в историю одного из последних фортов Кронштадтской крепости — Красная Горка.
Вы самостоятельно пройдёте квест по главным объектам, исследуете следы взрывов гражданской войны, казематы и артиллерийские батареи.
В процессе игры познакомитесь с историей службы на форте, узнаете о жизни защитников крепости и роли Красной Горки в Отечественной войне.
Описание квеста
Сюжет квеста основан на таинственном шифре дедушки волонтёра, ключи к разгадке которого спрятаны на территории форта. Игровая платформа поможет вам шаг за шагом раскрывать загадки, погружая в историю и интерактивное приключение.
- Игра начинается от самого заметного экспоната: гигантского орудия — транспортёра ТМ-3-12
- Вы осмотрите следы взрыва форта во время гражданской войны и окунётесь в его историю
- Попадёте в сохранившиеся казематы, которые хранят воспоминания о тех, кто когда-то служил здесь
- Увидите артиллерийские батареи, узнаете секреты строительства и жизни форта
- Разберётесь, какую роль сыграл форт в годы Отечественной войны
- И в заключение полюбуетесь прекрасными видами с высокого берега залива
Организационные детали
- Квест рассчитан на взрослых участников или семьи с подростками
- Игра проходит на электронной платформе. Важно иметь с собой заряженный смартфон. Желательно, чтобы была сеть Мегафон или МТС, они лучше всего там ловят
- В казематах форта темно, если у вас есть налобный фонарик, возьмите его с собой
- В стоимость игры входит доступ к игровой платформе на одну команду. Мы рекомендуем не больше 5–6 человек в одной команде
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта Красная Горка
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 559 туристов
С 2009 года делаем квесты для коллективов, семей и компаний друзей. В 2019 году мы запустили квест-экскурсии, которые можно пройти самостоятельно. Для этого достаточно взять с собой друзей и/или семью,
