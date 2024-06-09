От киля до клотика — означает «снизу доверху», «от низшей точки корабля до высшей». Именно так досконально вы изучите Кронштадт и Котлин. Я покажу вам уникальный форт, проведу по экотропам и старым городским улочкам. Расскажу об истории крепости и жизни некогда закрытого приморского города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Береговой форт «Красная Горка»

Это форт, защитивший Ленинград. Я покажу вам его таинственные подземелья. Вы увидите огромные железнодорожные орудия и посетите небольшой музей. Познакомитесь с противокорабельной морской батареей времён Первой мировой войны, которая лишь единожды открыла огонь по вражеским кораблям, чуть не погубила, а потом спасла большевистское правительство в Петрограде, подавляла мятежный Кронштадт и не пустила немцев к Ленинграду, сформировав «Ораниенбаумский плацдарм».

Экотропа «Форт Красная Горка».

Вы пройдёте по уникальному природному объекту. Полюбуетесь «танцующими» соснами, как на легендарной Куршской косе, и видами с 30-метрового берегового уступа на море и корабли, стоящие на рейде.

Город Кронштадт

Мы осмотрим основные локации — Итальянский пруд и футшток, Петровский сад с пристанью, комплекс казарменных зданий 18 века и, конечно, величественный Морской собор. Я расскажу, почему именно этот клочок земли был выбран Петром I для создания мощнейшей крепости, которая на столетия стала щитом Петербурга.

Летняя пристань

Завершим путешествие в самой восточной точке острова Котлин, откуда открывается чудесный вид на Петербург и его пригороды. Вы увидите «Лахта-центр», ЗСД, стадион «Газпром Арена», а также Петергоф и Ломоносов.

Организационные детали