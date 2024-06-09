Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»

Осмотреть город-крепость и весь остров от киля до клотика
От киля до клотика — означает «снизу доверху», «от низшей точки корабля до высшей». Именно так досконально вы изучите Кронштадт и Котлин. Я покажу вам уникальный форт, проведу по экотропам и старым городским улочкам. Расскажу об истории крепости и жизни некогда закрытого приморского города.
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Остров Котлин, Кронштадт и форт «Красная Горка»
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Береговой форт «Красная Горка»

Это форт, защитивший Ленинград. Я покажу вам его таинственные подземелья. Вы увидите огромные железнодорожные орудия и посетите небольшой музей. Познакомитесь с противокорабельной морской батареей времён Первой мировой войны, которая лишь единожды открыла огонь по вражеским кораблям, чуть не погубила, а потом спасла большевистское правительство в Петрограде, подавляла мятежный Кронштадт и не пустила немцев к Ленинграду, сформировав «Ораниенбаумский плацдарм».

Экотропа «Форт Красная Горка».
Вы пройдёте по уникальному природному объекту. Полюбуетесь «танцующими» соснами, как на легендарной Куршской косе, и видами с 30-метрового берегового уступа на море и корабли, стоящие на рейде.

Город Кронштадт

Мы осмотрим основные локации — Итальянский пруд и футшток, Петровский сад с пристанью, комплекс казарменных зданий 18 века и, конечно, величественный Морской собор. Я расскажу, почему именно этот клочок земли был выбран Петром I для создания мощнейшей крепости, которая на столетия стала щитом Петербурга.

Летняя пристань

Завершим путешествие в самой восточной точке острова Котлин, откуда открывается чудесный вид на Петербург и его пригороды. Вы увидите «Лахта-центр», ЗСД, стадион «Газпром Арена», а также Петергоф и Ломоносов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на внедорожнике Mitsubishi Outlander. Есть бустер для детей.
  • Дополнительно оплачивается обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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