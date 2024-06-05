1 чел.
По популярности
Квест
4 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
4.5 часа
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800₽ за всё до 8 чел.
Квест
4 часа
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Квест по следам императора: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте
Начало: У Спаса на Крови
26 июня в 12:00
27 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания
Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Начало: От СТ.М. «Василеостровская»
9 июня в 18:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Начало: в районе метро «Петроградская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
35%
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Прогуляться по Адмиралтейскому району и рассмотреть полихромный Питер
Начало: у станции метро «Адмиралтейская»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 25001 625₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Начало: Дворцовая площадь
13 июня в 12:00
17 июня в 16:00
8 940₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья
Начало: У станции метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
Познакомиться с удивительными историями города и петербургской аристократии
Начало: На набережной Кутузова
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты
- ЕЕлена5 июня 2024Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
- ЕЕлена4 июня 2024Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам себе экскурсовод». Ты не
- ЮЮлия3 июня 2024Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных,
- ДДарья3 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия Вероники! Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они
- ИИрина3 июня 2024Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
- ИИрина2 июня 2024Мы одолели маршрут! Было интересно. Информация потрясающая, её много. К сожалению, дождик доставил небольшие неудобства - на лавочке у фонтана
- ЛЛена2 июня 2024Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем приезжим и даже не
- ЕЕкатерина2 июня 2024Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
- ЕЕкатерина2 июня 2024Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для взрослых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 33 экскурсии от 950 до 22 500 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1527 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Квесты для взрослых», 1527 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август