Квесты для взрослых – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 33 экскурсии в категории «Квесты для взрослых» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
928 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
20 отзывов
В тренде
Не спит (ь) ся в Питере: квест по барам
Ищете необычный способ провести вечер в Санкт-Петербурге? Квест-экскурсия по барам подарит вам незабываемые впечатления и откроет лучшие заведения города
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
4 000 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
77 отзывов
Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
Раскрыть тайны старинного острова на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Василеостровская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
5 500 за всё до 10 чел.
По следам «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
232 отзыва
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест
2.5 часа
15 отзывов
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800 за всё до 8 чел.
Квест по местам петербургского общепита
🚶 Пешая
Квест
4 часа
3 отзыва
Квест по местам петербургского общепита
Познакомиться с культовыми и тайными заведениями города в игровом формате
Начало: На площади Восстания
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
3 000 за всё до 7 чел.
Квест по Елагину острову
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
12 отзывов
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
Нетривиальный Петербург: по крышам, дворам-колодцам, паркам и каналам
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Квест
3.5 часа
29 отзывов
Нетривиальный Петербург: исторический квест по символам города
Откройте тайны Петербурга в увлекательном квесте: дворы-колодцы, парки, мосты и крыши ждут вас
Завтра в 09:00
9 июня в 11:00
от 1700015 300 за всё до 20 чел.
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
6 отзывов
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580 за всё до 10 чел.
Квест по Новой Голландии в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400 за человека
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Квест по следам императора: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте
Начало: У Спаса на Крови
26 июня в 12:00
27 июня в 11:00
12 500 за всё до 8 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
🛥 На яхте
Квест
3 часа
7 отзывов
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
22 500 за всё до 5 чел.
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания
Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000 за всё до 7 чел.
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100 за всё до 8 чел.
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Начало: От СТ.М. «Василеостровская»
9 июня в 18:00
10 июня в 08:00
9 100 за всё до 8 чел.
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Дворцы и хижины Петроградки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Начало: в районе метро «Петроградская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
🚶 Пешая
скидка
35%
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Прогуляться по Адмиралтейскому району и рассмотреть полихромный Питер
Начало: у станции метро «Адмиралтейская»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 25001 625 за всё до 10 чел.
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
🚗 На машине
Квест
2 часа
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Начало: Дворцовая площадь
13 июня в 12:00
17 июня в 16:00
8 940 за всё до 6 чел.
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Спасти Павла I: квест в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья
Начало: У станции метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
Познакомиться с удивительными историями города и петербургской аристократии
Начало: На набережной Кутузова
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Квест без гида «В поисках дьявола»
🚶 Пешая
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Восторг! Увидели "внутренности" парадного Петербурга! Руслану и его сестре большое спасибо за задумку, чудо путеводитель! никто не подгоняет, не надо никого ждать. Обязательно рекомендую и собираюсь ещё пройти другие маршруты
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Необычный формат, впервые были на такой экскурсии. Узнали много нового про Васильевский остров и его известных обитателей. Игровой формат увлек и взрослых и детей-подростков. Понравилось всем!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам себе экскурсовод». Ты не
    читать дальше

    привязан ко времени, не надо никуда спешить. Маршрут проходит по маленьким тихим улочкам и переулкам без толп народа. Все точки расположены недалеко друг от друга. Путем разгадывания несложных, но интересных задачек ты передвигаешься от локации к локации. Волшебная зеленая тетрадь, которую вам выдают на старте, и которая является ключом к квесту, содержит информацию о каждой локации, причем факты такие интересные, нетривиальные, жизненные, что о тех местах, где мы уже бывали раньше, мы узнавали что-то новое. И такого желания, что а, мы здесь были, не будем заходить, не возникло ни разу. Не буду спойлерить, но отмечу одну очень важную на мой взгляд деталь. Когда очередной ребус разгадан, и ты движешься дальше по этой наводке, то волей неволей ты ооочень внимательно всматриваешься во все вокруг, что находишь столько интересных деталей, которые раньше не видел, хотя 10 раз был в этом месте. В итоге короткий маршрут, рассчитанный на 4 часа, мы прошли за 6,5, при этом почти не устали, хотя стояла жара. Однозначно рекомендуем, и сами ещё пойдем по другим маршрутам. Ребятам-организаторам ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вы придумали обалденно крутую штуку! ♥️

    Это была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «самЭто была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «самЭто была невероятная экскурсия! Просто 10 из 5!!! Удивил необычный формат. Я бы назвала его «сам
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
    Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных,
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    мы напрягали все свои палочки и колбочки, узнавали цвета и разгадывали загадки:) Почему Петербург такой бесконечно серый и желтый, как выглядит цвет Дикий, и как со всем этим связан художник-авангардист Матюшин, сходите на экскурсию и тоже всё узнаете! Большое спасибо Веронике!!

    Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
    Мне очень понравилась экскурсия Вероники! Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они
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    цвета по специальной палитре. Слушали интересные рассказы про то, какие были правила внешнего вида города, как обустраивали квартиры - очень интересно было послушать про обои. Рассматривали фотографии прошлого. И не только. Отдельное спасибо за особняк Набокова! А сам маршрут построен идеально - очень красивая прогулка по улочкам и мостам. При этом не обязательно быть знатоком архитектуры, Вероника именно раскрывает город через очень интересные и необычные детали. Я обожаю такое! И всем советую экскурсию ✨

    Мне очень понравилась экскурсия Вероники!Мне очень понравилась экскурсия Вероники!Мне очень понравилась экскурсия Вероники!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
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    продуманный маршрут. Есть одно пожелание сделать возрастную градацию более четкой. Для ребенка 11 лет этот квест был слишком простым, он прекрасно подойдет для дошкольников и 1-2 класс. а следующий на 14 и старше думаю был бы сложноват. Спасибо организатору

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Квест: «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
    Мы одолели маршрут! Было интересно. Информация потрясающая, её много. К сожалению, дождик доставил небольшие неудобства - на лавочке у фонтана
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    в тихом дворике не посидеть было, а без зонтика файлы в книжке слипаться начинали, на кроссворд сил уже не хватило)) сын сказал:"Главное - дойти." Спасибо, Руслан, Катя, за нестандартное знакомство с прекрасным городом

    Мы одолели маршрут! Было интересно. Информация потрясающая, её много. К сожалению, дождик доставил небольшие неудобства -
  • Л
    Лена
    2 июня 2024
    Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
    Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем приезжим и даже не
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    всем петербуржцам. Мы увидели город как палитру определённых цветов и одновременно довольно глубоко нырнули в архитектурный и исторический контекст. Осматривали дома снаружи, но много говорили о том, как в разное время их обставляли изнутри. Главная изюминка экскурсии — вплетённый в неё элемент цветовой игры и даже цветовые экспресс-тесты. Это было очень увлекательно! Прогулка недолгая, маршрут недлинный, но оригинальный. Всё очень понравилось!

    Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
    Виталий прекрасный рассказчик! Рассказывает легко и простым языком. Слушать и воспринимать информацию очень интересно. Экскурсия захватывает и проходит на одном дыхании! Участвовали 5 женщин от 17 до 63 лет) Понравилось всем!!! Описание экскурсии полностью соответствует реальности. Всем советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для взрослых»

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  3. Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
  4. Экскурсия-квиз по Васильевскому острову
  5. По следам «Преступления и наказания»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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