Квесты для подростков – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 36 экскурсий в категории «Квесты для подростков» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
Квест
1 час
223 отзыва
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
462 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
По следам «Преступления и наказания»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
232 отзыва
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
Квест
2.5 часа
15 отзывов
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800 за всё до 8 чел.
Квест по Елагину острову
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
12 отзывов
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000 за всё до 10 чел.
Семейная экскурсия-квест по Павловскому парку
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
6 отзывов
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580 за всё до 10 чел.
Квест по Новой Голландии в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400 за человека
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
В погоне за императором: скандалы, интриги, расследования
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Квест по следам императора: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте
Начало: У Спаса на Крови
26 июня в 12:00
27 июня в 11:00
12 500 за всё до 8 чел.
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
20 отзывов
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания
Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 420 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000 за всё до 7 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест из Петербурга для детей и взрослых
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Квест
5 часов
15 отзывов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
1 час
5 отзывов
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900 за человека
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100 за всё до 8 чел.
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Начало: От СТ.М. «Василеостровская»
9 июня в 18:00
10 июня в 08:00
9 100 за всё до 8 чел.
Дворцы и хижины Петроградки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
5 отзывов
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Начало: в районе метро «Петроградская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Квест
1 час
1 отзыв
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 16:30
10 июня в 11:00
от 4 000 за всё до 14 чел.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
🚶 Пешая
скидка
35%
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Прогуляться по Адмиралтейскому району и рассмотреть полихромный Питер
Начало: у станции метро «Адмиралтейская»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 25001 625 за всё до 10 чел.
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
🚗 На машине
Квест
2 часа
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Начало: Дворцовая площадь
13 июня в 12:00
17 июня в 16:00
8 940 за всё до 6 чел.
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948 за человека
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
13 июня в 12:00
19 июня в 14:00
4 670 за всё до 5 чел.
Спасти Павла I: квест в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500 за человека
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья
Начало: У станции метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
Познакомиться с удивительными историями города и петербургской аристократии
Начало: На набережной Кутузова
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 8 чел.
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: в Эрмитаже
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за всё до 5 чел.
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
🚌 На автобусе
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100 за человека
Квест без гида «В поисках дьявола»
🚶 Пешая
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
    Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
  • В
    Вероника
    3 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
    Замечательная экскурсия. Были с дочерью 13 лет. Она просто в восторге. Интересный рассказ экскурсовода о котах в Эрмитаже, котах на картинах художников. Экскурсия с элементами квеста. Экскурсию рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
    Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных,
    читать дальше

    мы напрягали все свои палочки и колбочки, узнавали цвета и разгадывали загадки:) Почему Петербург такой бесконечно серый и желтый, как выглядит цвет Дикий, и как со всем этим связан художник-авангардист Матюшин, сходите на экскурсию и тоже всё узнаете! Большое спасибо Веронике!!

    Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
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    вовлечены в процесс, как дети 6-8 лет, так и 10-12 лет, да и взрослые вместе с ними. Экскурсия разделена на множество коротеньких этапов, каждый из которых закрепляется заданиями, поэтому хорошо откладывается информация. Спасибо большое Ирине за прекрасно проведенное время.

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
    Мне очень понравилась экскурсия Вероники! Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они
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    цвета по специальной палитре. Слушали интересные рассказы про то, какие были правила внешнего вида города, как обустраивали квартиры - очень интересно было послушать про обои. Рассматривали фотографии прошлого. И не только. Отдельное спасибо за особняк Набокова! А сам маршрут построен идеально - очень красивая прогулка по улочкам и мостам. При этом не обязательно быть знатоком архитектуры, Вероника именно раскрывает город через очень интересные и необычные детали. Я обожаю такое! И всем советую экскурсию ✨

    Мне очень понравилась экскурсия Вероники!Мне очень понравилась экскурсия Вероники!Мне очень понравилась экскурсия Вероники!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
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    продуманный маршрут. Есть одно пожелание сделать возрастную градацию более четкой. Для ребенка 11 лет этот квест был слишком простым, он прекрасно подойдет для дошкольников и 1-2 класс. а следующий на 14 и старше думаю был бы сложноват. Спасибо организатору

  • Л
    Лена
    2 июня 2024
    Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
    Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем приезжим и даже не
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    всем петербуржцам. Мы увидели город как палитру определённых цветов и одновременно довольно глубоко нырнули в архитектурный и исторический контекст. Осматривали дома снаружи, но много говорили о том, как в разное время их обставляли изнутри. Главная изюминка экскурсии — вплетённый в неё элемент цветовой игры и даже цветовые экспресс-тесты. Это было очень увлекательно! Прогулка недолгая, маршрут недлинный, но оригинальный. Всё очень понравилось!

    Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем
  • С
    Свтелана
    2 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
    Гульфия - прекрасный рассказчик и нашла подход к весьма непоседливым детям. На мои вопросы не по теме она не смогла ответить сразу, но ответила потом. Это прекрасное качество для экскурсовода - не оставлять вопросы без ответа.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
    Очень классная экскурсия! Дети в восторге и родители тоже.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для подростков»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Экскурсия-квест для детей «Эрмитажные коты»
  2. Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
  3. Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
  4. По следам «Преступления и наказания»
  5. Квест-экскурсия в Русском музее
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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