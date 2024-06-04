Квест 1 час 223 отзыва Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов Начало: У Иорданской лестницы от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 462 отзыва Экскурсия-квест для детей по Летнему саду Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

10% скидка Квест 1.5 часа 107 отзывов Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа» Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея Начало: В Эрмитаже от 1625 1 463 ₽ за всё до 32 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 232 отзыва По следам «Преступления и наказания» Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны Начало: У метро Спасская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

Квест 2.5 часа 15 отзывов Квест-экскурсия в Русском музее Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины Начало: Около Русского музея 9 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 12 отзывов Квест по Елагину острову Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 6 отзывов Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями Начало: В Павловском парке от 6200 5 580 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест по Новой Голландии в мини-группе Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз Начало: У входа в Новую Голландию Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2.5 часа 3 отзыва Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании Начало: У здания Адмиралтейства от 1625 1 463 ₽ за всё до 10 чел.

Квест 2 часа 1 отзыв Квест-экскурсия по Эрмитажу Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида Начало: У входа в Зимний дворец 1 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений» Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты Начало: У метро Адмиралтейская 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 6 отзывов Квест по следам императора: история и загадки Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте Начало: У Спаса на Крови 12 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 20 отзывов Игра-квест «Вокруг Михайловского замка» Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком 4 420 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города Начало: У Казанского собора от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 3 отзыва Квест «Пожар в Зимнем дворце» Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху Начало: У Триумфальной арки Главного штаба 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Квест 5 часов 15 отзывов Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 5 отзывов Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города Начало: возле станции метро «Площадь Восстания» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны» История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате Начало: у станции метро «Горьковская» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта» Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте Начало: На площади Искусств 9 100 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова» Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы Начало: От СТ.М. «Василеостровская» 9 100 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 5 отзывов Дворцы и хижины Петроградки В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне Начало: в районе метро «Петроградская» 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 4 отзыва Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе) Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища Начало: У Иоанновского моста Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Тайны следствия: «Личное дело Петроградки» Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район Начало: У станции метро «Горьковская» 9 850 ₽ за всё до 6 чел.

Квест 1 час 1 отзыв Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома» Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых Начало: В фойе Шереметевского дворца от 4 000 ₽ за всё до 14 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга» Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре Начало: В районе м. Гостиный двор 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 35% скидка Квест 1.5 часа 3 отзыва Экскурсия-квест «40 цветов против серого» Прогуляться по Адмиралтейскому району и рассмотреть полихромный Питер Начало: у станции метро «Адмиралтейская» от 2500 1 625 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Квест 2 часа Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов» Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате Начало: Дворцовая площадь 8 940 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад» В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург Начало: В Петропавловской крепости Расписание: в воскресенье в 10:00 948 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают Начало: Иоановский мост Расписание: в воскресенье в 10:00 950 ₽ за человека

Квест 1.5 часа Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы Начало: У Шереметевского дворца 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Спасти Павла I: квест в мини-группе Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора Начало: В Казанском сквере на Невском Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа Таинственное послание Петербурга. Квест 10+ Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья Начало: У станции метро Гостиный двор 9 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного Познакомиться с удивительными историями города и петербургской аристократии Начало: На набережной Кутузова 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида Начало: в Эрмитаже 1 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Квест 5 часов Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет) Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа) Начало: по договорённости Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00 2 100 ₽ за человека