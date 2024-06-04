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Квест
1 час
Познавательная экскурсия-квест «Эрмитажные коты» для детей в Санкт-Петербурге
Увлекательная экскурсия для детей по Эрмитажу. Узнайте о котах, их истории и роли в музее. Найдите котов среди экспонатов
Начало: У Иорданской лестницы
Завтра в 14:00
9 июня в 12:30
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей по Летнему саду
Превратиться в археологов, разыграть сценку и узнать о делах Петра I в старейшем саду Петербурга
Начало: Близко к ст. метро «Адмиралтейская»
9 июня в 15:00
10 июня в 13:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
Квест
2 часа
По следам «Преступления и наказания»
Воссоздать маршруты героев, познакомиться с Петербургом писателя и открыть роман с новой стороны
Начало: У метро Спасская
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-экскурсия в Русском музее
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Начало: Около Русского музея
9 июня в 14:30
15 июня в 10:30
9 800₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Елагину острову
Побывать в одном из самых красивых петербургских пейзажных парков и найти клад
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Семейный квест в Павловском парке: исследуйте и играйте
Погрузитесь в мир загадок и искусства Павловского парка, наслаждаясь семейным временем с интерактивными заданиями
Начало: В Павловском парке
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 62005 580₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Семейный квест «Загадочный Петербург» - от искусствоведа, влюблённого в город на Неве
Узнать о главных и секретных местах Санкт-Петербурга - в своём темпе и в своей компании
Начало: У здания Адмиралтейства
Завтра в 19:00
9 июня в 15:00
от 16251 463₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «Петербург - город наводнений»
Найти места, связанные с разрушительной стихией, и услышать о них интересные факты
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Квест по следам императора: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, раскрывая тайны и загадки императорской эпохи в увлекательном квесте
Начало: У Спаса на Крови
26 июня в 12:00
27 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»
Проникнуть в тайны мистического замка Павла I, выполняя интересные задания
Начало: У памятника Петру 1 перед Михайловским замком
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
4 420₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Исследовать изнанку Невского проспекта и разгадать мистические тайны города
Начало: У Казанского собора
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «Пожар в Зимнем дворце»
Превратиться в сыщиков Тайной канцелярии, расследовать загадочную трагедию и погрузиться в эпоху
Начало: У Триумфальной арки Главного штаба
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
5 часов
Разгадай Кронштадт: семейный квест из Петербурга
Откройте Кронштадт заново, собирая карту из подсказок и решая увлекательные задачи в компании близких
11 июня в 10:00
16 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1 час
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900₽ за человека
Квест
1.5 часа
Прогулка-квест «Охотники за привидениями Петроградской стороны»
История, мистика и легенды одного из старейших районов города - в увлекательном формате
Начало: у станции метро «Горьковская»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Невского проспекта»
Прогуляться по центру Петербурга и разгадать его тайны в нескучном квесте
Начало: На площади Искусств
9 июня в 20:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Обратная сторона Васильевского острова»
Заново познакомиться с островом, отвечая на нескучные вопросы
Начало: От СТ.М. «Василеостровская»
9 июня в 18:00
10 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 8 чел.
Квест
2 часа
Дворцы и хижины Петроградки
В формате семейного квеста узнать, кто и как жил на Петроградской стороне
Начало: в районе метро «Петроградская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
1.5 часа
Тайны следствия: «Личное дело Петроградки»
Стать частными сыщиками, чтобы найти ключ к разгадке одной истории, + исследовать красивый район
Начало: У станции метро «Горьковская»
25 июня в 11:00
26 июня в 11:00
9 850₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Детская экскурсия-квест «Сокровища Фонтанного дома»
Побывать в гостях у одной из самых знаменитых и влиятельных семей Российской империи - Шереметевых
Начало: В фойе Шереметевского дворца
Завтра в 16:30
10 июня в 11:00
от 4 000₽ за всё до 14 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
35%
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Прогуляться по Адмиралтейскому району и рассмотреть полихромный Питер
Начало: у станции метро «Адмиралтейская»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 25001 625₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей и взрослых «Тайны петербургских мостов»
Раскрыть тайны старинных мостов в увлекательном интерактивном формате
Начало: Дворцовая площадь
13 июня в 12:00
17 июня в 16:00
8 940₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948₽ за человека
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по Шереметевскому дворцу
Посетить парадные зала дворца, разгадать его тайны и найти необычные предметы
Начало: У Шереметевского дворца
13 июня в 12:00
19 июня в 14:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Спасти Павла I: квест в мини-группе
Обратить время вспять, чтобы помешать убийцам императора
Начало: В Казанском сквере на Невском
Расписание: в субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 11:00 и 15:00
9 июня в 11:00
15 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Таинственное послание Петербурга. Квест 10+
Познакомиться с центром города по-новому, решая задания, которые откроют секрет настоящего счастья
Начало: У станции метро Гостиный двор
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест: тайны и загадки Литейного
Познакомиться с удивительными историями города и петербургской аристократии
Начало: На набережной Кутузова
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: в Эрмитаже
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
5 часов
Квест для юных моряков по Кронштадту (8-12 лет)
Заглянуть в морской собор, погулять по «Острову фортов» и узнать, что такое штурвал и рында (группа)
Начало: по договорённости
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 100₽ за человека
скидка
45%
Квест
3 часа
Квест без гида «В поисках дьявола»
Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Начало: У метро Сенная площадь
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
26661 467₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Елизавете за замечательную прогулку, довольны остались дети и родители. Все прошло на одном дыхании. Материал преподнесен доходчиво, интересный, соответствует возрасту.
- ВВероника3 июня 2024Замечательная экскурсия. Были с дочерью 13 лет. Она просто в восторге. Интересный рассказ экскурсовода о котах в Эрмитаже, котах на картинах художников. Экскурсия с элементами квеста. Экскурсию рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных,
- ННадежда3 июня 2024Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
- ДДарья3 июня 2024Мне очень понравилась экскурсия Вероники! Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они
- ИИрина3 июня 2024Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
- ЛЛена2 июня 2024Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем приезжим и даже не
- ССвтелана2 июня 2024Гульфия - прекрасный рассказчик и нашла подход к весьма непоседливым детям. На мои вопросы не по теме она не смогла ответить сразу, но ответила потом. Это прекрасное качество для экскурсовода - не оставлять вопросы без ответа.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
- ММарина2 июня 2024Очень классная экскурсия! Дети в восторге и родители тоже.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Квесты для подростков»
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