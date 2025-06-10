читать дальше

действительно многое усвоил и запомнил!

Двигались именно в темпе ребенка, не торопя и не задерживая. Инна, отлично понимала, когда нужно дать передышку, переключить внимание.

Умело использовала элементы игры (покидать монетку в сапог памятника, побегать под "шутихой"), чтобы снять усталость и поддержать интерес, даже прихватила с собой орешки для белочек, чтобы ребёнок смог покормить их.

Это не просто экскурсия, а настоящее приключение с картой и поиском!

2 с лишним часа пролетели абсолютно незаметно, что для ребенка – лучший показатель увлекательности!

Интересно было имне, взрослому! Инна нашла баланс, чтобы вовлечь и ребенка, и сопровождающего. Потрясающе удачная экскурсия для восьмилетнего ребенка! Инна – экскурсовод от Бога для работы с детьми. Ее умение заинтересовать, подать информацию доступно, вовремя дать разрядку через игру и двигаться в комфортном для ребенка темпе делает эту экскурсию-квест идеальным выбором для семей с детьми младшего школьного возраста. Очень рекомендую!