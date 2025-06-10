В ходе квеста вы узнаете интересные факты о фонтанах, разгадаете головоломки и выполните задания, связанные с историей Петергофа.
Это уникальная возможность познакомиться с одним из самых красивых мест Санкт-Петербурга в интерактивном формате. Подарите своим детям веселый, незабываемый день, полный впечатлений и новых историй!
Это уникальная возможность познакомиться с одним из самых красивых мест Санкт-Петербурга в интерактивном формате. Подарите своим детям веселый, незабываемый день, полный впечатлений и новых историй!
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание квестаВы любили прыгать по лужам, когда были маленькие? Доставьте себе удовольствие наблюдать, как ваши дети радостно уворачиваются от брызг шутливых фонтанов, и при этом получают знания об истории России. Они так к любому экзамену лучше всех подготовятся! Мы на своих проверяли). Со времен, когда наши дети были школьниками, мы успешно проводим игровые экскурсии-квесты по парку с фонтанами в Петергофе. Мы можем провести эту экскурсию в формате индивидуального тура, для компании друзей или для школьного класса. Экскурсия-квест проходит следующим образом:
- Мы выдаем детям карту, на которой отмечены чек-поинты;
- На каждом чек-поинте надо выполнить задание или отгадать загадку. Когда задание выполнено, дети получают карточку с подсказкой для решения главной задачи квеста;
- Дети должны пройти по всем чек-поинтам, самостоятельно найдя их на карте, и собрать все подсказки; тогда они смогут узнать ответ на главный вопрос квеста;
• Разгадав квест, дети получают подарок, который очень пригодится им в дальнейшей прогулке по парку. Загадки и задания составлены так, что дети узнают:
- кто и когда решил устроить парк с фонтанами в Петергофе;
- какие легенды можно рассказать, глядя на скульптуры фонтанов;
- как так получается, что вода течет… течет… и не заканчивается (немного физики плюс к истории);
- и многое другое. Важная информация: Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной\день знаний\день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях.
Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний парк Петергофа
- Фонтаны Нижнего парка
- Нептун
- Большой Каскад
- Самсон
- Аллея фонтанов
- Чаши (Французский и Итальянский большие фонтаны)
- Фаворитка
- Адам и Ева
- Золотая гора
- Тритон
- Шахматная гора
- Римские фонтаны
- Фонтаны Монплезира
- Фонтаны-шутихи
Что включено
- Услуги гида
- Реквизит для квеста
Что не входит в цену
- Призы для детей (400р//чел)
- Входные билеты
- Трансфер
Место начала и завершения?
Нижний парк Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной/день знаний/день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
10 июн 2025
Идеально для детей!
Экскурсия полностью адаптирована для восприятия ребенка 8 лет. Инна(экскурсовод) преподносит историю, факты и цифры в понятном, увлекательном и запоминающемся формате. Наглядно показала как работают фонтаны в Петергофе. Ребенок
Экскурсия полностью адаптирована для восприятия ребенка 8 лет. Инна(экскурсовод) преподносит историю, факты и цифры в понятном, увлекательном и запоминающемся формате. Наглядно показала как работают фонтаны в Петергофе. Ребенок
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 2 чел.
Петергоф - резиденция Петра Великого
Петергоф - самая удивительная императорская резиденция с великолепными фонтанами и парками, которые излучают живую энергию и красоту
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
12 ноя в 14:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Петергоф: Верхний сад и Нижний парк
Посетить сразу два парка и узнать, чем фонтаны насолили Екатерине II
Начало: По указанию путешественника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Петергоф - это не только фонтаны. Откройте для себя город с богатой историей и скрытыми сокровищами, которые не увидишь на обычной экскурсии
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.