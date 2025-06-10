Мои заказы

Квест-экскурсия «Фонтаны Петергофа»

В ходе квеста вы узнаете интересные факты о фонтанах, разгадаете головоломки и выполните задания, связанные с историей Петергофа.

Это уникальная возможность познакомиться с одним из самых красивых мест Санкт-Петербурга в интерактивном формате. Подарите своим детям веселый, незабываемый день, полный впечатлений и новых историй!
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание квеста

Вы любили прыгать по лужам, когда были маленькие? Доставьте себе удовольствие наблюдать, как ваши дети радостно уворачиваются от брызг шутливых фонтанов, и при этом получают знания об истории России. Они так к любому экзамену лучше всех подготовятся! Мы на своих проверяли). Со времен, когда наши дети были школьниками, мы успешно проводим игровые экскурсии-квесты по парку с фонтанами в Петергофе. Мы можем провести эту экскурсию в формате индивидуального тура, для компании друзей или для школьного класса. Экскурсия-квест проходит следующим образом:
  • Мы выдаем детям карту, на которой отмечены чек-поинты;
  • На каждом чек-поинте надо выполнить задание или отгадать загадку. Когда задание выполнено, дети получают карточку с подсказкой для решения главной задачи квеста;
  • Дети должны пройти по всем чек-поинтам, самостоятельно найдя их на карте, и собрать все подсказки; тогда они смогут узнать ответ на главный вопрос квеста;

• Разгадав квест, дети получают подарок, который очень пригодится им в дальнейшей прогулке по парку. Загадки и задания составлены так, что дети узнают:

  • кто и когда решил устроить парк с фонтанами в Петергофе;
  • какие легенды можно рассказать, глядя на скульптуры фонтанов;
  • как так получается, что вода течет… течет… и не заканчивается (немного физики плюс к истории);
  • и многое другое. Важная информация: Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной\день знаний\день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях.

Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний парк Петергофа
  • Фонтаны Нижнего парка
  • Нептун
  • Большой Каскад
  • Самсон
  • Аллея фонтанов
  • Чаши (Французский и Итальянский большие фонтаны)
  • Фаворитка
  • Адам и Ева
  • Золотая гора
  • Тритон
  • Шахматная гора
  • Римские фонтаны
  • Фонтаны Монплезира
  • Фонтаны-шутихи
Что включено
  • Услуги гида
  • Реквизит для квеста
Что не входит в цену
  • Призы для детей (400р//чел)
  • Входные билеты
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Нижний парк Петергофа
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии квеста возможно в любой день с 10.00 до 16.00 включительно.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
  • Возможна организация квеста-экскурсии для школьных классов и детских групп на выпускной/день знаний/день рождения или другое мероприятие. Подробности уточняйте в сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталия
10 июн 2025
Идеально для детей!
Экскурсия полностью адаптирована для восприятия ребенка 8 лет. Инна(экскурсовод) преподносит историю, факты и цифры в понятном, увлекательном и запоминающемся формате. Наглядно показала как работают фонтаны в Петергофе. Ребенок
читать дальше

действительно многое усвоил и запомнил!
Двигались именно в темпе ребенка, не торопя и не задерживая. Инна, отлично понимала, когда нужно дать передышку, переключить внимание.
Умело использовала элементы игры (покидать монетку в сапог памятника, побегать под "шутихой"), чтобы снять усталость и поддержать интерес, даже прихватила с собой орешки для белочек, чтобы ребёнок смог покормить их.
Это не просто экскурсия, а настоящее приключение с картой и поиском!
2 с лишним часа пролетели абсолютно незаметно, что для ребенка – лучший показатель увлекательности!
Интересно было имне, взрослому! Инна нашла баланс, чтобы вовлечь и ребенка, и сопровождающего. Потрясающе удачная экскурсия для восьмилетнего ребенка! Инна – экскурсовод от Бога для работы с детьми. Ее умение заинтересовать, подать информацию доступно, вовремя дать разрядку через игру и двигаться в комфортном для ребенка темпе делает эту экскурсию-квест идеальным выбором для семей с детьми младшего школьного возраста. Очень рекомендую!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

