Фонтаны в Петергофе – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 46 экскурсий в категории «Фонтаны в Петергофе» в Санкт-Петербурге, цены от 1 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Верхний и Нижний парки Петергофа
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Верхний и Нижний парки Петергофа: уникальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Петергофу: Верхний и Нижний парки, фонтаны, гроты, сады и архитектурные шедевры. Узнайте историю и насладитесь красотой
12 июня в 14:30
14 июня в 08:30
11 000 за всё до 5 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
65 отзывов
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200 за всё до 12 чел.
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
81 отзыв
Петергоф на метеоре/катамаране - Гроты, Екатерининский корпус и Нижний парк
Начало: Английская набережная, 2, Сенатская пристань
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 5 500 за человека
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
1145 отзывов
В Петергоф на «Метеоре» с посещением Большого дворца
Начало: Дворцовая площадь
Расписание: Понедельник, последний вторник месяца.
Завтра в 08:50
9 июня в 08:50
от 5 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Петергоф - резиденция Петра Великого
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
58 отзывов
Петергоф - резиденция Петра Великого
Поездка в must see Питера с профессиональным историком, влюбленным в свой город
Начало: У отеля туристов
21 июня в 10:00
27 июня в 10:00
14 000 за всё до 2 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
67 отзывов
Петергоф: Большой дворец и шедевры Нижнего парка (билеты включены)
Автобусная экскурсия в самый известный дворцово-парковый ансамбль в пригороде Петербурга
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 10:30 и 12:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
36003 240 за человека
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
19 отзывов
Петергоф: групповая автобусная экскурсия в Нижний парк
Погулять среди знаменитых скульптур, фонтанов, старинных аллей и познакомиться с историей ансамбля
Начало: У метро «Площадь Восстания»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 09:30 и 12:30, в среду, четверг и воскресенье в 12:30
Завтра в 09:30
9 июня в 12:30
20001 800 за человека
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
82 отзыва
Петергоф. Большой дворец + Малый музей + Фонтаны
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: по вт., ср., пт., сб. в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 100 за человека
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
🚀 На метеоре
Групповая
6.5 часов
12 отзывов
В Петергоф по воде: экскурсия по Нижнему парку, Екатерининскому корпусу и гротам
Отправиться в русский Версаль, впечатлиться интерьерами дворца и прогуляться среди фонтанов
Начало: На Английской набережной
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
5 500 за человека
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
От Ораниенбаума до Петергофа: невозможное возможно
Посетить два знаменитых дворцово-парковых ансамбля и подробно рассмотреть оба
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 700 за всё до 4 чел.
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500 за всё до 6 чел.
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
В Петергоф - на метеоре! Экскурсия с индивидуальным гидом
Посетить летнюю резиденцию российских императоров и насладиться видами Финского залива по пути
12 июня в 15:30
16 июня в 10:30
8 000 за всё до 8 чел.
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
🚀 На метеоре
скидка
10%
Групповая
8 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
Начало: На площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
62005 580 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Ваш Петергоф: автомобильная экскурсия из Петербурга
Поездка в блистательный Петергоф на седане или минивэне бизнес-класса
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
13 800 за всё до 6 чел.
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340 за человека
Царское Село и Петергоф в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
8 отзывов
Царское Село и Петергоф в мини-группе
Посетить самые красивые пригороды Петербурга за 1 день
Начало: На площади Островского
10 июня в 09:30
13 июня в 08:00
7 500 за человека
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
47 отзывов
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
Начало: Около Большого Петергофского дворца
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 июня в 10:30
14 июня в 10:30
4 200 за билет
Мир изящных фонтанов Петергофа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мир изящных фонтанов Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I
Начало: У восточного входа в парк
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
74006 660 за всё до 4 чел.
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
8 отзывов
Чудеса Петергофа: фонтаны, архитектура и история - в мини-группе
Побывать в роскошном дворцово-парковом комплексе с невероятной фонтанной системой
Начало: недалеко от станции метро «Невский проспект»
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 300 за человека
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Петергоф - билеты включены
Посетить с гидом Нижний парк, Екатерининский корпус и Большой Петергофский дворец
Начало: От Казанского собора
12 июня в 09:00
16 июня в 13:00
3 520 за человека
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Однодневная групповая экскурсия по Петербургу и Петергофу на автобусе
Увидеть шедевры парадной архитектуры: императорские резиденции, сады и фонтаны
Начало: Возле площади Искусств
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 950 за человека
Петергоф: фонтанная столица
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Петергоф: фонтанная столица
Автобусная групповая экскурсия с посещением Нижнего парка и Большого петергофского дворца
Начало: На площади Островского
Расписание: в среду и субботу в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
3 448 за человека
К фонтанам Петергофа в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950 за человека
С корабля на бал: в Петергоф на метеоре с индивидуальным гидом
🚶 Пешая
🚀 На метеоре
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
С корабля на бал: в Петергоф на метеоре с индивидуальным гидом
Взглянуть на символы современного Петербурга и главные достопримечательности русского Версаля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
87007 830 за всё до 6 чел.
Фонтаны Петергофа
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Фонтаны Петергофа
Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Петергоф. Триумфальный ансамбль Петра Великого
Оценить, как император реализовал свою мечту: затмить Версаль
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
13 отзывов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250 за человека
Знакомство с восхитительным Петергофом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Знакомство с восхитительным Петергофом
Отправиться на минивэне в Русский Версаль на берегу Финского залива
9 июня в 08:00
10 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200 за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
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    информация. Понравилось, что было достаточно свободного времени для осмотра парка. Обратная дорога на микроавтобусе также сопровождалась интересной, исторической информацией. Окончание маршрута у Казанского собора, что очень удобно. Отдельное спасибо Виктории за доброжелательность и отлично проведенную экскурсию.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
    Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
    Отличная экскурсия! Организация выше похвал, учли наше пожелание вернуться на метеоре. Интересная подача материала, заботливая гид! Спасибо!
  • К
    Ксения
    5 июня 2024
    Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
    Экскурсия очень понравилась, остались еще погулять!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
    Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к тому же, очень повезло, цветы, фонтаны, солнце - красота!
    Очень понравилась экскурсия. Впервые была в Большом Петергофском дворце. Все информативно и интересно. С погодой, к
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны в Петергофе»

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  3. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
  4. Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
  5. Верхний и Нижний парки Петергофа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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