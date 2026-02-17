20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии

За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого
«Водная феерия» и «Коронный замок» — оба города сыграли большую роль в истории Петербурга и Российского государства. Вы увидите прекрасные дворцы и фонтаны Петергофа, прогуляетесь среди каналов и доков Кронштадта.

Я познакомлю вас с хрониками побережья Финского залива, расскажу о значении фортов и крепостей и замыслах Петра Великого.
5
144 отзыва
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии

Описание экскурсии

Русский «Версаль»

Вы увидите самые красивые места и здания Петергофа, узнаете, что является прообразом этого комплекса, где изначально должен был разбит парк и как менялся облик дворцов. Мы прогуляемся среди многочисленных фонтанов и поговорим о том, как сюда подается вода. О неординарной личности Петра I расскажут «шутихи» и место, которое император называл «Мое удовольствие», а я объясню, как восстанавливали памятник архитектуры после войны.

Страницы военно-морской истории

Затем мы отправимся в город морской славы России. Пересекая Санкт-Петербургскую дамбу, поговорим о причинах наводнений и о том, почему сегодня их стоит бояться только пассажирам круизных лайнеров. Вы увидите форты, имевшие большое значение в обороне города, и услышите о сражениях, которые помнит Кронштадт. Мы прогуляемся вдоль Итальянского пруда, осмотрим здание Адмиралтейства и дворец Меньшикова. Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора.

Рекомендую дополнить эту поездку моей парадной или нешаблонной авто-пешеходной экскурсией Петербург — отдельный мир! . Скидка 10% при повторном бронировании. Я также дам рекомендации для отдыха в Петербурге, расскажу обо всех интересных событиях города, посоветую места для посещения.

Зимний сценарий в Петергофе

В зимний сезон вход в Нижний Парк Петергофа и в соседние парки бесплатный.

Пусть фонтаны и не работают, история в Петергофе никуда не исчезает. Мой рассказ будет насыщен яркими фактами, которые позволят не только правильно понять историю и суть парка, но и открыть для себя массу новых достопримечательностей южного берега Финского Залива. В любую погоду нам гарантированы чистейший воздух и медитативная природа этих мест. Одевайтесь потеплее и обязательно возьмите с собой корм для белок!

Дополнительно к основной программе, по вашему желанию, мы можем заглянуть в парки «Александрия» или Ораниенбаум.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На кроссовере Hyundai IX35 (от 1 до 4 гостей). Для 5 гостей или по желанию, возможна экскурсия на комфортном шестиместном минивэне KIA Carnival, с индивидуальными креслами и большим люком (доплата 2000 ₽)
  • Экскурсия начинается в удобном вам месте в пределах КАД. Я могу забрать вас из аэропорта, с вокзала, круизного терминала или из отеля. Транспортные расходы входят в стоимость
  • Завершение экскурсии около удобной станции метро Беговая или Старая деревня. Продолжение экскурсии и дорога до исторического центра города (по возможности и при договорённости заранее) — доплата 1500 ₽, за пределы — обговаривается отдельно

Обратите внимание

  • Билеты в Нижний Парк, в том числе билет гида, оплачиваются отдельно: 900 ₽ для налоговых резидентов РФ
  • С 4 ноября вход в Нижний Парк Петергофа бесплатный (фонтаны не работают)
  • В зимний сезон дополнительно к основной программе можно посетить соседние парки: Ораниенбаум, «Александрия», цена в таком случае оговаривается
  • В летний период возможна любая комбинация парков или посещение только одного из указанных мест по расширенной программе, цена в таком случае оговаривается
  • Посещение Большого Петергофского Дворца в программе не предусмотрено

Дополнительные опции

Если вы уже были в Петергофе или Кронштадте и хотите что-то новое, предлагаю следующие комбинации маршрутов с посещением других парков на южном берегу Финского залива:

1) «Петергоф без фонтанов». Неизвестные парки, дворцы и заброшенные усадьбы, секретные места. Например: дворец Бельведер, усадьба Знаменка, Колонистский парк, каменная голова в Сергиевке и многое другое.

2) Парк Ораниенбаум: переплетение судеб владельцев — от Меньшикова до Екатерины II, самый исторический парк Петербурга. Парк «Александрия»: «от фермы до коттеджа» — тихий, спокойный парк для уединения императорской семьи, самая необычная загородная архитектура.

3) Расширенная экскурсия в Кронштадт с посещением новых музейно-исторических парков, прогулочных пространств, фортов в уникальной природной зоне острова Котлин.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2317 туристов
Я — путешественник, коренной петербуржец, аккредитованный гид. Посетил более 60 стран и около 400 городов, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих экскурсиях я
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с радостью расскажу, почему это так. Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, путешествия в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения и внимательно отнесусь к пожеланиям. Обещаю по-настоящему индивидуальный подход, яркую, интересную и нескучную экскурсию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
141
4
2
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2
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А
Экскурсия грандиозная,полномасштабная,интересная,познавательная и увлекательная!!! Гид Алексей настоящий мастер своего дела,умен,эрудирован,легко и ненавязчиво преподносит материал,вовлекает в дискуссии,умеет слушать и на все вопросы знает ответы… У меня на счету много экскурсий по
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Питеру и близлежащих окрестностях,но Алексей самый лучший и внимательный Гид с большой буквы!!! Алексей,мы вам очень благодарны за незабываемые впечатления,желаем вам счастья и процветания в вашем благородном труде… А вам уважаемые туристы,очень рекомендую индивидуальные экскурсии с Алексеем,не пожалеете!!!

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А
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После экскурисии я споросила у детей:"Как вам экскурсия?""Супер", - ответили они."А как вам Алексей?", -
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спросила я."Человый дядя", - ответили они.
Для тех, кто никогда не был Петергофе и Кронштате - это замечательное предложение. Комфортно, вы путешествеете на просторном, чистом автомобиле. Доступно и интересно, вы получаете информацию в дружеской беседе. Можно задавать вопросы не только в рамках запланированной экскурсии. Где гуляют Питерцы, где они едят, чем увлекаются. Время нашего путешествия пролетело незаметно.
Но отдельно хочется сказать о самом Алексее. Это человек, знающий и любящий свой город. И эта любовь ощущается в нем настолько, что она переходит к вам, она просто льется из него. Алексей настолько легок в общении, будто ты встретил старого друга. Он очень разносторонний человек. История, кулинария, спорт, путешествия, обо всем об этом мы поговорили.
Мы путешествовали в конце октября и фонтаны уже на работали, но этот факт нисколько не омрачил нашу экскурсию.

Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После+2
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
Доброго дня, путешественники. Были на экскурсии вчетвером (я, муж и дети, которым по 17 лет). После
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Алексей
Привет всем ценителям этого удивительного города!
В Петергофе был уже не раз. А супруга была только зимой. А вот в Кронштадте я не был и цель была - найти гида на
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авто, чтобы захватить и Петергоф, и Кронштадт в одной поездке. Гид Алексей отличный рассказчик, коренной петербуржец, который нашёл своё призвание в том, чтобы с любовью показывать родной город и рассказывать о нём. Петергоф, его окрестности, парки и дворцы - отдельная большая тема, в которой Алексей хорошо подкован и может организовать более подробную экскурсию с погружением в эти места.
Петергоф, как всегда, впечатлил своим великолепием, очередной раз повезло с погодой - было яркое солнце!
В Кронштадте был первый раз, ждал этой встречи, было очень интересно прикоснуться к этому военно-морскому городу, его духу, его истории, как кусочку моей Родины. К слову, до Кронштадта тоже дошли руки у инвесторов, и часть локаций, его форты скоро откроются в новом свете для туристов.
Форты мы детально рассмотрели в бинокль, который предоставил Алексей.

Ноги в Питере отнимаются в первые два-три дня прогулок по городу. Автомобильные экскурсии хороши для тех, кто хочет увидеть больше, но при этом не устать физически, оставить силы и время на что-нибудь ещё.
С Алексеем были на двух экскурсиях, с удовольствием порекомендую его как гида в Санкт-Петербурге!

Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
Привет всем ценителям этого удивительного города!
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Эльмира
Экскурсия "Петергоф и Кронштадт: два города за один день". Отличная экскурсия. Она не долгая - 6 часов. Мы были 11.07.24 семьей в составе 4 человек мама,папа,дочь и сын. Погода была
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солнечной, жаркой. Гид, водитель, организатор- Алексей. Высококвалифицированный и профессиональный, с глубокими знаниями истории, культуры и достопримечательностей Санкт-Петербурга, эрудированный, хорошая четкая речь, много интересного рассказывает. Маршрут интересный. Узнали много нового о Кронштадте и Петергофе.
Мы рекомендуем этого гида всем, кто планирует посетить тур Кронштадт-Петергоф. Он не только опытный профессионал, но и замечательный человек, который сделает ваш тур незабываемым.
Благодарим нашего гида за то, что он подарил нам такой потрясающий опыт, и с нетерпением ждём возможности снова воспользоваться его услугами в будущем.

Экскурсия "Петергоф и Кронштадт: два города за один день". Отличная экскурсия. Она не долгая - 6
Экскурсия "Петергоф и Кронштадт: два города за один день". Отличная экскурсия. Она не долгая - 6
Экскурсия "Петергоф и Кронштадт: два города за один день". Отличная экскурсия. Она не долгая - 6
Экскурсия "Петергоф и Кронштадт: два города за один день". Отличная экскурсия. Она не долгая - 6
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Мария
Ездили на экскурсию с Алексеем 27 июля. Приурочили поездку к дню рождения моей мамы и очень хотелось показать самые разные стороны Петербурга 13-летнему сыну, который приехал сюда впервые. Довольны остались
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все! Даже сын, который на экскурсиях всегда демонстрирует скуку - отозвался об экскурсии очень высоко и потом вспоминал факты из рассказа гида. Кстати, Алексей сумел найти к нему подход, что большая редкость.

В мероприятии нам понравилось всё, от организации до формата и наполненности. Алексей забрал нас от отеля, заблаговременно изменив время начала экскурсии в связи с международным форумом. И все часы экскурсии с первой же минуты встречи он не умолкал. Поинтересовался нашими планами, чтобы оценить осведомленность и дать рекомендации. Многое успел рассказать о самом Петербурге и Пригородах, причем факты исключительно интересные. В Петергофе провел нас великолепным маршрутом, подсказывая точки и ракурсы для фото. Не умолкал ни на секунду, при этом не тараторил и вел нас на очень комфортной скорости. Мы успели всё посмотреть до основной толпы. В любой момент можно было прервать рассказ и задать вопрос. Алексей вообще настаивает на диалоге и открытом общении. Это супер!! Нашлось время и для короткого перекуса. Машина была очень комфортной, вождение мягкое, ничем не напрягало.

По пути в Кронштадт сделали остановку у дамбы, чтобы посмотреть залив и форты. Алексей любезно предоставил бинокль. В Кронштадте посетили все знаковые места. После этого, по предварительной договорённости, мы завершили маршрут недалеко от места старта Метеора, которым мы хотели вернуться назад. Алексей подсказал нам где перекусить и провести время.

Подытоживая, могу сказать - мы в восторге! Алексей, спасибо! Нам было очень комфортно и очень интересно! Рекомендую от всей души и желаю удачи и новых возможностей!

Ездили на экскурсию с Алексеем 27 июля. Приурочили поездку к дню рождения моей мамы и очень
Ездили на экскурсию с Алексеем 27 июля. Приурочили поездку к дню рождения моей мамы и очень
Ездили на экскурсию с Алексеем 27 июля. Приурочили поездку к дню рождения моей мамы и очень
Ездили на экскурсию с Алексеем 27 июля. Приурочили поездку к дню рождения моей мамы и очень
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Р
Пишу отзыв посетив с Алексеем две экскурсии: 17.03.2025 обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и 19.03.2025 Петергоф и Кронштадт. На экскурсиях мы были с маленькими детьми 5 и 8 лет, естественно, были
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небольшие капризы. Но, несмотря на длительный маршрут, детям все очень понравилось! А уж нам и тем более! Мы были в восторге от красоты Петербурга) Мы благодарны этому замечательному городу за прекрасную погоду, а нашему гиду Алексею за замечательные экскурсии. Алексей - чудесный человек и великолепный рассказчик!!!

Пишу отзыв посетив с Алексеем две экскурсии: 17.03.2025 обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и 19.03.2025 Петергоф и
Пишу отзыв посетив с Алексеем две экскурсии: 17.03.2025 обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и 19.03.2025 Петергоф и
Пишу отзыв посетив с Алексеем две экскурсии: 17.03.2025 обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и 19.03.2025 Петергоф и
Пишу отзыв посетив с Алексеем две экскурсии: 17.03.2025 обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и 19.03.2025 Петергоф и
Пишу отзыв посетив с Алексеем две экскурсии: 17.03.2025 обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу и 19.03.2025 Петергоф и
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