20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Русский «Версаль»

Вы увидите самые красивые места и здания Петергофа, узнаете, что является прообразом этого комплекса, где изначально должен был разбит парк и как менялся облик дворцов. Мы прогуляемся среди многочисленных фонтанов и поговорим о том, как сюда подается вода. О неординарной личности Петра I расскажут «шутихи» и место, которое император называл «Мое удовольствие», а я объясню, как восстанавливали памятник архитектуры после войны.

Страницы военно-морской истории

Затем мы отправимся в город морской славы России. Пересекая Санкт-Петербургскую дамбу, поговорим о причинах наводнений и о том, почему сегодня их стоит бояться только пассажирам круизных лайнеров. Вы увидите форты, имевшие большое значение в обороне города, и услышите о сражениях, которые помнит Кронштадт. Мы прогуляемся вдоль Итальянского пруда, осмотрим здание Адмиралтейства и дворец Меньшикова. Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора.

Рекомендую дополнить эту поездку моей экскурсией Петербург — отдельный мир!. Я также дам рекомендации для отдыха в Петербурге, расскажу обо всех интересных событиях города, посоветую места для посещения.