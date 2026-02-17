20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

«Водная феерия» и «Коронный замок» — оба города сыграли большую роль в истории Петербурга и Российского государства. Вы увидите прекрасные дворцы и фонтаны Петергофа, прогуляетесь среди каналов и доков Кронштадта. Я познакомлю вас с хрониками побережья Финского залива, расскажу о значении фортов и крепостей и замыслах Петра Великого.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Русский «Версаль»

Вы увидите самые красивые места и здания Петергофа, узнаете, что является прообразом этого комплекса, где изначально должен был разбит парк и как менялся облик дворцов. Мы прогуляемся среди многочисленных фонтанов и поговорим о том, как сюда подается вода. О неординарной личности Петра I расскажут «шутихи» и место, которое император называл «Мое удовольствие», а я объясню, как восстанавливали памятник архитектуры после войны.

Страницы военно-морской истории

Затем мы отправимся в город морской славы России. Пересекая Санкт-Петербургскую дамбу, поговорим о причинах наводнений и о том, почему сегодня их стоит бояться только пассажирам круизных лайнеров. Вы увидите форты, имевшие большое значение в обороне города, и услышите о сражениях, которые помнит Кронштадт. Мы прогуляемся вдоль Итальянского пруда, осмотрим здание Адмиралтейства и дворец Меньшикова. Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора.

Рекомендую дополнить эту поездку моей парадной или нешаблонной авто-пешеходной экскурсией Петербург — отдельный мир! . Скидка 10% при повторном бронировании. Я также дам рекомендации для отдыха в Петербурге, расскажу обо всех интересных событиях города, посоветую места для посещения.

Зимний сценарий в Петергофе

В зимний сезон вход в Нижний Парк Петергофа и в соседние парки бесплатный.

Пусть фонтаны и не работают, история в Петергофе никуда не исчезает. Мой рассказ будет насыщен яркими фактами, которые позволят не только правильно понять историю и суть парка, но и открыть для себя массу новых достопримечательностей южного берега Финского Залива. В любую погоду нам гарантированы чистейший воздух и медитативная природа этих мест. Одевайтесь потеплее и обязательно возьмите с собой корм для белок!

Дополнительно к основной программе, по вашему желанию, мы можем заглянуть в парки «Александрия» или Ораниенбаум.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На кроссовере Hyundai IX35 (от 1 до 4 гостей). Для 5 гостей или по желанию, возможна экскурсия на комфортном шестиместном минивэне KIA Carnival, с индивидуальными креслами и большим люком (доплата 2000 ₽)

Экскурсия начинается в удобном вам месте в пределах КАД. Я могу забрать вас из аэропорта, с вокзала, круизного терминала или из отеля. Транспортные расходы входят в стоимость

Завершение экскурсии около удобной станции метро Беговая или Старая деревня. Продолжение экскурсии и дорога до исторического центра города (по возможности и при договорённости заранее) — доплата 1500 ₽, за пределы — обговаривается отдельно

Обратите внимание

Билеты в Нижний Парк, в том числе билет гида, оплачиваются отдельно: 900 ₽ для налоговых резидентов РФ

С 4 ноября вход в Нижний Парк Петергофа бесплатный (фонтаны не работают)

В зимний сезон дополнительно к основной программе можно посетить соседние парки: Ораниенбаум, «Александрия», цена в таком случае оговаривается

В летний период возможна любая комбинация парков или посещение только одного из указанных мест по расширенной программе, цена в таком случае оговаривается

Посещение Большого Петергофского Дворца в программе не предусмотрено

Дополнительные опции

Если вы уже были в Петергофе или Кронштадте и хотите что-то новое, предлагаю следующие комбинации маршрутов с посещением других парков на южном берегу Финского залива:

1) «Петергоф без фонтанов». Неизвестные парки, дворцы и заброшенные усадьбы, секретные места. Например: дворец Бельведер, усадьба Знаменка, Колонистский парк, каменная голова в Сергиевке и многое другое.

2) Парк Ораниенбаум: переплетение судеб владельцев — от Меньшикова до Екатерины II, самый исторический парк Петербурга. Парк «Александрия»: «от фермы до коттеджа» — тихий, спокойный парк для уединения императорской семьи, самая необычная загородная архитектура.

3) Расширенная экскурсия в Кронштадт с посещением новых музейно-исторических парков, прогулочных пространств, фортов в уникальной природной зоне острова Котлин.