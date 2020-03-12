20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии

За один день посетить город-фонтан и город-крепость и услышать интересные факты из их прошлого

Алексей
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Алексей – ваш гид
«Водная феерия» и «Коронный замок» — оба города сыграли большую роль в истории Петербурга и Российского государства.

Вы увидите прекрасные дворцы и фонтаны Петергофа, прогуляетесь среди каналов и доков Кронштада.

Я познакомлю вас с хрониками побережья Финского залива, расскажу о значении фортов и крепостей и замыслах Петра Великого.
10000 ₽
8500 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии

Что вас ожидает

Русский «Версаль»
Вы увидите самые красивые места и здания Петергофа, узнаете, что является прообразом этого комплекса, где изначально должен был разбит парк и как менялся облик дворцов. Мы прогуляемся среди многочисленных фонтанов и поговорим о том, как сюда подается вода. О неординарной личности Петра I расскажут «шутихи» и место, которое император называл «Мое удовольствие», а я объясню, как восстанавливали памятник архитектуры после войны.

Страницы военно-морской истории
Затем мы отправимся в город морской славы России. Пересекая Санкт-Петербургскую дамбу, поговорим о причинах наводнений и о том, почему сегодня их стоит бояться только пассажирам круизных лайнеров. Вы увидите форты, имевшие большое значение в обороне города, и услышите о сражениях, которые помнит Кронштадт. Мы прогуляемся вдоль Итальянского пруда, осмотрим здание Адмиралтейства и дворец Меньшикова. Вы услышите о строительстве Петровского дока, а после восхититесь убранством величественного Морского собора.

Рекомендую дополнить эту поездку моей экскурсией Петербург — отдельный мир!. Я также дам рекомендации для отдыха в Петербурге, расскажу обо всех интересных событиях города, посоветую места для посещения.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На моем автомобиле: Mitsubishi Lancer или Hyundai IX35. Возможна экскурсия на Volkswagen Touareg (доплата 2000 руб.).
  • Экскурсия начинается в удобном вам месте. Я могу забрать вас из аэропорта, с вокзала, круизного терминала или из отеля. Транспортные расходы входят в стоимость.
  • Завершение экскурсии у метро Беговая или Старая деревня. Трансфер в пределах исторического центра — доплата 600 рублей, за пределы — обговаривается отдельно.
  • Экскурсию также можно провести на вашем автомобиле, в таком случае стоимость составит 7500 рублей. Или же вы можете воспользоваться Метеором.

Обратите внимание

  • Билеты в Нижний Парк, в том числе билет гида, оплачиваются отдельно: 450 руб. для налоговых резидентов РФ
  • Цены на экскурсию в зимний сезон снижены. С 14 октября вход в Нижний Парк Петергофа бесплатный в связи с отключением фонтанов. В зимний сезон можно посетить соседние парки: Ораниенбаум, Александрия. Также возможна поездка только в Кронштадт.
  • В сезон работы фонтанов экскурсия проводится по полной стоимости
  • Посещение Большого Петергофского Дворца в программе не предусмотрено
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Я путешественник из Санкт-Петербурга. Посетив более 55 стран и около 350 городов за 10 лет, я всегда с гордостью и любовью возвращался в свой родной город! На своих прогулках в формате легкого диалога я с радостью, расскажу, почему это так. Могу назвать себя разносторонней личностью — люблю историю и ночную жизнь, театр и спорт, исторический центр и новые районы, прогулки в солнце и в дождь — поэтому легко подстроюсь под ваши предпочтения. Обещаю интересную и нескучную экскурсию!
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Замечательная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Всем рекомендую.
9 марта 2020
Экскурсия была классная. Узнали Петергоф и Кронштадт совсем с другой стороны. Большое спасибо нашему гиду Алексею. Рассказывал непринужденно и очень захватывающее. Мы впитывали каждую частичку информации. Мы обязательно воспользуемся его услугами ещё.
16 февраля 2020
Могу смело рекомендовать гида , Алексей так замечательно организовал нашу экскурсию в феврале , что мы совершенно не заметили , что зима , что мы не увидели фонтаны , во в ей их красе. Петергоф прекрасен!! А посещение Кронштадта , с его зимними пейзажами , благодаря Алексею , запомниться надолго. Обязательно воспользуемся его услугами в следующий раз . Рекомендую!
31 декабря 2019
Спасибо,за экскурсию. Очень интересно и доступным языком. Открыли Питер с другой стороны.
В нашей группе был ребёнок. От Алексея в восторге.
Алексей учел все пожелания. Спасибо. Рекомендую конечно. В следующий раз только с Вами.
23 ноября 2019
Для моей дочери (12 лет) это была первая встреча со знаменитыми пригородами Петербурга. Погода, не по-Питерски солнечная, подарила предвкушение чудесного дня... и... оставалось только познакомиться с гидом...
А дальше на протяжении всгего путешествия увлекательнейшая беседа об удивительных людях из славного прошлого, об их характерах и непростых судьбах, о мечтах и умении претворять их в жизнь, и оставлять следы в истории прекрасные и не очень! В приятной беседе мы заглянули в парк Александрия, прошлись по аллеям Петергофа и глядя на Финский залив представили как Пётр I мечтал о Граде великом. По дороге в Кронштадт заехали во Ораниенбаум... Много ещё интересного мы увидели и, главное, что всё увиденное оживало и наполнялось образами благодаря нашему гиду Алексею.
Простое, искреннее и ненавязчиво-заботливое сопровождение со стороны Алексея превратило нашу поездку в настоящее путешествие.
16 ноября 2019
Огромное спасибо Алексею за чудесно проведенный день!
Есть мнение, что ноябрь крайне неподходящий месяц для посещения экскурсий по историческим пригородам Санкт-Петербурга. Как и везде есть плюсы и минусы.
Из минусов - отсутствие листвы на деревьях, законсервированные на зиму статуи и выключенные фонтаны. Это, конечно, не очень радует. НО, есть серьезные плюсы - отсутствие толп разношерстных туристов, четко просматривается геометрия садов, скверов и парков. Абсолютно нереальная атмосфера туманной осени, когда море сливается с небом и деревья утопают в туманной завесе. На мой взгляд, это идеальное время для восприятия именно исторической составляющей этих мест. Летом постоянно отвлекаешься на внешнюю красоту и частоьурускаешь суть идеи создания всего великолепия.
Главное осенью - выбрать правильного гида. Алексей на 200% именно правильный гид, умеющий создать атмосферу полноценного восприятия истории вне зависимости от погоды.
Мы обязательно вернемся еще раз и обязательно обратимся именно к Алексею.
21 октября 2019
Большое спасибо Алексею за интересную и увлекательную экскурсию!
18 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. Время пролетело незаметно и даже дождь не стал помехой! Спасибо!
15 октября 2019
Много где и с кем путешествовала, в том числе с Трипстера, есть с чем сравнивать. Мое мнение - Алексей - идеальный гид. Не ни одного замечания, даже самого маленького) Кроме самой экскурсии по прошлому Петербурга (в которой было хорошо все - и маршрут, и подача материала), Алексей, сам являясь весьма активным человеком, посоветовал ряд мест, которые необходимо посетить в Петербурге современном. Буду рекомендовать друзьям обязательно! Алексей, спасибо!
9 октября 2019
Наш гид Алексей провёл экскурсию на отлично! Мы (муж, я и дочка 20-ти лет) впервые посетили Санкт Петербург и у нас было всего два дня пребывания, поэтому Алексей предложил нам расширить программу и сперва показал нам этот удивительный город, познакомил и с историческими местами, и с новыми молодёжными площадками, дал рекомендации и советы для самостоятельного посещения на второй день. Алексей очень грамотно продумал маршрут чтобы максимально показать и рассказать нам о том как возник город, как он развивался, о событиях, которые в нем происходили, об удивительных людях, его населявших... В Петергофе прогулялись по аллеям парка, наслаждаясь великолепием фонтанов и роскошными видами на дворец и скульптуры, повеселились у "шутих".. Всех эмоций и восторга от прикосновения к Санкт Петербургу и его окрестностям не передать в одном отзыве. Алексей всего за один день настолько влюбил нас в свой родной город, что было жаль расставаться. Этот день останется в наших сердцах как один из лучших. Если даст Бог, обязательно приедем снова в Санкт Петербург летом и несомненно попросим Алексея провести нас по улочкам его любимого города.
Ещё 10 отзывов

Алексей проводит ещё 2 экскурсии

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