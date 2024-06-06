🚌 На автобусе 20% скидка Групповая 5.5 часов 189 отзывов Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур Начало: От Казанского собора 1650 1 320 ₽ за человека

🚗 На машине 🚀 На метеоре 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 6 часов 229 отзывов К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены) Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков Начало: Возле фонтана у Эрмитажа Расписание: ежедневно в 11:00 4800 4 560 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 16 отзывов Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами Начало: На Дворцовой площади в Петергофе от 2 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 19 отзывов Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт Начало: На площади Искусств 3 750 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 25 отзывов К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки Начало: По договоренности 13 470 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 40 отзывов Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания» 3 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 6 часов 258 отзывов Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены) Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате Начало: На Площади Искусств Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 4800 4 320 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2.5 часа 65 отзывов Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов» Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ... от 14 200 ₽ за всё до 12 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 676 отзывов Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия) Начало: Невский проспект, 35 Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00 от 2 500 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 5 часов 2312 отзывов В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей Начало: Адмиралтейская наб., д. 2 Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса от 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов 123 отзыва Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 5 отзывов В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 13 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 12 отзывов Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа Начало: Пл. Искусств, 3 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Фонтаны Петергофа для детей и их родителей Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка Начало: У турникетов на входе в Нижний парк 6 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚀 На метеоре 10% скидка Групповая 8 часов 29 отзывов Популярное предложение Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены) Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе Начало: На площади Искусств Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 6200 5 580 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Мир изящных фонтанов Петергофа Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I Начало: У восточного входа в парк 7400 6 660 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 2 отзыва К фонтанам Петергофа в группе Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль Начало: На площади Искусств Расписание: ежедневно в 09:00 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 27 отзывов Фонтаны Петергофа Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 5 часов 13 отзывов Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции Начало: М. Площадь Восстания Расписание: ежедневно в 12:00 2500 2 250 ₽ за человека

🚀 На метеоре Групповая 6 часов 2 отзыва Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре» Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00 от 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Мини-группа 5 часов В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров Начало: У станции метро «Кировский завод» Расписание: в субботу в 09:30 5 450 ₽ за человека