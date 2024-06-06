Экскурсии по фонтанам Санкт-Петербурга

Найдено 22 экскурсии в категории «Фонтаны» в Санкт-Петербурге, цены от 1 320 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
189 отзывов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320 за человека
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
🚗 На машине
🚀 На метеоре
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
6 часов
229 отзывов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560 за человека
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
19 отзывов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750 за человека
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100 за человека
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
258 отзывов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320 за человека
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
65 отзывов
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200 за всё до 12 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
🚀 На метеоре
Групповая
5 часов
2312 отзывов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900 за человека
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000 за человека
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500 за всё до 6 чел.
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
🚀 На метеоре
скидка
10%
Групповая
8 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
Начало: На площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
62005 580 за человека
Мир изящных фонтанов Петергофа
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Мир изящных фонтанов Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I
Начало: У восточного входа в парк
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
74006 660 за всё до 4 чел.
К фонтанам Петергофа в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950 за человека
Фонтаны Петергофа
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
27 отзывов
Фонтаны Петергофа
Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
13 отзывов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250 за человека
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
🚀 На метеоре
Групповая
6 часов
2 отзыва
Петергоф. Фонтаны (экскурсия по парку) + возвращение на «Метеоре»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
от 3 700 за человека
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450 за человека
Стрельна - несостоявшееся величие
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
  2. К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
  3. Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
  4. Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
  5. К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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