1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
5.5 часов
Петергоф: автобусная экскурсия из Петербурга с посещением фонтанов Нижнего парка
Пышные парки, старинные аллеи и фонтаны Петергофа ждут вас на автобусной экскурсии из Петербурга. Узнайте историю и символику скульптур
Начало: От Казанского собора
9 июня в 14:30
10 июня в 09:00
16501 320₽ за человека
скидка
5%
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа - на метеоре и в мини-группе (билеты включены)
Путешествие на метеоре к фонтанам Петергофа - уникальная возможность увидеть Санкт-Петербург с воды и насладиться красотой исторических парков
Начало: Возле фонтана у Эрмитажа
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
48004 560₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
9 июня в 09:30
10 июня в 12:00
от 2 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемый день в Петергофе: фонтаны и дворцы с билетами
Проведите целый день в Петергофе, наслаждаясь красотой фонтанов и дворцов. Групповая экскурсия с гидом, без очередей и суеты. Включены билеты и транспорт
Начало: На площади Искусств
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
3 750₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 470₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия в Петергоф: Большой дворец, фонтаны и музеи
Автобусная экскурсия в Петергоф: Большой дворец, Малый дворец и фонтаны. Узнайте о создателях и владельцах Петергофа, оцените водную феерию и парадные залы
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 100₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6 часов
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого дворца в мини-группе (билеты включены)
Познакомиться с парком и дворцом великолепной резиденции в групповом формате
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
14 июня в 11:00
48004 320₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фото-экскурсия «Петергоф - столица фонтанов»
Прогулка по парку императорской резиденции с профессиональным фотографом и авторизованным гидом
Начало: Начало экскурсии у входа в Нижний Парк Петергофа, ...
9 июня в 11:00
10 июня в 11:00
от 14 200₽ за всё до 12 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Групповая
5 часов
В Петергоф на метеоре и Нижний парк без очередей
Начало: Адмиралтейская наб., д. 2
Расписание: С 10:00 до 18:00 каждые полчаса
Завтра в 10:15
9 июня в 10:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф к искрящимся фонтанам на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Петербургу + Нижний парк Петергофа
Начало: Пл. Искусств, 3
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Фонтаны Петергофа для детей и их родителей
Решить задания и услышать интересные истории на прогулке по достопримечательностям Нижнего парка
Начало: У турникетов на входе в Нижний парк
9 июня в 10:00
11 июня в 14:30
6 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Петергоф от А до Я: метеор, Нижний парк и экскурсия в Большой дворец (билеты включены)
Посвятить весь день архитектуре и фонтанам на заливе в мини-группе
Начало: На площади Искусств
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
12 июня в 09:00
62005 580₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Мир изящных фонтанов Петергофа
Прогуляться по Нижнему парку, отыскать Адама и Еву и раскрыть секрет Петра I
Начало: У восточного входа в парк
9 июня в 08:00
10 июня в 13:00
74006 660₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
К фонтанам Петергофа в группе
Прогуляться по Нижнему парку и услышать историю про солдата, императрицу и рубль
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 09:00
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Фонтаны Петергофа
Навестить любимые владения императора и раскрыть секреты красоты паркового ансамбля
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
25002 250₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
от 3 700₽ за человека
Мини-группа
5 часов
В Стрельну: Константиновский дворец + дегустация вин с сомелье в мини-группе
Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
Начало: У станции метро «Кировский завод»
Расписание: в субботу в 09:30
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
5 450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Стрельна - несостоявшееся величие
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Четко организованная экскурсия, полное соблюдения тайминга и полное соответствие ожиданиям. Водитель Александр, экскурсовод Нина, и все руководство компании, выражаем вам огромную благодарность за отлично проведенное время и полученные эмоции.
- ССергей6 июня 2024Все было отлично, кроме жары в автобусе) рекомендую для первого раза.
- ООльга6 июня 2024Понравилось всё. Организация тура, связь с организаторами, посадка в автобус, экскурсовод необыкновенная.
- ЮЮрий6 июня 2024Всё замечательно! Вся семья в восторге. Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина6 июня 2024Отличная экскурсия. Гид Ксения огонь 🔥. Спасибо огромное
- KKhatuna6 июня 2024Все очень понравилось! Большое спасибо! ❤️
- ЕЕлизавета5 июня 2024Нам понравилась такая экскурсия. Без очередей, без суеты. С нами была экскурсовод Елена - грамотная, приятная женщина. Рассказывала интересно и
- ААнна5 июня 2024Хочу выразить благодарность организаторам и потрясающему гиду Елене! Экскурсия была просто потрясающая! Огромное вам спасибо!
- ССветлана5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, хорошая организация, всё было во время, без задержек. Гид Виктория хорошо преподносит материал, интересно и легко воспринимается
- ННаталья5 июня 2024Очень долго ехали, автобус старенький, кондиционер не справлялся. Экскурсовод по пути рассказывала интересно, но очень много времени заняли орг вопросы. Для прогулки по парку отвелось только 2часа.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Фонтаны»
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- Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
- Петергоф на весь день: фонтаны и два дворца (билеты включены)
- К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
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