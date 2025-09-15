Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? Тайны, загадки, мистика и криминал — все это в экскурсии по (не)церквям в самом центре города!
Описание квестаВы узнаете про НЕпарадный Петербург и судьбу его церквей в советское время, прогуляетесь по 5 храмам разных конфессий, в некоторые зайдете внутрь и будете удивляться историческим контрастам и невероятным фактам из истории. Квест-экскурсия проходит с новыми технологиями. Вы приходите к Казанскому собору и пишете кодовое слово в сообщения группы Вконтакте. Квест начнется автоматически. Ведущий будет присылать Вам маршрут экскурсии, Вы узнаете, зачем в церкви сделали баскетбольное поле, почему в алтаре возвели прыгательную вышку для плавцов, кто одобрил на выставку собачек прямо в соборе и где были спрятаны трупы… Эта экскурсия с открытым концом – Вы сами для себя определите итог экскурсии и многое переосмыслите… Важная информация: Экскурсия будет интересна взрослым и детям (6+), подросткам, атеистам и верующим независимо от конфессии. Длительность 1- 1,5 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский собор
- Петрикирхе и многие другие (не) церкви города
Что включено
- Экскурсия по (не) церквям, вход во все церкви бесплатный (искл. Спас на Крови)
Что не входит в цену
- Билет в Спас на Крови. Экскурсия не требует прохода внутрь собора, поэтому посещение собора оставляю на Ваше усмотрение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский сквер
Завершение: Спас на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям (6+)
- Подросткам
- Атеистам и верующим независимо от конфессии. Длительность 1 - 1
- 5 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Ната
15 сен 2025
Классная квест экскурсия! Мы прогулялись по Казанскому собору и другим церквям, очень много интересной информации узнали. Интересные задания, полезная информация. Подходит как детям, так и взрослым! Цена полностью оправдывает результат. Спасибо!
Н
Наталья
2 июн 2025
Дети и я были в восторге! Увидели церкви города, познакомились с их очень необычной историей, гуляли 2 часа, все рассматривали и читали.
Рекомендую!
Рекомендую!
Л
Лена
1 апр 2025
Было интересно!
Л
Лева
2 мар 2025
Все хорошо!
А
Алина
25 ноя 20
Было интересно, все понравилось! 😊
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
