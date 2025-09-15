Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Можете представить себе баскетбольное поле в церковном зале, вышку для бассейна в алтаре или общежитие в храме? Тайны, загадки, мистика и криминал — все это в экскурсии по (не)церквям в самом центре города! 5 5 отзывов

Описание квеста Вы узнаете про НЕпарадный Петербург и судьбу его церквей в советское время, прогуляетесь по 5 храмам разных конфессий, в некоторые зайдете внутрь и будете удивляться историческим контрастам и невероятным фактам из истории. Квест-экскурсия проходит с новыми технологиями. Вы приходите к Казанскому собору и пишете кодовое слово в сообщения группы Вконтакте. Квест начнется автоматически. Ведущий будет присылать Вам маршрут экскурсии, Вы узнаете, зачем в церкви сделали баскетбольное поле, почему в алтаре возвели прыгательную вышку для плавцов, кто одобрил на выставку собачек прямо в соборе и где были спрятаны трупы… Эта экскурсия с открытым концом – Вы сами для себя определите итог экскурсии и многое переосмыслите… Важная информация: Экскурсия будет интересна взрослым и детям (6+), подросткам, атеистам и верующим независимо от конфессии. Длительность 1- 1,5 часа.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Казанский собор

Петрикирхе и многие другие (не) церкви города Что включено Экскурсия по (не) церквям, вход во все церкви бесплатный (искл. Спас на Крови) Что не входит в цену Билет в Спас на Крови. Экскурсия не требует прохода внутрь собора, поэтому посещение собора оставляю на Ваше усмотрение Где начинаем и завершаем? Начало: Казанский сквер Завершение: Спас на Крови Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Важная информация Экскурсия будет интересна взрослым и детям (6+)

5 часа Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.