Почему квест?

Потому что находить и открывать новые места самому гораздо интереснее, чем быть ведомым за руку гидом! Разумеется экскурсовод будет вас сопровождать, но это вы будете его водить, а не он вас.

Почему обратная сторона?

Петербург богат не только дворцами, соборами и реками. Порой на самой проходной улице города спрятан фонтан ⛲, который не видели даже местные, а за обычной калиткой скрывается красивейший дворик.

Как это проходит?

15 неформальных достопримечательностей 🏛️ города. Каждая загадана загадкой. Ваша задача - отгадать все загадки и найти все места, а на местах гид расскажет их истории 📖