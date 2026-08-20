14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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прекрасным содержательно-словесным рассказчиком. Данная экскурсия очень приятно впечатлила нашу семью информационно. Хотя протяженность и продолжительность немного больше 1,5 часов, но этого временного интервала более чем достаточно, т. к. грамотно построен и маршрут, каждое здание на пути имеет свою весомость и значение исходя из услышанного. Как осознанные/истинные поклонники Санкт-Петербурга, пытливо интересующиеся всеми гранями города: архитектурой, историй и царящей человекоориентированностью местного населения в целом, непременно при следующем посещении города обратимся вновь к экскурсионно-гидовым услугам именно Андрея. Его повествование, сопровождаемое в том числе наглядным материалом (детали, нюансы, фото посредством планшета охотно демонстрирует) настолько вкусно для развития, что в течение последующих нескольких дней продолжаешь осмысливать щедрый поток полученной порции знаний!!! Желаю Андрею достойной аудитории среди гостей города. А лично для него, неиссякаемого желания продолжать также охотно делиться интересными и богатыми по исторической значимости моментами, фактами и частными наблюдениями, умозаключениями, уместными комментариями.