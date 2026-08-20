14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Великие события и жители Большой Морской

Прикоснуться к наследию одной из самых старых и красивых улиц Петербурга
Прогуляемся по Большой Морской — элегантной и загадочной. Я познакомлю вас с её историей, архитектурным обликом и именами значимых для русской культуры людей.

Покажу дома, в которых жили Ломоносов, Тургенев, Грин, Набоков и многие другие поэты, писатели, светские красавицы и оригиналы прошедших веков.
5
78 отзывов
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской

Описание фото-прогулки

Начнём на Исаакиевской площади. Я расскажу о главных памятниках на ней — гостинице «Астория», зданиях министерства, бывшем посольстве Германии.

Познакомлю вас с особняком Половцова и расскажу об удивительных событиях, связанных с ним.

Полюбуемся домом Монферрана, который находится на набережной Мойки.

Пройдём к бывшей усадьбе Ломоносова, музею религии, музею связи, галерее кукол Варвары Скрипкиной; музею В. Набокова.

Экскурсия закончится у дома Фаберже, где жил знаменитый ювелир.

По пути я расскажу об исторических событиях, курьёзах и анекдотах давней поры, которые хранит Большая Морская улица. А старинные литографии и фотографии более позднего времени дополнят мой рассказ.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Участник1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2924 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
читать дальшеуменьшить

России, культурологии и философии в вузе. Предлагаю и вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать об истории и уникальности памятников, площадей, улиц, о биографиях выдающихся деятелей и рядовых жителей города на Неве, о быстром становлении и превращении небольшого города-крепости в блистательный Санкт-Петербург. Главная цель моих экскурсий — чтобы вы не только посмотрели город, но и увидели его.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
1
3
2
1
Даниил
Посещаю экскурсии Андрея не в первый раз и каждый раз ощущение полного погружения в контекст. в данном случае научился слышать историю через фасад здания. спасибо за увлекательный маршрут и ностальгическую встречу!
Посещаю экскурсии Андрея не в первый раз и каждый раз ощущение полного погружения в контекст. в
Посещаю экскурсии Андрея не в первый раз и каждый раз ощущение полного погружения в контекст. в
Посещаю экскурсии Андрея не в первый раз и каждый раз ощущение полного погружения в контекст. в
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об отдельных зданиях и людях; ведь историю развития улицы сложней раскрыть, чем биографию человека, но у Андрея получилось. В целом можно отметить, что Андрей обладает глубокими историческими познаниями и может вести разговор на любую тему об истории Петербурга.
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об
Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Иван, мы с Вами ночью ходили по улице, поэтому не все архитектурные детали были видны)
Тем более я рад Вашему доброжелательному отзыву о моей экскурсии🤝 Вообще вечерние экскурсии имеют свою изюминку).
Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 6 сен 2025
Спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию! Полтора часа пролетели незаметно, были насыщены интересными рассказами, историческими фактами. Выбрали экскурсию с акцентом на архитектуру и не прогадали: узнали много о Большой Морской! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Андрей провел для нас прекрасную экскурсию. великолепная подача материала. История, архитектура, искусство, литература. Большое спасибо за замечательную прогулку по Б. Морской!
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за общение, Наталья! 🌷 Жду Вас с Александром на моих экскурсиях в Петербурге и пригородах!)🚗 За отзыв✍️ моя особая благодарность)🫠🙂🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически была индивидуальной - в составе 3-х человек, что важно для восприятия), поскольку Андрей является
читать дальшеуменьшить

прекрасным содержательно-словесным рассказчиком. Данная экскурсия очень приятно впечатлила нашу семью информационно. Хотя протяженность и продолжительность немного больше 1,5 часов, но этого временного интервала более чем достаточно, т. к. грамотно построен и маршрут, каждое здание на пути имеет свою весомость и значение исходя из услышанного. Как осознанные/истинные поклонники Санкт-Петербурга, пытливо интересующиеся всеми гранями города: архитектурой, историй и царящей человекоориентированностью местного населения в целом, непременно при следующем посещении города обратимся вновь к экскурсионно-гидовым услугам именно Андрея. Его повествование, сопровождаемое в том числе наглядным материалом (детали, нюансы, фото посредством планшета охотно демонстрирует) настолько вкусно для развития, что в течение последующих нескольких дней продолжаешь осмысливать щедрый поток полученной порции знаний!!! Желаю Андрею достойной аудитории среди гостей города. А лично для него, неиссякаемого желания продолжать также охотно делиться интересными и богатыми по исторической значимости моментами, фактами и частными наблюдениями, умозаключениями, уместными комментариями.

Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически+2
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
🌷Огромное спасибо, Ольга, за столь подробный и хороший отзыв о моей экскурсии!)
За фотографии отдельное спасибо.
Интересно посмотреть на себя со стороны😀😀😀😀 Приходите на экскурсии! 💐💐💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Вам был полезен этот отзыв?
О
Побывали на экскурсии с Андреем по Большой Морской улице. Каждый дом- это отдельная история людей, живших в разные времена в Петербурге, архитекторов, строивших и реставрировавших здания и, конечно, умение экскурсовода заинтересованно и доходчиво рассказать об этом. Маршрут не большой по протяженности, но насыщенный интересной информацией. Большое спасибо за открытие города на Неве с новой стороны.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за благожелательный отзыв, Ольга! 🌷 Благодарю Вас за внимание к моей экскурсии, за вопросы и общение 🙂
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Великие события и жители Большой Морской»

Истории Большой Морской и Малой Морской
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Истории Большой Морской и Малой Морской
Познакомиться со знаковыми улицами Петербурга и через истории жизни увидеть, как оживают дома
Начало: У входа в Исаакиевский собор
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Малая Морская: самая литературная улица Петербурга
Пешая
1 час
9 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Малая Морская: самая литературная улица Петербурга
Прогулка по Малой Морской улице в Петербурге подарит вам уникальный взгляд на литературное наследие города и его исторические события
Начало: На Исаакиевской площади
29 авг в 14:00
30 авг в 14:00
1500 ₽ за человека
Аристократический квартал Петербурга на Большой Морской
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Аристократический квартал Петербурга на Большой Морской
Я покажу невидимый мир, населив дома личностями историческими, но малоизвестными
Начало: На Большой Морской
31 авг в 10:00
1 сен в 10:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Пешая
1.5 часа
67 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Миллионная улица - Петербург в миниатюре
Прогуляйтесь по Миллионной улице и узнайте о жизни знаменитых личностей, живших здесь. История, культура и архитектура Санкт-Петербурга ждут вас
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
29 авг в 14:00
30 авг в 14:00
1600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 1600 ₽ за человека