14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогуляемся по Большой Морской — элегантной и загадочной. Я познакомлю вас с её историей, архитектурным обликом и именами значимых для русской культуры людей.
Покажу дома, в которых жили Ломоносов, Тургенев, Грин, Набоков и многие другие поэты, писатели, светские красавицы и оригиналы прошедших веков.
Покажу дома, в которых жили Ломоносов, Тургенев, Грин, Набоков и многие другие поэты, писатели, светские красавицы и оригиналы прошедших веков.
Описание фото-прогулки
Начнём на Исаакиевской площади. Я расскажу о главных памятниках на ней — гостинице «Астория», зданиях министерства, бывшем посольстве Германии.
Познакомлю вас с особняком Половцова и расскажу об удивительных событиях, связанных с ним.
Полюбуемся домом Монферрана, который находится на набережной Мойки.
Пройдём к бывшей усадьбе Ломоносова, музею религии, музею связи, галерее кукол Варвары Скрипкиной; музею В. Набокова.
Экскурсия закончится у дома Фаберже, где жил знаменитый ювелир.
По пути я расскажу об исторических событиях, курьёзах и анекдотах давней поры, которые хранит Большая Морская улица. А старинные литографии и фотографии более позднего времени дополнят мой рассказ.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2924 туристов
Я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и загородным императорским резиденциям: Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум. Я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и читаю лекции по курсу истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Посещаю экскурсии Андрея не в первый раз и каждый раз ощущение полного погружения в контекст. в данном случае научился слышать историю через фасад здания. спасибо за увлекательный маршрут и ностальгическую встречу!
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Очень ёмкая и насыщенная информацией экскурсия, сопровождаемая изображениями на планшете. Рассказ Андрея разбивается на истории об отдельных зданиях и людях; ведь историю развития улицы сложней раскрыть, чем биографию человека, но у Андрея получилось. В целом можно отметить, что Андрей обладает глубокими историческими познаниями и может вести разговор на любую тему об истории Петербурга.
Андрей
Ответ организатора:
Иван, мы с Вами ночью ходили по улице, поэтому не все архитектурные детали были видны)
Тем более я рад Вашему доброжелательному отзыву о моей экскурсии🤝 Вообще вечерние экскурсии имеют свою изюминку).
Спасибо)
Тем более я рад Вашему доброжелательному отзыву о моей экскурсии🤝 Вообще вечерние экскурсии имеют свою изюминку).
Спасибо)
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М
Дата посещения: 6 сен 2025
Спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию! Полтора часа пролетели незаметно, были насыщены интересными рассказами, историческими фактами. Выбрали экскурсию с акцентом на архитектуру и не прогадали: узнали много о Большой Морской! Спасибо!
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Андрей провел для нас прекрасную экскурсию. великолепная подача материала. История, архитектура, искусство, литература. Большое спасибо за замечательную прогулку по Б. Морской!
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за общение, Наталья! 🌷 Жду Вас с Александром на моих экскурсиях в Петербурге и пригородах!)🚗 За отзыв✍️ моя особая благодарность)🫠🙂🤗 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Безусловно, рекомендую пешеходную экскурсию «Великие события и жители Большой Морской» (экскурсия проходила 22.10.2023 г. и практически была индивидуальной - в составе 3-х человек, что важно для восприятия), поскольку Андрей является
+2
Андрей
Ответ организатора:
🌷Огромное спасибо, Ольга, за столь подробный и хороший отзыв о моей экскурсии!)
За фотографии отдельное спасибо.
Интересно посмотреть на себя со стороны😀😀😀😀 Приходите на экскурсии! 💐💐💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
За фотографии отдельное спасибо.
Интересно посмотреть на себя со стороны😀😀😀😀 Приходите на экскурсии! 💐💐💐 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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О
Побывали на экскурсии с Андреем по Большой Морской улице. Каждый дом- это отдельная история людей, живших в разные времена в Петербурге, архитекторов, строивших и реставрировавших здания и, конечно, умение экскурсовода заинтересованно и доходчиво рассказать об этом. Маршрут не большой по протяженности, но насыщенный интересной информацией. Большое спасибо за открытие города на Неве с новой стороны.
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за благожелательный отзыв, Ольга! 🌷 Благодарю Вас за внимание к моей экскурсии, за вопросы и общение 🙂
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