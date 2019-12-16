14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии 23.12.18. Очень понравилось. Наш гид Андрей отлично погрузил нас в историю Большой Морской. Практически каждый особняк рассматривался отдельно. Андрей рассказывал нам не только об истории и архитектуре самого здания, но и о тех людях, для которых были построены эти дома, и о том какая жизнь протекала там когда-то. А также и о настоящем предназначении этих зданий. Рассказ сопровождался иллюстрацией внутренних интерьеров. Андрей прекрасно владеет темой. Отличный рассказчик. Живо, просто и доходчиво излагает тему. В результате узнали массу интересного. Получили рекомендацию, какие особняки надо обязательно посетить.

Если хотите пойти на экскурсию по Большой Морской - смело отправляйтесь на нее вместе с Андреем.

Мы и сами с удовольствием еще пойдем с ним смотреть прекрасный город Петербург и слушать его рассказ об интересных местах этого города. Благо в Питере их огромное количество.

А Андрей хочу передать привет и большое спасибо!!!