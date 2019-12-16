14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История и наследие одной из самых старых и красивых улиц Петербурга

Андрей
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Андрей – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию по одной из самых старых и красивых улиц нашего города — Большой Морской.

Я познакомлю вас с ее историей возникновения, архитектурным обликом зданий и именами людей, которые являют собой золотой фонд русской культуры.

Моя экскурсия посвящена историческим событиям, происходившим на Большой Морской, домам, в которых жили Ломоносов и Дашкова, Вяземский и Соллогуб, Виельгорский и Оленин, Пушкин и Лермонтов, Достоевский и Тургенев, Грин, Гумилев, Набоков и многие другие поэты, писатели, светские красавицы и оригиналы прошедших веков.
780 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Исаакиеская площадь
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской

Программа

Я расскажу о многих исторических событиях, курьезах и анекдотах давней поры, которые хранит Большая Морская улица. Старинные литографии и фотографии более позднего времени дополнят мой рассказ.

  • Наша экскурсия начнется у арки Главного штаба. Я кратко расскажу об истории строительства этого уникального памятника.
  • Затем мы направимся к дому обер-полицмейстера Петербурга. По пути я буду рассказывать о наиболее любопытных домах и событиях, связанных с ними.
  • Затем мы остановимся возле домов Чичерина и Косиковского. Я познакомлю вас с их богатой историей.
  • После мы подойдем к застроенному позже участку, где располагался временный деревянный дворец императрицы Елизаветы Петровны. Я покажу вам участок дома, в котором Э. Фальконэ создавал свой шедевр — Медного всадника.
  • Далее наш маршрут пройдет до Исаакиевской площади. Я расскажу о главных памятниках площади — гостинице Астория, Исаакиевском соборе, зданиях министерств.
  • Затем мы подойдем к музею В.В.Набокова. Если музей будет работать — мы посетим его.
  • После этого познакомлю вас с особняком Половцова и расскажу об удивительных событиях, связанных с ним.
  • Затем мы полюбуемся домом О. Монферрана, который находится на набережной Мойки, подойдем к бывшей усадьбе М.В. Ломоносова, и далее пройдем к морским казармам и Поцелуеву мосту, где наша экскурсия закончится.
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской
Великие события и жители Большой Морской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Исаакиеская площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я — Ваш индивидуальный гид по городу Санкт-Петербургу, загородным императорским резиденциям (Царское Село, Гатчина, Павловск, Петергоф, Кронштадт), по историческим местам города Пскова, Великого Новгорода, Изборска и Старой Ладоги. Примерно 25 лет я увлекаюсь историей и культурой Невского края, провожу экскурсии и лекции со своими студентами по курсам: история России, культурология, философия. Предлагаю и Вам прикоснуться к истории Санкт-Петербурга, узнать о его старом быте и литературной жизни, о биографиях архитекторов и их творениях. Во время наших прогулок я постараюсь в интересной и увлекательной форме рассказать Вам об уникальности города. О быстром становлении и превращении в начале небольшого города в «блистательный Санкт-Петербург». Моя главная цель, как персонального гида по Санкт-Петербургу состоит в том, чтобы вы не только смотрели на город, но «увидели» его. Мои экскурсии доставят Вам большее удовольствие, чем групповые туры.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 декабря 2019
Огромное спасибо за потрясающе интересную экскурсию. Я узнала столько всего нового и интересного. Отличный маршрут, великолепный рассказ, подкрепленный фото до и после.
Теперь знаю у какого гида буду брать экскурсию в следующий раз.
9 апреля 2019
Интересный материал, живое изложение с занимательными деталями. Оптимально по времени. Если есть желание получить более глубокие знания по истории Санкт-Петербурга о местах, мимо которых проходили множество раз за короткий промежуток времени,- эта экскурсия то, что нужно. Андрей-замечательный рассказчик.
Спасибо
10 января 2019
Экскурсия- для тех, кому интересна история Санкт-Петербурга, кто много знает и читает сам; для тех, для кого имена исторических личностей- не пустой звук. Одним словом, экскурсия- для подготовленных. Я получила большое удовольствие от рассказа Андрея! Очень интересно, никакого занудного академического описания. Все подробности жизни, быта, описание интерьеров были великолепно проиллюстрированы видео-рядом на планшете. Рекомендую всем любителям истории города!
4 января 2019
Спасибо Андрею за энциклопедические знания и за любовь к своему делу.
24 декабря 2018
Были на экскурсии 23.12.18. Очень понравилось. Наш гид Андрей отлично погрузил нас в историю Большой Морской. Практически каждый особняк рассматривался отдельно. Андрей рассказывал нам не только об истории и архитектуре самого здания, но и о тех людях, для которых были построены эти дома, и о том какая жизнь протекала там когда-то. А также и о настоящем предназначении этих зданий. Рассказ сопровождался иллюстрацией внутренних интерьеров. Андрей прекрасно владеет темой. Отличный рассказчик. Живо, просто и доходчиво излагает тему. В результате узнали массу интересного. Получили рекомендацию, какие особняки надо обязательно посетить.
Если хотите пойти на экскурсию по Большой Морской - смело отправляйтесь на нее вместе с Андреем.
Мы и сами с удовольствием еще пойдем с ним смотреть прекрасный город Петербург и слушать его рассказ об интересных местах этого города. Благо в Питере их огромное количество.
А Андрей хочу передать привет и большое спасибо!!!
11 декабря 2018
Андрей знает столько, что, кажется, его можно слушать часами :) обязательно в следующий приезд снова побываю на его экскурсии :) и хотя на улице было холодно ) экскурсия того стоила! спасибо :)
27 июля 2018
Андрей - потрясающе эрудированный человек, настоящий знаток истории и культуры, профессионал в своей области. Несомненно, Петербург можно исследовать бесконечно, количество культурных слоев и масштабы иногда заставляют растеряться, но мы очень рады, что из огромного количества экскурсионных предложений выбрали именно его в качестве нашего гида и, однозначно, обратимся к нему в наш следующий визит в культурную столицу.
25 июля 2018
Получили большое удовольствие от экскурсии с гидом Андреем по Большой Морской. Хочется отметить эрудированность экскурсовода, серьезную и основательную подготовку, хороший русский язык, интересный и содержательный рассказ, приятное изложение материала, использование современных технических средств.
Елена
9 июня 2018
Большое спасибо Андрею, увлеченному рассказчику и интересному человеку, за возможность увидеть оживавшую на наших глазах историю Петербурга. Было здорово!
27 мая 2018
18 мая у нас была экскурсия по улице Большая Морская.
Наш гид Андрей произвёл очень приятное и запоминающиеся впечатление своим обоянием, глубокими знаниями по истории вопроса и чисто человеческими качествами. Мы погрузились в историю 18- 19 веков. В ходе экскурсии Андрей иллюстрировался свой рассказ фотографиями внутренних интерьеров зданий и портретами великих людей, жившими здесь когда-то, что создавало присутствие в той эпохе. Время проведённое с Андреем пролетело незаметно, и вместо запланированных 1,5 часов мы провели вместе 2,5 часа, окунувшись в атмосферу парадного Петербурга. Неоднократно посещая Санкт-Петербург и побывав на множество экскурсий именно эта произвела неизгладимое впечатление.
Ещё 4 отзыва

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