Узнайте, где встречались Тургенев и Виардо, где Гребенщиков и Цой пили кофе, и как выглядела жизнь в 80-х. Прогулка охватывает как известные, так и малоизвестные места, включая пл. Восстания, Аничков мост и Дом журналиста. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего, открывая для себя город с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Уникальные истории о Невском
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🎭 Интересные факты о знаменитостях
- ☕ Остановки в уютных кофейнях
- 🎨 Необычные маршруты и виды
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Пл. Восстания
- Дом Юсуповой
- Аничков мост
- Аничков дворец
- Магазин Елисеевых
- Дом радио
- Публичная библиотека
- Гостиный двор
Описание экскурсии
Неформальная прогулка с собирателем городского фольклора
Анекдоты, легенды и интересные факты, забавные и грустные истории — на встрече я хочу показать главный проспект в динамике. Высокое и низкое, светлое и темное, смешное и трагическое — посмотрим на Невский не только с парадной стороны. На многие достопримечательности вы взглянете под неожиданным углом. Услышите необычные и не всегда лицеприятные истории об известных людях. Как свидетелю и живому участнику жизни города, мне есть чем поделиться с вами. Архитектуру и красивые виды тоже не забудем, как же без этого на Невском?
Знакомый и малоизвестный Невский
Вы услышите множество увлекательных историй о жизни проспекта от его начала до наших дней. Где жили, что ели и где «слонялись» петербургские слоны. Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х. Где и сколько выигрывал Некрасов, а Достоевский поигрывал. С кем разговаривал на Невском Николай I, где был японский госпиталь, а где — самый фешенебельный бордель. Какой аналог у звезды Мишлен был в 19 веке в Петербурге, как можно было попасть в лучший советский ресторан и чем там кормили, почему Дюма и Теофиль Готье называли Петербург городом веротерпимости. Где в советское время можно было купить жвачку и джинсы. Первый торговый автомат, лучшая котлетная на Невском… Об этом и многом другом — при встрече!
Места посещения
Мы пойдем с вами по главному проспекту города и проходным дворам, по улицам, пересекающим Невский, переулкам и открыточным местам, по вашему желанию сворачивая туда, где вам интересно. В нашей программе: пл. Восстания, дом Юсуповой, дворы возле Невского, перекресток Невского и Владимирского пр., «Сайгон», дом Воейковой, Дом журналиста, Аничков мост, Аничков дворец, магазин Елисеевых, Дом радио, публичная библиотека, Гостиный Двор и другие места.
Кому подойдет экскурсия
Эта прогулка для тех, кто уже видел наш город и ищет необычных историй и маршрутов. Тем, кто хочет «парадного» Петербурга, я рекомендую выбрать другие предложения.
Организационные детали
- На маршруте предусмотрены остановки в замечательных петербургских кофейнях! Согреемся и передохнём, а экскурсия будет продолжаться
- Для прогулки вам понадобится только ваш искренний интерес!