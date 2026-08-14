Лучше всего отправляться на прогулку по Невскому в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Май и сентябрь тоже подходят для экскурсии, но стоит быть готовым к возможным дождям. В остальные месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всегда остаётся возможность насладиться уютом петербургских кофеен.

Экскурсия по Невскому проспекту предлагает уникальный взгляд на главную улицу Санкт-Петербурга. Узнайте, где встречались Тургенев и Виардо, где Гребенщиков и Цой пили кофе, и как выглядела жизнь в 80-х. Прогулка охватывает как известные, так и малоизвестные места, включая пл. Восстания, Аничков мост и Дом журналиста. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего, открывая для себя город с новой стороны

Описание экскурсии

Неформальная прогулка с собирателем городского фольклора

Анекдоты, легенды и интересные факты, забавные и грустные истории — на встрече я хочу показать главный проспект в динамике. Высокое и низкое, светлое и темное, смешное и трагическое — посмотрим на Невский не только с парадной стороны. На многие достопримечательности вы взглянете под неожиданным углом. Услышите необычные и не всегда лицеприятные истории об известных людях. Как свидетелю и живому участнику жизни города, мне есть чем поделиться с вами. Архитектуру и красивые виды тоже не забудем, как же без этого на Невском?

Знакомый и малоизвестный Невский

Вы услышите множество увлекательных историй о жизни проспекта от его начала до наших дней. Где жили, что ели и где «слонялись» петербургские слоны. Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х. Где и сколько выигрывал Некрасов, а Достоевский поигрывал. С кем разговаривал на Невском Николай I, где был японский госпиталь, а где — самый фешенебельный бордель. Какой аналог у звезды Мишлен был в 19 веке в Петербурге, как можно было попасть в лучший советский ресторан и чем там кормили, почему Дюма и Теофиль Готье называли Петербург городом веротерпимости. Где в советское время можно было купить жвачку и джинсы. Первый торговый автомат, лучшая котлетная на Невском… Об этом и многом другом — при встрече!

Места посещения

Мы пойдем с вами по главному проспекту города и проходным дворам, по улицам, пересекающим Невский, переулкам и открыточным местам, по вашему желанию сворачивая туда, где вам интересно. В нашей программе: пл. Восстания, дом Юсуповой, дворы возле Невского, перекресток Невского и Владимирского пр., «Сайгон», дом Воейковой, Дом журналиста, Аничков мост, Аничков дворец, магазин Елисеевых, Дом радио, публичная библиотека, Гостиный Двор и другие места.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка для тех, кто уже видел наш город и ищет необычных историй и маршрутов. Тем, кто хочет «парадного» Петербурга, я рекомендую выбрать другие предложения.

Организационные детали