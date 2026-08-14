Авторская прогулка «Настоящий Невский»

Откройте для себя скрытые истории Невского проспекта. Узнайте о встречах Тургенева и Виардо, и других тайнах города
Экскурсия по Невскому проспекту предлагает уникальный взгляд на главную улицу Санкт-Петербурга.

Узнайте, где встречались Тургенев и Виардо, где Гребенщиков и Цой пили кофе, и как выглядела жизнь в 80-х. Прогулка охватывает как известные, так и малоизвестные места, включая пл. Восстания, Аничков мост и Дом журналиста. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего, открывая для себя город с новой стороны
5
91 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Уникальные истории о Невском
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🎭 Интересные факты о знаменитостях
  • ☕ Остановки в уютных кофейнях
  • 🎨 Необычные маршруты и виды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на прогулку по Невскому в июне, июле и августе. В это время погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная, а белые ночи добавляют особую атмосферу. Май и сентябрь тоже подходят для экскурсии, но стоит быть готовым к возможным дождям. В остальные месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холода и снега, но всегда остаётся возможность насладиться уютом петербургских кофеен.
Сейчас август — это идеальное время.
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»

Что можно увидеть

  • Пл. Восстания
  • Дом Юсуповой
  • Аничков мост
  • Аничков дворец
  • Магазин Елисеевых
  • Дом радио
  • Публичная библиотека
  • Гостиный двор

Описание экскурсии

Неформальная прогулка с собирателем городского фольклора

Анекдоты, легенды и интересные факты, забавные и грустные истории — на встрече я хочу показать главный проспект в динамике. Высокое и низкое, светлое и темное, смешное и трагическое — посмотрим на Невский не только с парадной стороны. На многие достопримечательности вы взглянете под неожиданным углом. Услышите необычные и не всегда лицеприятные истории об известных людях. Как свидетелю и живому участнику жизни города, мне есть чем поделиться с вами. Архитектуру и красивые виды тоже не забудем, как же без этого на Невском?

Знакомый и малоизвестный Невский

Вы услышите множество увлекательных историй о жизни проспекта от его начала до наших дней. Где жили, что ели и где «слонялись» петербургские слоны. Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х. Где и сколько выигрывал Некрасов, а Достоевский поигрывал. С кем разговаривал на Невском Николай I, где был японский госпиталь, а где — самый фешенебельный бордель. Какой аналог у звезды Мишлен был в 19 веке в Петербурге, как можно было попасть в лучший советский ресторан и чем там кормили, почему Дюма и Теофиль Готье называли Петербург городом веротерпимости. Где в советское время можно было купить жвачку и джинсы. Первый торговый автомат, лучшая котлетная на Невском… Об этом и многом другом — при встрече!

Места посещения

Мы пойдем с вами по главному проспекту города и проходным дворам, по улицам, пересекающим Невский, переулкам и открыточным местам, по вашему желанию сворачивая туда, где вам интересно. В нашей программе: пл. Восстания, дом Юсуповой, дворы возле Невского, перекресток Невского и Владимирского пр., «Сайгон», дом Воейковой, Дом журналиста, Аничков мост, Аничков дворец, магазин Елисеевых, Дом радио, публичная библиотека, Гостиный Двор и другие места.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка для тех, кто уже видел наш город и ищет необычных историй и маршрутов. Тем, кто хочет «парадного» Петербурга, я рекомендую выбрать другие предложения.

Организационные детали

  • На маршруте предусмотрены остановки в замечательных петербургских кофейнях! Согреемся и передохнём, а экскурсия будет продолжаться
  • Для прогулки вам понадобится только ваш искренний интерес!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ст. метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1835 туристов
Родился и вырос в Ленинграде. Живу в Петербурге, в котором души не чаю. Показываю город со всех сторон, делюсь не только историей, но настроением и эмоциями. Во многом, о чем
читать дальшеуменьшить

я рассказываю, принимал личное участие. Если не сам, то слышал из первых уст, в том числе от известных людей, с которыми был знаком. Я собиратель и любитель городского фольклора, легенд и анекдотов. Вожу экскурсии по необычным маршрутам. Приглашаю на дружеские прогулки с настоящим петербургским гостеприимством.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
91
4
3
2
1
Я
Очень остались довольны прогулкой с Дмитрием по Невскому и его близлежащим улочкам! С самого начала встречи с ним было легко, непринужденно и очень интересно общаться. Никуда не торопил, подстроился под наши предпочтения, немного изменив маршрут. 3 с лишним часа на одном дыхании. Огромная благодарность за такое интересное знакомство с частью этого красивого города! С удовольствием буду рекомендовать!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что он очень любит свой город и действительно много знает исторических фактов. Его готовы слушать и слушать. И даже если бы экскурсия была часов 6-7, я думаю никто бы не устал. А наши 3,5 часа пролетели вообще незаметно.
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что+2
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Спасибо огромное Дмитрию за прекрасную и интереснейшую экскурсию! Дмитрий очень интересный собеседник и рассказчик, видно, что
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
От прогулки с Дмитрием по Невскому проспекту у меня остались самые приятные впечатления. Гид прекрасно разбирается в теме, знаком с историческими фактами и преподносит их легко и непринужденно, вовлекая гостя
читать дальшеуменьшить

в прекрасный и загадочный мир старого Петербурга. Знания Дмитрия поражают глубиной, а сам рассказчик – настоящий петербуржец – обаятельный и интеллигентный человек. Узнав о том, что он ведет в Телеграме исторический блог, я подписалась на него, чтобы быть в курсе его новых изысканий о Питере. Рекомендую всем увлекательные прогулки с Дмитрием – вы не пожалеете!

От прогулки с Дмитрием по Невскому проспекту у меня остались самые приятные впечатления. Гид прекрасно разбирается
От прогулки с Дмитрием по Невскому проспекту у меня остались самые приятные впечатления. Гид прекрасно разбирается
От прогулки с Дмитрием по Невскому проспекту у меня остались самые приятные впечатления. Гид прекрасно разбирается
От прогулки с Дмитрием по Невскому проспекту у меня остались самые приятные впечатления. Гид прекрасно разбирается
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Брали индивидуальную экскурсию и остались очень довольны: уровень погружения - максимальный! Дмитрий - просто мастер своего дела! Энциклопедические знания + понятный и незанудный язык. Мы в восторге! Более трёх часов промелькнули незаметно. В процессе экскурсии и походили, и постояли, и в кафе посидели. Набрались знаний и впечатлений. Рекомендую экскурсию однозначно!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Спасибо Дмитрию, за прекрасную экскурсию! Это вторая экскурсия с Дмитрием, она была проведена на таком же высоком уровне, как и первая. Уникальный стиль и неповторимая подача делает рассказ Дмитрия произведением разговорного искусства! С нетерпением ждём следующей встречи!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про жизнь Питера и знаменитых людей, проживавших в Питере в прошлом. Много весёлых и неожиданных
читать дальшеуменьшить

фактов. Прогулка прошла, как с хорошим добрым знакомым. Больше 4х часов прошли незаметно. Успели даже выпить чаю с вкуснейшими макарони в Елисеевском магазине. Прошлись по тихим дворикам, красивым и не очень парадным. Питер раскрылся с новой стороны. Дмитрий порадовал своим заготовленным сладко- крепким сюрпризом и экскурсия заиграла новыми красками:)). В следующий приезд В северную столицу обязательно запланирую новую экскурсию с Дмитрием. Ни одна групповая экскурсия не сравнится с такой индивидуальной прогулкой.

Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про
Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про
Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про
Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про
Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про
Шикарная экскурсия - прогулка по Невскому. Дмитрий очень интересный и эрудированный человек. Рассказал много нового про
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Авторская прогулка «Настоящий Невский»»

Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Пешая
2 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Начало: У станции метро «Площадь Александра Невского»
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
2000 ₽ за человека
Гуляй как петербуржец
Пешая
2 часа
831 отзыв
Групповая
до 14 чел.
Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
22 авг в 11:00
1350 ₽ за человека
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Пешая
2 часа
224 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
26 авг в 14:00
27 авг в 08:00
от 3950 ₽ за всё до 3 чел.
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Пешая
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 09:30
22 авг в 09:30
от 3200 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 5000 ₽ за группу