Авторская прогулка «Настоящий Невский»

От Пушкина и Достоевского до стиляг и панков - взглянуть на парадную улицу как на живую часть города

5
7 отзывов
Часто наш главный проспект для многих остается лишь красивой аллеей фасадов, а ведь о каждом доме и дворе здесь можно говорить часами! Тут Тургенев познакомился с Полиной Виардо, сюда заглядывал на кофе Гребенщиков с Цоем, а вон там я продавал иностранцам альбомы по искусству в конце 80-х. Мой Невский — живой и очень разный. О том, что знаю и так люблю в нем, я буду рад вам рассказать.
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
Авторская прогулка «Настоящий Невский»
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Описание

Что вас ожидает

Неформальная прогулка с собирателем городского фольклора

Анекдоты, легенды и интересные факты, забавные и грустные истории — на встрече я хочу показать главный проспект в динамике. Высокое и низкое, светлое и темное, смешное и трагическое — посмотрим на Невский не только с парадной стороны. На многие достопримечательности вы взглянете под неожиданным углом. Услышите необычные и не всегда лицеприятные истории об известных людях. Как свидетелю и живому участнику жизни города, мне есть чем поделиться с вами. Архитектуру и красивые виды тоже не забудем, как же без этого на Невском?

Знакомый и малоизвестный Невский

Вы услышите множество увлекательных историй о жизни проспекта от его начала до наших дней. Где жили, что ели и где «слонялись» петербургские слоны. Где гуляли стиляги 50-х, хиппи и панки 80-х, бандиты 90-х. Где и сколько выигрывал Некрасов, а Достоевский поигрывал. С кем разговаривал на Невском Николай I, где был японский госпиталь, а где — самый фешенебельный бордель. Какой аналог у звезды Мишлен был в 19 веке в Петербурге, как можно было попасть в лучший советский ресторан и чем там кормили, почему Дюма и Теофиль Готье называли Петербург городом веротерпимости. Где в советское время можно было купить жвачку и джинсы. Первый торговый автомат, лучшая котлетная на Невском… Об этом и многом другом — при встрече!

Места посещения

Мы пойдем с вами по главному проспекту города и проходным дворам, по улицам, пересекающим Невский, переулкам и открыточным местам, по вашему желанию сворачивая туда, где вам интересно. В нашей программе: пл. Восстания, дом Юсуповой, дворы возле Невского, перекресток Невского и Владимирского пр., «Сайгон», дом Воейковой, Дом журналиста, Аничков мост, Аничков дворец, магазин Елисеевых, Дом радио, публичная библиотека, Гостиный двор и другие места.

Кому подойдет экскурсия

Эта прогулка для тех, кто уже видел наш город и ищет необычных историй и маршрутов. Тем, кто хочет «парадного» Петербурга, я рекомендую выбрать другие предложения.

Организационные детали

Для прогулки вам понадобится только ваш искренний интерес!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ст. метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Ю
20 авг 2022
Вы не раз бывали на Невском проспекте и уверены, что знаете его "от и до" и что вас уже ничем не удивить? Просто вы ещё не гуляли по Невскому с Дмитрием! Интересные факты (причем для каждого найдётся что-то своё), увлекательная подача материала, искреннее стремление Дмитрия показать "настоящий Невский" - такая прогулка заряжает позитивом на целый день!
Т
18 авг 2022
Экскурсия понравилась. Интересно, ёмко, не заезженные факты и истории, креативно, местами смешно, экскурсовод подстраивается под интересы путешествующих. Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень приятно было пообщаться с человеком так любящим свой родной город.
Ирина
4 авг 2022
Огромное спасибо за прогулку!!! У нас получилась даже не экскурсия, а дружеская познавательная прогулка, с интересной информацией, добрым юмором и такой неповторимой атмосферой Петербурга. Время пролетело абсолютно незаметно. Маршрут прогулки может корректироваться в соответствии с Вашими интересами. В рассказах Дмитрия город восхищает своей многоликостью и дарит ни с чем не сравнимое чувство. То самое чувство, что возвращает в любимый Питер вновь и вновь!!! Если возникло желание вдохнуть атмосферу Питера, то Вам точно нужно на прогулку с Дмитрием!
Т
3 авг 2022
Огромная благодарность Дмитрию за вчерашнюю прогулку!
Очень импонирует подход к организации встречи: всё гибко и обсуждаемо, пропитано любовью и уважением к истории, к городу, к людям.
Питер - невероятен, Невский - загадочен.
Хотим ли мы вновь вернуться? Однозначно: ДА!
Е
30 июля 2022
Замечательная экскурсия! Дмитрий потрясающий экскурсовод и рассказчик, очень любит Санкт-Петербург и готов увлеченно рассказывать про него часами. Его познания настолько обширны, что он легко подстроится под Вас и Ваши запросы и расскажет то, что интересно именно Вам. Были на многих экскурсиях, эта была самая яркая и запоминающаяся. Очень рекомендую! Обязательно посетим и другие экскурсии Дмитрия.
М
19 июля 2022
Дмитрий замечательно провел экскурсию, был чуток, составил удобный нам маршрут. Некоторые экскурсоводы идут заученным маршрутом, а Дмитрий перед прогулкой поинтересовался о предпочтениях. Поэтому его экскурсия получилась очень живой и интересной. Время пролетело незаметно. Дмитрий прекрасно знает город и любит его. Очень советую!
I
14 июля 2022
Очень увлекательная прогулка. Рекомендую Дмитрия как увлечённого рассказчика, вам точно будет интересно, весело и легко. Лучше, если вы немного интересуетесь историей и схематично знакомы с городом, потому что рассказать Дмитрий готов много. Мы слегка превысили время экскурсии, но это только плюс. Спасибо!

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