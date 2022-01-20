Что вас ждет

С помощью жеребьевки распределим роли: Капитан, Штурман, Кок, Матросы. Вам вручат конверты с заданиями, а также точку координат в акватории Финского залива, где может находиться затерянная шкатулка. Что бы достичь цели, вам придется управлять парусной яхтой, прокладывать маршрут, бросать якорь, готовить еду на камбузе, вязать морские узлы и многое другое.

Важно знать: