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В Василиса читать дальше уменьшить было интересно в равной степени. В итоге, эта Квест-прогулка превзошла наши ожидания! Было здорово, интересно,красиво, с приятными приключениями и сюрпризами! Капитан яхты- Александр - прекрасный организатор! Мы почувствовали себя как в шоу «Форт-Боярд»! Спасибо!!! Это был мой подарок мужу на день рождения. Очень хотелось,чтобы муж попробовал что то новое,а прогулка предполагала мастер-класс по яхтингу,а так же хотелось,чтобы нашим детям (мальчики 7 и 12 лет) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Руслан С самого первого звонка ведущий и организатор Александр был очень вежлив и терпелив не смотря на то, что мы задержались. Встретил с улыбкой, все объяснил и показал. Проводить вместе время было одно удовольствие: приключения, вкусный обед и прекрасное времяпровождение - было обеспечено. Низкий поклон за организацию такого квеста. Было очень приятно находится и участвовать в таком проекте. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Нина Благодарим Александра за прекрасно проведенное время! Незабываемые впечатления, море положительных эмоций! Прогулка организована отлично - в ходе квеста узнали очень много новых терминов, были и практические задания и викторина. Повезло с погодой, средний по силе встречный ветер, удалось походить галсами. Александр - замечательный собеседник, влюбленный в море и свою яхту! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ира Очень интересный формат. Необычные ощущения., захватывающее приключение. Прокатились с пользой на яхте. Узнали много нового и приобрели навыки управления. Организатор - хороший рассказчик и затейник. Выполняли задания с удовольствием. Остались только приятные впечатления. Точно будем советовать друзьям и знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Очень интересный формат. Необычные ощущения., захватывающее приключение. Прокатились с пользой на яхте. Узнали много нового и приобрели навыки управления. Организатор - хороший рассказчик и затейник. Выполняли задания с удовольствием. Остались только приятные впечатления. Точно будем советовать друзьям и знакомым. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет