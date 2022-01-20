Квест на парусной яхте «Точка координат»

Отыскать затерянную шкатулку в водах Финского залива смогут только настоящие морские волки, закаленные суровыми

5
9 отзывов
Индивидуально
для 5 чел.
Отыскать затерянную шкатулку в водах Финского залива смогут только настоящие морские волки, закаленные суровыми испытаниями! Готовы ли вы отчалить от тихой гавани навстречу приключениям? А по окончанию квеста голодных моряков ждет обед на яхте
Квест на парусной яхте «Точка координат»
Квест на парусной яхте «Точка координат»
Квест на парусной яхте «Точка координат»
Квест на парусной яхте «Точка координат»
Квест на парусной яхте «Точка координат»
Квест на парусной яхте «Точка координат»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

С помощью жеребьевки распределим роли: Капитан, Штурман, Кок, Матросы. Вам вручат конверты с заданиями, а также точку координат в акватории Финского залива, где может находиться затерянная шкатулка. Что бы достичь цели, вам придется управлять парусной яхтой, прокладывать маршрут, бросать якорь, готовить еду на камбузе, вязать морские узлы и многое другое.

Важно знать:

  • Количество участников: от 3 до 10 человек. На одной яхте - не более 5 участников.
  • Всем участникам выдаются спасательные жилеты. На каждой яхте находятся капитан и помощник, которые следят за соблюдением необходимых мер безопасности.
  • Возможна профессиональная фото- и видеосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности).

Ответы на вопросы

Что входит
  • аренда 1-2 парусных яхт с капитанами
  • краткий мастер-класс по яхтингу
  • трехчасовой квест
  • горячий обед
  • На яхте есть: пледы, дождевики и спасательное оборудование
Что не входит
  • Возможна профессиональная фото- и видеосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности).
Место начала и завершения?
СПб, Петровская коса 5.
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь с учетом того
  • что на воде может быть на 5-10 градусов холоднее чем
  • на берегу.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы от туристов

Показать все отзывы

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩ИндивидуальныеВодные🕵️Квесты🛥На яхтеФинский залив🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Прогулка под парусом по Финскому заливу
В группе
до 6 чел.
4.9
33
15 000
за 1 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
⛴ Водные
🛥 На яхте
Хотите разнообразить встречи с друзьями и ресторанные посиделки
По Финскому заливу на аэролодке!
Индивидуально
до 5 чел.
2ч 30м
12 999
за 1-5 чел.
По Финскому заливу на аэролодке!
Промчаться по бескрайнему льду и увидеть вблизи форты, заброшенные острова и маяк Толбухин
21 янв
22 янв
23 янв
ещё...
Финские истории Зеленогорска
В группе
до 20 чел.
4.8
9
850
за 1 чел.
Финские истории Зеленогорска
👣 Пешеходные
Познакомиться с курортным центром Петербурга и на пару часов перенестись в довоенную Финляндию
22 янв
25 янв
29 янв
ещё...
во вторник в 12:00, в субботу в 12:15
Кронштадт — хранитель морского флота!
Индивидуально
до 6 чел.
5
29
4 400
за 1-6 чел.
Кронштадт — хранитель морского флота!
👣 Пешеходные
Исследовать старинные улочки и гавань города моряков и подняться под купол Морского собора
21 янв
22 янв
26 янв
ещё...
Финский Петербург
Индивидуально
5
7
900
810
за 1 чел.
Финский Петербург
👣 Пешеходные
Открыть историю финской диаспоры и узнать о тонкостях российско-финских отношений в имперский период
22 янв
30 янв
5 фев
ещё...
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
В группе
до 16 чел.
4.4
71
1 100
за 1 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве и Финскому заливу
⛴ Водные
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Добро пожаловать на борт музыкального теплохода! Мы проплывем по вечернему городу, посмотрим его достопримечательности в
По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
Индивидуально
для 7 чел.
5
10
7 000
за 1-7 чел.
Прогулка по Неве и Финскому заливу на индивидуальном катере
⛴ Водные
Петербург пронизан реками и каналами
Ежедневно с 9:00 до 23:00
Кронштадт - морские ворота Петербурга
Индивидуально
для 10 чел.
5
1
5 000
за 1-10 чел.
Кронштадт - морские ворота Петербурга
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
"Город морской славы", "русские Дарданеллы", "наукоград", "петербургский Валаам"
По договоренности
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
Индивидуально
для 8 чел.
5
2
6 400
за 1-8 чел.
Квест-экскурсия «Сердце Петербурга»
👣 Пешеходные
Вас ждет квест-экскурсия по самому сердцу Санкт-Петербурга
Под заказ в любое время
Квест-экскурсия «Петроградская. Отражение Петербурга!»
В группе
до 10 чел.
2ч 30м
2 500
за 1 чел.
Квест-экскурсия «Петроградская. Отражение Петербурга!»
👣 Пешеходные
Прогулка с элементами квест-игры по Петроградской стороне
Каждый день
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
Индивидуально
для 6 чел.
4.6
9
990
за 1-6 чел.
Роковая жизнь Анны Ахматовой в ее стихах на карте города | квест-прогулка
👣 Пешеходные
Если вы любите поэзию серебряного века и Анну Ахматову - этот квест-прогулка для вас
Любое удобное время
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
Индивидуально
5
5
3ч 30м
6 500
за 1 чел.
Квест-экскурсия «Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера»
👣 Пешеходные
🚌 На автобусе
Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы
любое
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ