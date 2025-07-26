Отыскать затерянную шкатулку в водах Финского залива смогут только настоящие морские волки, закаленные суровыми испытаниями! Готовы ли вы отчалить от тихой гавани навстречу приключениям? А по окончанию квеста голодных моряков ждет обед на яхте
Описание квестаЧто вас ждет С помощью жеребьевки распределим роли: Капитан, Штурман, Кок, Матросы. Вам вручат конверты с заданиями, а также точку координат в акватории Финского залива, где может находиться затерянная шкатулка. Что бы достичь цели, вам придется управлять парусной яхтой, прокладывать маршрут, бросать якорь, готовить еду на камбузе, вязать морские узлы и многое другое. Важно знать:
- Количество участников: от 3 до 5 человек.
- Всем участникам выдаются спасательные жилеты. На каждой яхте находятся капитан, который следит за соблюдением необходимых мер безопасности.
- Возможна профессиональная фотосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда 1 парусной яхты с капитаном
- Мастер-класс по яхтингу
- Квест
- Обед / «по походному/»
- На яхте есть: пледы, дождевики и спасательное оборудование
Что не входит в цену
- Возможна профессиональная фотосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская коса, 7
Завершение: Петровская коса 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Это был мой подарок мужу на день рождения. Очень хотелось,чтобы муж попробовал что то новое,а прогулка предполагала мастер-класс по яхтингу,а так же хотелось,чтобы нашим детям (мальчики 7 и 12 лет)
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Р
С самого первого звонка ведущий и организатор Александр был очень вежлив и терпелив не смотря на то, что мы задержались. Встретил с улыбкой, все объяснил и показал. Проводить вместе время было одно удовольствие: приключения, вкусный обед и прекрасное времяпровождение - было обеспечено. Низкий поклон за организацию такого квеста. Было очень приятно находится и участвовать в таком проекте.
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Н
Благодарим Александра за прекрасно проведенное время! Незабываемые впечатления, море положительных эмоций! Прогулка организована отлично - в ходе квеста узнали очень много новых терминов, были и практические задания и викторина. Повезло с погодой, средний по силе встречный ветер, удалось походить галсами. Александр - замечательный собеседник, влюбленный в море и свою яхту!
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И
Очень интересный формат. Необычные ощущения., захватывающее приключение. Прокатились с пользой на яхте. Узнали много нового и приобрели навыки управления. Организатор - хороший рассказчик и затейник. Выполняли задания с удовольствием. Остались только приятные впечатления. Точно будем советовать друзьям и знакомым.
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И
Очень интересный формат. Необычные ощущения., захватывающее приключение. Прокатились с пользой на яхте. Узнали много нового и приобрели навыки управления. Организатор - хороший рассказчик и затейник. Выполняли задания с удовольствием. Остались только приятные впечатления. Точно будем советовать друзьям и знакомым.
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Е
Квест! Сегодня был супер день, ходили под парусом, отгадывали задания, участвовали в викторине, читали карты. Сегодня было все: и солнце, и дождь, и волны, и человек за бортом)) Но мы все испытания прошли стойко. Мне досталась роль "Штурмана". А в завершение вкуснючие макароны с тушенкой, вот это квест!
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