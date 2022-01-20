Отыскать затерянную шкатулку в водах Финского залива смогут только настоящие морские волки, закаленные суровыми
Индивидуально
для 5 чел.
Отыскать затерянную шкатулку в водах Финского залива смогут только настоящие морские волки, закаленные суровыми испытаниями! Готовы ли вы отчалить от тихой гавани навстречу приключениям? А по окончанию квеста голодных моряков ждет обед на яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
С помощью жеребьевки распределим роли: Капитан, Штурман, Кок, Матросы. Вам вручат конверты с заданиями, а также точку координат в акватории Финского залива, где может находиться затерянная шкатулка. Что бы достичь цели, вам придется управлять парусной яхтой, прокладывать маршрут, бросать якорь, готовить еду на камбузе, вязать морские узлы и многое другое.
Важно знать:
- Количество участников: от 3 до 10 человек. На одной яхте - не более 5 участников.
- Всем участникам выдаются спасательные жилеты. На каждой яхте находятся капитан и помощник, которые следят за соблюдением необходимых мер безопасности.
- Возможна профессиональная фото- и видеосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности).
Ответы на вопросы
- Что входит
- аренда 1-2 парусных яхт с капитанами
- краткий мастер-класс по яхтингу
- трехчасовой квест
- горячий обед
- На яхте есть: пледы, дождевики и спасательное оборудование
- Что не входит
- Возможна профессиональная фото- и видеосъемка мероприятия за дополнительную плату (по договоренности).
- Место начала и завершения?
- СПб, Петровская коса 5.
- Когда и сколько длится
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Одевайтесь с учетом того
- что на воде может быть на 5-10 градусов холоднее чем
- на берегу.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Яхта_Подорожник
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