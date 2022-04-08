Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.

Что вас ожидает

Введение в яхтенное дело

Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: поближе взглянем на них через бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами!

Курс на Лахта-центр

Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену и пройдем под белоснежным Вантовым мостом. Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга. Если будет попутный ветер, подберемся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.

На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем. Вы также можете взять перекус и алкоголь (символически, не цветной)

На колонке можно поставить музыку для атмосферы, в том числе ваш плейлист.

Летом, если будет желание, можно искупаться — захватите купальные костюмы, полотенца.

Организационные детали

Если будет плохая погода, не подходящая для плавания, мы можем отменить прогулку или перенести на другую удобную для вас дату

Для яхтенной прогулки выбирайте обувь без каблука, желательно на светлой подошве

Редко кого укачивает за 2 часа, но если в себе не уверены, можете принять средство от укачивания.

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