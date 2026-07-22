Петербургская архитектура с воды завораживает! Проплывите вдоль островов, узнайте о морском деле и почувствуйте себя капитаном
Петербургские водные прогулки на парусной яхте - это уникальная возможность увидеть город с воды.
Маршрут проходит мимо известных островов и достопримечательностей, таких как Лахта-центр и Зенит-Арена. Во время плавания можно узнать читать дальшеуменьшить
об азах морского дела и даже попробовать управлять яхтой. На борту предоставляются пледы, дождевики и чай с печеньем. Летом можно искупаться, наслаждаясь теплой погодой. Прогулка доступна с мая по сентябрь, что делает её идеальным выбором для летнего отдыха
Лучшее время для прогулки на парусной яхте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для плавания. В это время можно насладиться всеми прелестями водной прогулки, включая купание. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. В остальное время года яхтенные прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лахта-центр
Зенит-Арена
Петровский остров
Крестовский остров
Васильевский остров
Декабристов остров
Описание экскурсии
Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.
Что вас ожидает
Введение в яхтенное дело
Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: можем поближе взглянуть на них в бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поуправлять парусами!
Курс на «Лахта-центр»
Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену, вантовый мост, парк 300-летия Петербурга и «Лахта-центр». Если будет попутный ветер, подберёмся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.
На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем. Вы также можете взять перекус и алкоголь (символически, не цветной)
На колонке можно поставить музыку для атмосферы, в том числе ваш плейлист.
Летом, если будет желание, можно искупаться — захватите купальные костюмы, полотенца.
Организационные детали
Если будет плохая погода, не подходящая для плавания, мы можем отменить прогулку или перенести на другую удобную для вас дату
Для яхтенной прогулки выбирайте обувь без каблука, желательно на светлой подошве
Редко кого укачивает за 2 часа, но если в себе не уверены, можете принять средство от укачивания.
Дополнительные опции:
Фотосъемка: от 7500 ₽ за прогулку
Продление прогулки: 5000 ₽/час, если нет следующего выхода; продление прогулки лучше планировать заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Крестовский остров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1232 туристов
Меня часто спрашивают: «Почему яхта называется „Подорожник“?»
Очень просто: есть такая трава у дороги, которая лечит раны. А парус, ветер и море — отличное средство от скуки и печали!
Каждый выход в море — это неповторимое приключение, когда ты забываешь о повседневных проблемах и чувствуешь себя свободным, настоящим…
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
–
3
–
2
–
1
–
Александр
Отличное путешествие, с отличным капитаном!!!
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А
Александра
очень круто! вдохновились парусным делом!
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Т
Татьяна
Трудно писать много, когда все в восторге. Эта экскурсия была в подарок на день рождения нашему руководителю. Все прошло великолепно, безопасно, познавательно и даже музыкально! Всем попутного ветра, рекомендуем!
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В
Валерия
Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?) С разрешения капитана берём управление на себя и отправляемся покорять "морские просторы" Финского залива. Сегодня очень активное движение, но нас читать дальшеуменьшить
это не пугает. Мы идём навстречу волнам, приветствуя проходящих мимо яхтсменов и простых романтиков. Релаксирующий настрой дополнили звуки живой мелодии в исполнении Александра. Обязательно попросите его вам сыграть, музыка позволит ещё больше погрузиться в атмосферу "покорителей морей". А в завершение прогулки нас угостили ароматным чаем с печеньками. От всей души желаем Александру успехов и реализации самых амбициозных планов! С уважением, Дмитрий и Валерия.
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С
Станислав
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря на очень слабый ветер в этот раз). Небо, море, паруса, звуки волынки от Александра - это невероятные ощущения, за которыми стоит вернуться.
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Е
Елена
Прогулка на парусной яхте в команде капитана Александра была полна впечатлений и ярких эмоций. Нам очень повезло с погодой, было красивое небо, штиль, мимо пролетали метеоры, проходили яхты и катера. читать дальшеуменьшить
Мы сами управляли яхтой, что было необыкновенно. Александр очень интересный рассказчик, поведал нам чудесные истории, связанные с этой яхтой, мы многое узнали о яхтенном деле, о правилах на воде и прочее, задавали много вопросов, пили вкусный час с печеньками и были в восторге от всего вокруг. Прогулка на яхте - прекрасный подарок ко дню рожденья, как это было у нас. Рекомендую!