Петербургские водные прогулки на парусной яхте - это уникальная возможность увидеть город с воды.Маршрут проходит мимо известных островов и достопримечательностей, таких как Лахта-центр и Зенит-Арена. Во время плавания можно узнать

об азах морского дела и даже попробовать управлять яхтой. На борту предоставляются пледы, дождевики и чай с печеньем. Летом можно искупаться, наслаждаясь теплой погодой. Прогулка доступна с мая по сентябрь, что делает её идеальным выбором для летнего отдыха

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки на парусной яхте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для плавания. В это время можно насладиться всеми прелестями водной прогулки, включая купание. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. В остальное время года яхтенные прогулки не проводятся из-за погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.