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Прогулка на парусной яхте

Петербургская архитектура с воды завораживает! Проплывите вдоль островов, узнайте о морском деле и почувствуйте себя капитаном
Петербургские водные прогулки на парусной яхте - это уникальная возможность увидеть город с воды.

Маршрут проходит мимо известных островов и достопримечательностей, таких как Лахта-центр и Зенит-Арена. Во время плавания можно узнать
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об азах морского дела и даже попробовать управлять яхтой. На борту предоставляются пледы, дождевики и чай с печеньем. Летом можно искупаться, наслаждаясь теплой погодой. Прогулка доступна с мая по сентябрь, что делает её идеальным выбором для летнего отдыха

5
63 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • ⛵ Уникальный опыт управления яхтой
  • 🏙️ Вид на архитектуру Петербурга с воды
  • 🌿 Прогулка вдоль живописных островов
  • 🎶 Возможность включить свою музыку
  • ☕ Чай и печенье на борту
  • 🛟 Безопасность и комфорт на яхте

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для прогулки на парусной яхте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для плавания. В это время можно насладиться всеми прелестями водной прогулки, включая купание. В апреле и октябре также возможны прогулки, но стоит учитывать, что температура может быть ниже, а погода менее предсказуема. В остальное время года яхтенные прогулки не проводятся из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте

Что можно увидеть

  • Лахта-центр
  • Зенит-Арена
  • Петровский остров
  • Крестовский остров
  • Васильевский остров
  • Декабристов остров

Описание экскурсии

Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.

Что вас ожидает

Введение в яхтенное дело

Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: можем поближе взглянуть на них в бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поуправлять парусами!

Курс на «Лахта-центр»

Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену, вантовый мост, парк 300-летия Петербурга и «Лахта-центр». Если будет попутный ветер, подберёмся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.

  • На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем. Вы также можете взять перекус и алкоголь (символически, не цветной)
  • На колонке можно поставить музыку для атмосферы, в том числе ваш плейлист.
  • Летом, если будет желание, можно искупаться — захватите купальные костюмы, полотенца.

Организационные детали

  • Если будет плохая погода, не подходящая для плавания, мы можем отменить прогулку или перенести на другую удобную для вас дату
  • Для яхтенной прогулки выбирайте обувь без каблука, желательно на светлой подошве
  • Редко кого укачивает за 2 часа, но если в себе не уверены, можете принять средство от укачивания.

Дополнительные опции:

  • Фотосъемка: от 7500 ₽ за прогулку
  • Продление прогулки: 5000 ₽/час, если нет следующего выхода; продление прогулки лучше планировать заранее

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Крестовский остров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1232 туристов
Меня часто спрашивают: «Почему яхта называется „Подорожник“?» Очень просто: есть такая трава у дороги, которая лечит раны. А парус, ветер и море — отличное средство от скуки и печали! Каждый выход в море — это неповторимое приключение, когда ты забываешь о повседневных проблемах и чувствуешь себя свободным, настоящим…

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
3
2
1
Александр
Отличное путешествие, с отличным капитаном!!!
Отличное путешествие, с отличным капитаном!!!
Отличное путешествие, с отличным капитаном!!!
Отличное путешествие, с отличным капитаном!!!
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А
очень круто! вдохновились парусным делом!
очень круто! вдохновились парусным делом!
очень круто! вдохновились парусным делом!
очень круто! вдохновились парусным делом!
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Т
Трудно писать много, когда все в восторге. Эта экскурсия была в подарок на день рождения нашему руководителю. Все прошло великолепно, безопасно, познавательно и даже музыкально!
Всем попутного ветра, рекомендуем!
Трудно писать много, когда все в восторге. Эта экскурсия была в подарок на день рождения нашему
Трудно писать много, когда все в восторге. Эта экскурсия была в подарок на день рождения нашему
Трудно писать много, когда все в восторге. Эта экскурсия была в подарок на день рождения нашему
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В
Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?)
С разрешения капитана берём управление на себя и отправляемся покорять "морские просторы" Финского залива.
Сегодня очень активное движение, но нас
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это не пугает. Мы идём навстречу волнам, приветствуя проходящих мимо яхтсменов и простых романтиков. Релаксирующий настрой дополнили звуки живой мелодии в исполнении Александра. Обязательно попросите его вам сыграть, музыка позволит ещё больше погрузиться в атмосферу "покорителей морей". А в завершение прогулки нас угостили ароматным чаем с печеньками.
От всей души желаем Александру успехов и реализации самых амбициозных планов! С уважением, Дмитрий и Валерия.

Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?)
Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?)
Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?)
Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?)
Тёплый вечер уходящего лета на парусной яхте - что может быть романтичнее?)
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С
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря на очень слабый ветер в этот раз). Небо, море, паруса, звуки волынки от Александра - это невероятные ощущения, за которыми стоит вернуться.
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
Наше второе путешествие с Александром. Как и год назад это незабываемые впечатления (и это не смотря
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Е
Прогулка на парусной яхте в команде капитана Александра была полна впечатлений и ярких эмоций. Нам очень повезло с погодой, было красивое небо, штиль, мимо пролетали метеоры, проходили яхты и катера.
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Мы сами управляли яхтой, что было необыкновенно. Александр очень интересный рассказчик, поведал нам чудесные истории, связанные с этой яхтой, мы многое узнали о яхтенном деле, о правилах на воде и прочее, задавали много вопросов, пили вкусный час с печеньками и были в восторге от всего вокруг. Прогулка на яхте - прекрасный подарок ко дню рожденья, как это было у нас. Рекомендую!

Прогулка на парусной яхте в команде капитана Александра была полна впечатлений и ярких эмоций. Нам очень
Прогулка на парусной яхте в команде капитана Александра была полна впечатлений и ярких эмоций. Нам очень
Прогулка на парусной яхте в команде капитана Александра была полна впечатлений и ярких эмоций. Нам очень
Прогулка на парусной яхте в команде капитана Александра была полна впечатлений и ярких эмоций. Нам очень
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