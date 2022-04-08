Прогулка на парусной яхте

В компании друзей и близких проплыть по акватории Невы и узнать о яхтенном деле

Индивидуальная
Великолепная архитектура Петербурга еще лучше смотрится с воды — ее дополнят эмоции от прогулки под парусом.

Мы проплывем вдоль островов и выйдем в залив; я расскажу о достопримечательностях, пока вы рассматриваете их в бинокль, и об азах морского дела.

Вы даже сможете поучаствовать в управлении яхтой, а летом — искупаться.
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Прогулка на парусной яхте
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Яхтенные прогулки проходят с мая по сентябрь.

Что вас ожидает

Введение в яхтенное дело

Знакомство с яхтенным делом начнем у яхт-клуба. Посмотрим, где зимуют лодки, и поднимемся на яхту. Во время плавания я расскажу о достопримечательностях, которые встретятся нам на пути: поближе взглянем на них через бинокль. Если захотите — разберем устройство яхты и поговорим об особенностях управления судном, о снастях, ветрах и различных морских терминах. А еще вы сможете «встать за штурвал» под моим руководством или поиграться с парусами!

Курс на Лахта-центр

Мы проплывем мимо петербуржских островов: Петровского, Крестовского, Декабристов, Васильевского. Увидим Зенит-Арену и пройдем под белоснежным Вантовым мостом. Через морской фарватер выйдем в залив, где перед вами предстанет вид на Лахта-центр и Парк 300-летия Петербурга. Если будет попутный ветер, подберемся к маякам — створным знакам, — а после отправимся обратно.

  • На борту есть туалет (гальюн), пледы, дождевики, чай с печеньем. Вы также можете взять перекус и алкоголь (символически, не цветной)
  • На колонке можно поставить музыку для атмосферы, в том числе ваш плейлист.
  • Летом, если будет желание, можно искупаться — захватите купальные костюмы, полотенца.

Организационные детали

  • Если будет плохая погода, не подходящая для плавания, мы можем отменить прогулку или перенести на другую удобную для вас дату
  • Для яхтенной прогулки выбирайте обувь без каблука, желательно на светлой подошве
  • Редко кого укачивает за 2 часа, но если в себе не уверены, можете принять средство от укачивания.

Дополнительные опции:

  • Фотосъемка: от 7500 руб. за прогулку
  • Продление прогулки: 3500 руб. /час, если нет следующего выхода; продление прогулки лучше планировать заранее

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Крестовский остров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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