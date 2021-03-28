Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей

Квест "Секреты Васильевского острова

Квест "Секреты Васильевского острова.

"Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей
Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей
Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей
Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей
Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей
Квест "Секреты Васильевского острова. "Вокруг королевства Черной курицы" + Зоологический музей

Что вы увидите 🤩

  • Памятник "Конки"
  • Памятник "Василию Корчмину"
  • Андреевский собор
  • Обелиск в честь 300-летия учреждения ордена Св. Апостола Андрея Первозванного
  • Сфинксы
Вы хотите узнать, что общего у Черной курицы, мальчика Алеши, известного писателя, сфинксов и Василия Корчмина?! Что их объединяет? Мы приглашаем Вас в незабываемое приключение по самому большому, самому старому и самому таинственному острову - Васильевскому.
Вы окажитесь совершенно в другом измерении, в сказке, и станете полноправными участниками тех событий, которые происходили в старое доброе время, когда деревья были большими, а звери умели разговаривать. Мы узнаем одну из тайн столичного города, встретимся с хозяином острова - Василием Корчминым. В нашем путешествии Вас ждут неожиданные находки и загадки, ответы на которые мы должны будем найти. А подскажут нам их старинные здания, памятники и. .. встречи. Вы узнаете, где находился подземный город, что произошло с его жителями. ..
Этот день принесет Вам немало открытий! Пора в путь! Вас ждут Великие дела!
Экскурсия в Зоологический музей
В бесконечном разнообразии животных, представленных в коллекциях Зоологического музея, посетителю довольно тяжело разобраться – особенно, если он здесь впервые. В этой ситуации на помощь приходят профессионалы. Экскурсоводы музея расскажут о его истории, познакомят с наиболее интересными экспонатами коллекций, ответят на вопросы о проблемах и успехах современной биологии.
🚩 Начало: ст. м. «Василеостровская» (на выходе с эскалатора)
🏁 Место завершения: Зоологический музей, Университетская наб. , д. 1-3
 Что входит
  • услуги экскурсовода
  • встреча с Василием Корчминым
  • входной билет с экскурсией по Зоологическому музею
Время проведения: по пятницам в 11:00
  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
ГК Т.
ГК Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей👩‍🏫Для школьников🖼Музеи🕵️Квесты#Васильевский остров🗽Достопримечательности

ГК Т. проводит ещё 12 экскурсий

Петербург Достоевского
750
за 1 чел.
Петербург Достоевского
12 отзывов
По четвергам в 18:00
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
950
за 1 чел.
«Романтика Петербурга» с подъёмом на крышу в центре города
По средам, пятницам, субботам в 18:00
«Дворы и парадные» с посещением коммунальной квартиры
950
за 1 чел.
2ч 30м
«Дворы и парадные» с посещением коммунальной квартиры
По субботам (01.05, 08.05) в 11:00, по четвергам в 11:00
«По следам петровской эпохи» с экскурсией в Петропавловской крепости
950
за 1 чел.
«По следам петровской эпохи» с экскурсией в Петропавловской крепости
По понедельникам в 11:00
Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
1 400
за 1 чел.
3ч 30м
Обзорная по городу с экскурсией по Петропавловской крепости (собор+тюрьма)
по понедельникам в 13:30
Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"
950
за 1 чел.
Автобусная экскурсия "Крах монархии: 1917 – как это было?"
28.03.21, 25.04.21, 30.05.21, 27.06.21, 25.07.21, 22.08.21 в 11:00
"Новая география Петербурга"
1 050
за 1 чел.
"Новая география Петербурга"
3 отзыва
по пятницам в 13:30
Пешеходная экскурсия «Северная Венеция» + теплоход по рекам и каналам
1 200
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия «Северная Венеция» + теплоход по рекам и каналам
по ср в 10:30, по чт в 15:00, по сб в 15:00
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
950
за 1 чел.
2ч 30м
Топ 3 площади: Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская с подъёмом на колоннаду
По субботам (01.05, 08.05) в 16:30, по средам в 16:30
«Царский друг—Григорий Распутин» с посещением последней квартиры Распутина
1 300
за 1 чел.
2ч 30м
«Царский друг—Григорий Распутин» с посещением последней квартиры Распутина
1 отзыв
По пятницам в 15:00
Дворцовые заговоры и перевороты
750
за 1 чел.
Дворцовые заговоры и перевороты
По субботам в 11:00
«Неизвестная Лавра» с экскурсией по монастырю
950
за 1 чел.
«Неизвестная Лавра» с экскурсией по монастырю
4 отзыва
По вторникам в 11:00

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Секреты Васильевского острова
Цена за всё – до 15 чел.
5 000
за 1-15 чел.
Секреты Васильевского острова
2 отзыва
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
Цена за всё – до 6 чел.
1 200
за 1-6 чел.
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
8 отзывов
Любое удобное время
Билет в Зоологический музей
450
за 1 чел.
Билет в Зоологический музей
10 отзывов
Ежедневно с 11:00 до 18:00 (вторник выходной)
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
1 000
за 1 чел.
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
32 отзыва
Секретные места Васильевского Острова
от 790
за 1 чел.
Секретные места Васильевского Острова
589 отзывов
только по расписанию в календаре
Квест-экскурсия "Обратная сторона Васильевского острова"
Цена за всё – до 8 чел.
6 400
за 1-8 чел.
Квест-экскурсия "Обратная сторона Васильевского острова"
1 отзыв
Под заказ в любое время
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
500
за 1 чел.
Прогулка по научным местам Стрелки Васильевского острова
2 отзыва
выходные дни в 13:00
Секретные места Васильевского Острова
790
за 1 чел.
Секретные места Васильевского Острова
117 отзывов
Прогуляться по самому таинственному району Петербурга, погружаясь в историю и быт ушедшей эпохи
в понедельник, субботу и воскресенье в 11:00, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30 и 19:30, во вторник, среду, четверг и пятницу в 11:00, 14:30 и 17:30
Квест-экскурсия в Русском музее
Цена за всё – до 8 чел.
6 800
за 1-8 чел.
Квест-экскурсия в Русском музее
1 отзыв
Спасти шедевры от ограбления и увидеть знаменитые картины
Мистические линии Васильевского Острова
Цена за всё – до 3 чел.
Можно и 10 чел., но чуть дороже
от 1 300
за 1-10 чел.
1ч 30м
Мистические линии Васильевского Острова
11 отзывов
с пн по пт с 10.00 до 16.00
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
Цена за всё – до 8 чел.
6 800
за 1-8 чел.
Квест-экскурсия «Ограбление в Русском музее»
6 отзывов
Под заказ в любое время работы музея
Литературные тропы Васильевского острова
Цена за всё – до 20 чел.
4 688
за 1-20 чел.
Литературные тропы Васильевского острова
3 отзыва
Перенестись в Петербург 19 века и пройти по следам книжных героев и их создателей
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺