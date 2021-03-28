Вы хотите узнать, что общего у Черной курицы, мальчика Алеши, известного писателя, сфинксов и Василия Корчмина?! Что их объединяет? Мы приглашаем Вас в незабываемое приключение по самому большому, самому старому и самому таинственному острову - Васильевскому.

Вы окажитесь совершенно в другом измерении, в сказке, и станете полноправными участниками тех событий, которые происходили в старое доброе время, когда деревья были большими, а звери умели разговаривать. Мы узнаем одну из тайн столичного города, встретимся с хозяином острова - Василием Корчминым. В нашем путешествии Вас ждут неожиданные находки и загадки, ответы на которые мы должны будем найти. А подскажут нам их старинные здания, памятники и. .. встречи. Вы узнаете, где находился подземный город, что произошло с его жителями. ..

Этот день принесет Вам немало открытий! Пора в путь! Вас ждут Великие дела!

Экскурсия в Зоологический музей

В бесконечном разнообразии животных, представленных в коллекциях Зоологического музея, посетителю довольно тяжело разобраться – особенно, если он здесь впервые. В этой ситуации на помощь приходят профессионалы. Экскурсоводы музея расскажут о его истории, познакомят с наиболее интересными экспонатами коллекций, ответят на вопросы о проблемах и успехах современной биологии.