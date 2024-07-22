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читать дальше домики. Будем разгадывать загадки по сказкам Пушкина и считать котов.



А ещё сложим по буквам животное, которое притаилось в ограде дачи, и обсудим легенду про Асклепия. Изучая подсказки, мы вместе доберёмся до места с сокровищами. Без золотых монет никто не уйдет!

Помните, где Буратино закопал свои монеты? На Поле чудес! Давайте отыщем его на Каменном острове — ведь он действительно полон чудес. Здесь и готическая церковь, и сфинксы, и даже кукольные