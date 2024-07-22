Помните, где Буратино закопал свои монеты? На Поле чудес! Давайте отыщем его на Каменном острове — ведь он действительно полон чудес. Здесь и готическая церковь, и сфинксы, и даже кукольные
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание квеста
Вместе с вами участвовать в квесте будет кукла Буратино. Вы отыщете карту, оставленную котом Базилио, и исследуете тайные уголки Каменного острова. А я вам в этом помогу! В интерактивной форме расскажу, почему остров называется Каменным, какие известные люди здесь жили и почему решили сохранить деревянный театр.
Маршрут прогулки
- Церковь Рождества Иоанна Предтечи. Редкий образец готического стиля в Петербурге. Именно здесь А. С. Пушкин крестил своих детей, а генерал Кутузов молился перед отъездом на фронт.
- Особняк Фолленвейдера. В народе известен как «сахарная голова». Действительно, башенка с черепичной кровлей очень похожа не сахарный конус, который раньше можно было увидеть на прилавках в городских гастрономах.
- Сфинксы на пристани. Удивительный пример «пробной» работы мастера. Эти скульптуры сделаны Соколовом как «черновые» для известного Египетского моста.
- Каменноостровский театр. Поговаривают, что построен он был всего за 40 дней. А частым зрителем здесь был сам Николай I. Сейчас это вспомогательная сцена БДТ.
Организационные детали
Задания квеста рассчитаны на детей 6–13 лет.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Каменноостровского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1003 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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