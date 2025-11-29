Фонарные бани открылись в 1871 году, за 150 лет они менялись вместе с городом, но неизменно сохраняли своё назначение. За строгим фасадом — двор-матрёшка, отреставрированные интерьеры и артезианский источник. Вы познакомитесь с замыслом архитектора Павла Сюзора и узнаете, как устроены «умные» бани. А завершите прогулку чаепитием.
Описание экскурсии
- Вы познакомитесь с необычной застройкой участка на набережной Мойки.
- Распутаете сложное устройство банной архитектуры.
- Оцените инженерные решения «мастера санитарных дел» Павла Сюзора.
- Увидите оригинальные элементы интерьера — отправную точку для современной реставрации.
- Заглянете во внутренние дворы и коммуникации, рассмотрите артезианский источник и необычную икону.
- Посетите буфет №43 — одно из новых пространств комплекса — и угоститесь чаем.
Вы узнаете:
- Как устроена инженерия водного отдыха и что такое санитарное зодчество.
- Чем знаменит цемент Роше и почему важен выбор отделочных материалов.
- Как была устроена котельная и другие технологические решения 19 века.
- Как архитектура бань отражает устройство общества.
- Почему Фонари сравнивают с Виллой Мистерий в Италии.
- Какие услуги предлагали посетителям — и кто ими пользовался.
Организационные детали
- В стоимость входит экскурсия и чаепитие в конце.
- В стоимость не входит посещение банных классов (залов) после экскурсии.
- Экскурсию проведёт гид Фонарных бань.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Фонарных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2680 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
