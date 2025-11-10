Создателя тайной полиции и близкого друга императора всегда считали одной из самых противоречивых фигур в истории России. Тем интереснее спустя два века поразмышлять о его бурной деятельности.
И сделаем мы это на тех улицах Петербурга, которыми Бенкендорф спешил по своим рабочим, домашним и романтическим делам.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Ресторан, где мы встретимся, находится на пересечении постоянных деловых и романтических маршрутов нашего героя. За чашкой чая мы поговорим о том, был ли Бенкендорф кузеном императора, о главных женщинах в его жизни, о его последней премии и кто из великих был долгое время конфидентом Бенкендорфа. Рассказ я дополню большим количеством фотоматериала.
После, если вы захотите, мы прогуляемся и увидим:
- Первое место его работы
- Дом, где он встречался со знаменитой актрисой, и дом где он жил с семьёй
- Здание 3-го отделения канцелярии его императорского величества, где Бенкендорф проработал последние 6 лет жизни
Организационные детали
- Чай включён в стоимость программы
- Прогулка после лекции по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мариинского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 335 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
