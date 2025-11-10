Создателя тайной полиции и близкого друга императора всегда считали одной из самых противоречивых фигур в истории России. Тем интереснее спустя два века поразмышлять о его бурной деятельности. И сделаем мы это на тех улицах Петербурга, которыми Бенкендорф спешил по своим рабочим, домашним и романтическим делам.

Описание экскурсии

Ресторан, где мы встретимся, находится на пересечении постоянных деловых и романтических маршрутов нашего героя. За чашкой чая мы поговорим о том, был ли Бенкендорф кузеном императора, о главных женщинах в его жизни, о его последней премии и кто из великих был долгое время конфидентом Бенкендорфа. Рассказ я дополню большим количеством фотоматериала.

После, если вы захотите, мы прогуляемся и увидим:

Первое место его работы

Дом, где он встречался со знаменитой актрисой, и дом где он жил с семьёй

Здание 3-го отделения канцелярии его императорского величества, где Бенкендорф проработал последние 6 лет жизни

Организационные детали