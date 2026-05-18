Отправляемся на «Метеоре» в сторону Ладожского озера — в музей «Прорыв блокады Ленинграда» и крепость «Орешек», где вы прикоснётесь к трагической истории этих мест. С воды увидите городские достопримечательности и памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. И услышите рассказы о подвигах тех лет.

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Описание экскурсии

Скоростной теплоход остановится у музея «Прорыв блокады Ленинграда». Вы увидите инсталляцию о военной операции «Искра» и мемориальную экспозицию, посвящённую подвигу защитников.

Затем вы отправитесь на остров Орешек — к крепости у истока Невы. Вы узнаете, как крепость прикрывала Дорогу жизни и помогала Ленинграду выстоять.

Тайминг

10:30 — регистрация на рейс

10:45 — посадка на теплоход на причале «Адмирлтейство» (Адмиралтейская наб., 10)

11:00 — отправление в экскурсионный круиз

12:30 — прибытие к причалу «Прорыв» у музея заповедника

13:00 — начало экскурсионной программы в музее, самостоятельный осмотр танковой экспозиции на территории музея

14:20 — посадка на теплоход

14:30 — отправление от причала «Прорыв» в крепость «Орешек», продолжение экскурсии на борту

14:40 — прибытие в крепость «Орешек»

14:50 — начало пешей экскурсионной программы по крепости

16:10 — посадка на теплоход

16:15 — отправление обратно в Санкт-Петербург

17:30 — прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

Мы оставляем за собой право изменить маршрут и расписание из-за погоды и форс-мажоров

На борту для вас аудиоэкскурсия, а в музее и крепости экскурсии с гидом

В стоимость включено: