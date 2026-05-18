Круиз по Неве в музей "Прорыв блокады Ленинграда" и крепость "Орешек"
От берегов Петербурга - к героическим страницам Ленинграда
Отправляемся на «Метеоре» в сторону Ладожского озера — в музей «Прорыв блокады Ленинграда» и крепость «Орешек», где вы прикоснётесь к трагической истории этих мест. С воды увидите городские достопримечательности и памятники, посвящённые Великой Отечественной войне. И услышите рассказы о подвигах тех лет.
Скоростной теплоход остановится у музея «Прорыв блокады Ленинграда». Вы увидите инсталляцию о военной операции «Искра» и мемориальную экспозицию, посвящённую подвигу защитников.
Затем вы отправитесь на остров Орешек — к крепости у истока Невы. Вы узнаете, как крепость прикрывала Дорогу жизни и помогала Ленинграду выстоять.
Тайминг
10:30 — регистрация на рейс 10:45 — посадка на теплоход на причале «Адмирлтейство» (Адмиралтейская наб., 10) 11:00 — отправление в экскурсионный круиз 12:30 — прибытие к причалу «Прорыв» у музея заповедника 13:00 — начало экскурсионной программы в музее, самостоятельный осмотр танковой экспозиции на территории музея 14:20 — посадка на теплоход 14:30 — отправление от причала «Прорыв» в крепость «Орешек», продолжение экскурсии на борту 14:40 — прибытие в крепость «Орешек» 14:50 — начало пешей экскурсионной программы по крепости 16:10 — посадка на теплоход 16:15 — отправление обратно в Санкт-Петербург 17:30 — прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
Мы оставляем за собой право изменить маршрут и расписание из-за погоды и форс-мажоров
На борту для вас аудиоэкскурсия, а в музее и крепости экскурсии с гидом
В стоимость включено:
Входные билеты в музей «Прорыв блокады Ленинграда» и крепость «Орешек»
Напиток и снэки на борту теплохода после посещения музея
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
6100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Адмирлтейство»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 68 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5886 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, читать дальшеуменьшить
конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
По совету друзей мы с подругой решили отправиться в крепость Орешек и воспользовались услугами одной компании. И ни капли не пожалели! Персонал оказался очень вежливым, внимательным и всегда готов помочь с любыми вопросами. На корабле было комфортно, тепло и уютно. Особенно порадовало питание — сытно и вкусно. Спасибо большое за такой замечательный отдых, нам действительно всё понравилось!
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А
Анастасия
Вся семья осталась в восторге! На кораблике хороший персонал и экскурсоводы тоже отличные. Если хотите классно провести время и расслабиться, то однозначно советую попробовать!
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А
Артём
Недавно захотел сменить обстановку и съездить куда-нибудь. Впечатления очень хорошие остались. Все было грамотно спланировано, без заминок. Люди, которые там работают, очень дружелюбные и всегда готовы помочь!
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С
Семён
Живу в Петербурге уже больше двадцати лет и до сих пор в восторге от программ этой компании! Вместе с семьей любовались ночным городом с реки, а потом еще и на читать дальшеуменьшить
метеоре до Кронштадта прокатились — впечатления остались просто незабываемые. Родители были в Петергофе, тоже катались на метеорах и остались очень довольны. Лично я даже съездила в Крепость Орешек на таком теплоходе — реально круто получилось! Сам корабль всегда чистый и удобный, а бортпроводницы — такие приятные и внимательные девушки. Огромное спасибо! Всем своим близким и друзьям советую эту компанию и буду продолжать рекомендовать.
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И
Илья
В конце мая мы отправились на экскурсию в крепость Орешек, где находится музей Прорыв — впечатления остались просто отличные. Гиды были очень подготовленные, рассказывали интересно, а сама крепость с музеем действительно захватывающая. Особенно хочется отметить виды, с таких ракурсов они просто потрясающие Всем советую съездить, чтобы своими глазами увидеть все эти красоты.
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П
Полина
В общем, впечатления в целом положительные. Не исключаю, что еще посещу в будущем
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