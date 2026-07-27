8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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о каком человеке пойдет речь на экскурсии. Без этого вряд ли понравится. С удовольствием обошли питерские дворы и переулки, по которым ходил Довлатов почти половину своей жизни. Рассказ был увлекательным, образным, с цитатами из произведений, с привязкой к конкретной локации. Кирилл очень логично и грамотно выстроил маршрут, привязал его к хронологии событий в жизни своего героя. Отдельное спасибо за четкое и громкое изложение, что в обстановке шумного города очень важно. Мы не пропустили ни единого слова, все было услышано. Кириллу огромная благодарность и признательность. Тема далеко не классическая, но без таких тем облик города будет неполным. Ведь Питер - это не только дворцы и музеи, это еще и такие личности как Довлатов с его ироничным, парадоксальным, саркастичным, неформальным отношением к жизни и к своему родному городу и его жителям. Спасибо Кириллу за прекрасное мероприятие!