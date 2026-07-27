8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вся ленинградская жизнь писателя прошла в окрестностях Владимирской площади и Пяти углов. Вы узнаете о комнате в коммуналке, с которой связано в целом счастливое детство. О квартире во дворе-колодце, где он провёл худшие недели в ожидании ареста. Мы совершим путешествие по кварталам, где любил бродить Довлатов и продолжают жить его герои.
Описание экскурсии
Тот самый Ленинград
- Вы пройдёте дворами, которыми каждый день Довлатов-школьник брёл на занятия.
- Побываете в месте, где по его инициативе состоялись торжественные похороны кошки.
- Увидите гастроном, куда Довлатов заглядывал за пивом по пути к своему «учителю» Евгению Рейну.
- У недавно открытого памятника задумаетесь, как изменчива история: человек, 40 лет назад изгнанный из страны, уже давно стал её героем.
- Невольно вспомните сюжеты «Наших», «Ремесла», «Компромисса» и «Заповедника».
- Я расскажу о создателе памятника, который когда-то трудился бок о бок с Довлатовым в цеху по производству надгробий. Именно там, если верить строкам «Чемодана», были однажды похищены ботинки ленинградского мэра.
Знакомство с сюжетами и персонажами
- Вы заглянете в окна квартиры Гены Сахно — спившегося журналиста из «Заповедника», который первым «засекал» пришедшие за Довлатовым наряды милиции и подавал сигнал тревоги.
- У Дома-коммуны инженеров и писателей вспомните брата Довлатова Бориса, который в юности грабил автобусы, выдавая себя за таможенника, а спустя много лет пытался вызволить из-под ареста Сергея.
- Выясните, как отзывался о творчестве Довлатова его сосед — полковник Тихомиров. Тот самый, что мог, напившись, летать над Ленинградом, как журавль.
- Вам покажется, что из подворотни вот-вот выбежит обмотанный тряпьём художник Кулаков, которому жена состригла пуговицы, чтобы удержать дома.
- Или что сам Довлатов выйдет из-за угла с фокстерьером Глашей под мышкой.
Виражи судьбы
- Вы узнаете, почему его книгу изъяли из печати и запретили всего за несколько дней до выхода.
- Почему автор, уже публикуемый в СССР и на Западе, был уволен отовсюду и работал простым матросом на верфи.
- Почему в Эстонии карьера писателя складывалась проще, чем в Ленинграде.
- И как подготовка к Олимпиаде-80 сказалась на преследованиях и обвинениях в адрес Довлатова.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Дополнительных расходов нет.
- Начало и окончание — рядом со станцией метро «Владимирская».
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 8456 туристов
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. Жил на берегу залива и в районах советского Ленинграда. С интересом изучаю трансформации городской жизни и делюсь находками. Вожу экскурсии только на темы, которыми увлечён. Есть аттестат гида и диплом кандидата культурологии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я нашла эту экскурсию, когда подбирала досуг для нашей семьи в очередной поездке в Санкт-Петербург. Моя мама большой поклонник и почитатель творчества Сергея Довлатова. И я преполагала, что эта экскурсия
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А
Давно хотела пройтись по местам Довлатова в центре Петербурга, пригласила своих друзей в компанию. Экскурсовод Кирилл увлечен творчеством писателя, интересно и живо рассказывает, цитирует произведения и погружает в атмосферу того времени. Очень познавательный рассказ, время пролетело незаметно. Кирилл, большое спасибо от нашей большой компании, придем к Вам на другие экскурсии!
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И
Понравилась экскурсия Крилла. Мы вообще поклонники творчества Довлатова, поэтому понимание того, о чем рассказывал Кирилл возникло сразу. Совет путешественникам - лучше заранее почитать хотя бы немного, чтобы почувствовать и понимать,
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Огонь-экскурсия! Кирилл настоящий 'режиссёр впечатлений' - самый классный тип гида. Цитаты, случаи из жизни и отличный темп прогулки! Так держать!:)
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Большое спасибо за интересный рассказ экскурсоводу Кириллу - было интересно, живо и душевно. Узнали много нового о любимом писателе, захотелось заново прочитать его рассказы. Кирилл отличный рассказчик и очень приятный собеседник, получили массу удовольствия от прогулки
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Отличная экскурсия, спасибо, Кирилл!) Отстроумные цитаты по памяти к месту и к местам. Прекрасная память, чувство юмора. Как-будто гуляешь с приятелем Довлатова) Были с мужем и сыном, всем понравилось, захотелось перечитать с новыми питерскими картинками в голове.
Советуем и рекомендуем экскурсовода и экскурсию.
Советуем и рекомендуем экскурсовода и экскурсию.
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