8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тот самый Ленинград

Вы пройдете дворами, которыми каждый день Довлатов-школьник брел на занятия. Побываете в месте, где по его инициативе состоялись торжественные похороны кошки. Увидите гастроном, куда Довлатов заглядывал за пивом по пути к своему «учителю» Евгению Рейну. Оказавшись, наконец, у недавно открытого памятника, задумаетесь, как изменчива история: человек, 40 лет назад изгнанный из страны, уже давно стал её героем. Вы невольно вспомните сюжеты «Наших», «Ремесла», «Компромисса» и «Заповедника». Я расскажу о создателе памятника, который когда-то трудился бок о бок с Довлатовым в цеху по производству надгробий. Именно там, если верить строкам «Чемодана», были однажды похищены ботинки ленинградского мэра.

Знакомство с сюжетами и персонажами

Вы заглянете в окна квартиры Гены Сахно — спившегося журналиста из «Заповедника», который первым «засекал» пришедшие за Довлатовым наряды милиции и подавал сигнал тревоги. У Дома-коммуны инженеров и писателей вспомните брата Довлатова Бориса, который в юности грабил автобусы, выдавая себя за таможенника, а спустя много лет пытался вызволить из-под ареста Сергея. Выясните, как отзывался о творчестве Довлатова его сосед — полковник Тихомиров (тот самый, что мог, напившись, летать над Ленинградом как журавль). Своих персонажей Довлатов сделал невероятно живыми и реальными. На экскурсии вам покажется, что сейчас из подворотни выбежит обмотанный тряпьем художник Кулаков, которому жена состригла пуговицы, чтобы удержать дома. Или по Щербакову переулку пронесется грузовик, спасаясь от преследования дедушки писателя, а сам Довлатов выйдет из-за угла с фокстерьером Глашей под мышкой.

Виражи судьбы

Жизнь Довлатова складывалась так, что в моменты, когда он, казалось бы, готов был к компромиссу — с властью, окружением, обстоятельствами — коварные совпадения не позволяли сойти с пути честной литературы. Оказавшись на «Пяти углах», вы узнаете, почему одноименную книгу изъяли из печати и запретили всего за несколько дней до выхода. Петляя по родным писателю дворам, вспомните, почему автор, уже публикуемый в СССР и на западе, был уволен отовсюду и работал простым матросом на верфи. А еще я расскажу, почему в Эстонии карьера писателя складывалась проще, чем в Ленинграде, и как подготовка к Олимпиаде-80 сказалась на преследованиях и обвинениях в адрес Довлатова.