1 чел.
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Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Начало: Музей Купцов Елисеевых
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Гастрономический Петербург
Увидеть легендарные рестораны города и узнать, как они повлияли на отечественную гастрономию
Начало: У метро «Адмиралтейская»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:30
от 30002 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
За покупками в начало века
Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты
Начало: У м. Невский проспект
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ленинград Сергея Довлатова
Узнать больше о писателе и окунуться в непередаваемую атмосферу его произведений
Начало: У СТ.М. Звенигородская выход на улицу Звенигородск...
10 июня в 19:30
11 июня в 19:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Начало: В Елисеевском магазине
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 950₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
Начало: На набережной Фонтанки
20 июня в 10:00
22 июня в 12:00
65005 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа)
Погрузиться в перипетии семейной жизни Елисеевых, Абрикосовых и Романовых
Начало: в районе метро «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Познакомиться с Петербургом с помощью животных, обитающих на прибрежных улицах
Начало: у Елисеевского универмага
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
- ССветлана4 июня 2024Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
- ААнастасия3 июня 2024Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
- ГГалина3 июня 2024Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко чувствует собеседника. За время
- ААйрат2 июня 2024Экскурсия понравилась, Ольга отличный гид. Было приятно походить в знойный день в тени прекрасных парков слушая интересные и познавательные рассказы.
- ММарина1 июня 2024Классная интересная экскурсия, узнали много нового в увлекательной интерактивной форме! Были компанией взрослых. Рекомендуем!
- ООльга1 июня 2024Прогулка была интересна. Проспект многолюдный и шумный, не всегда было удобно слушать гида
- ЕЕлена30 мая 2024Очень интересно, душевно, приятно и информативно. Спасибо!
- ИИрина28 мая 2024Очень приятная прогулка, много исторических и бытовых деталей, красивый маршрут. Катерина хороший рассказчик и очень обаятельный спутник. Спасибо 😊 Ирина, Михаил (Москва)
- ААнастасия26 мая 2024Сегодня посетили данную экскурсию. Ольга замечательно продумала маршрут, интересно и увлекательно подавала информацию, которую слушали и запоминали с удовольствием, увидели
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