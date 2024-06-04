🚶 Пешая Групповая 2 часа 700 отзывов Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ... Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 145 отзывов Прогулка по Невскому проспекту Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями Начало: У входа в метро «Площадь Восстания» от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов История и секреты петербуржских садов Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города Начало: В Екатерининском саду от 2 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Сладкий маршрут по Невскому проспекту Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах Начало: В районе Главного штаба 6 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Групповая 1.5 часа 22 отзыва Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате Начало: У Михайловского замка 1500 1 050 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 38 отзывов Музей купцов Елисеевых и купеческий обед Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик Начало: Музей Купцов Елисеевых Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00 5 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Гастрономический Петербург Увидеть легендарные рестораны города и узнать, как они повлияли на отечественную гастрономию Начало: У метро «Адмиралтейская» от 3000 2 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва За покупками в начало века Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты Начало: У м. Невский проспект 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых от 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов Начало: На набережной реки Фонтанки от 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Ленинград Сергея Довлатова Узнать больше о писателе и окунуться в непередаваемую атмосферу его произведений Начало: У СТ.М. Звенигородская выход на улицу Звенигородск... 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 2 отзыва Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так Начало: В Елисеевском магазине Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00 2 950 ₽ за человека

20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Истории успеха Фаберже и Елисеевых Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй Начало: На набережной Фонтанки 6500 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга» Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре Начало: В районе м. Гостиный двор 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Самые необычные дома Петербурга Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились 14 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа) Погрузиться в перипетии семейной жизни Елисеевых, Абрикосовых и Романовых Начало: в районе метро «Гостиный двор» Расписание: ежедневно в 11:00 2 000 ₽ за человека