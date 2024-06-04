Экскурсии в Елисеевский магазин в Санкт-Петербурге

Найдено 18 экскурсий в категории «Елисеевский магазин» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гуляй как петербуржец
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
700 отзывов
Групповая экскурсия по Санкт-Петербургу: Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 11:00, в среду в 18:30, в субботу в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
800 за человека
Прогулка по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Прогулка по Невскому проспекту
Познакомиться с достопримечательностями главной артерии Петербурга и их любопытными историями
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 2 400 за всё до 8 чел.
История и секреты петербуржских садов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
35 отзывов
История и секреты петербуржских садов
Медитативно-познавательная прогулка по уютным уголкам в самом сердце города
Начало: В Екатерининском саду
13 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 2 400 за всё до 8 чел.
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Сладкий маршрут по Невскому проспекту
Прикоснуться к истории десерта и раскрыть любопытные сюжеты о кондитерских и ресторанах
Начало: В районе Главного штаба
13 июня в 12:00
17 июня в 10:00
6 800 за всё до 5 чел.
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
🚶 Пешая
скидка
30%
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
Исследовать исторический центр в веселом и познавательном формате
Начало: У Михайловского замка
23 июня в 12:00
15001 050 за человека
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
38 отзывов
Музей купцов Елисеевых и купеческий обед
Посетить закрытые помещения старейшего гастронома - и проследить, как менялся его облик
Начало: Музей Купцов Елисеевых
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
5 000 за человека
Гастрономический Петербург
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Гастрономический Петербург
Увидеть легендарные рестораны города и узнать, как они повлияли на отечественную гастрономию
Начало: У метро «Адмиралтейская»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:30
от 30002 700 за всё до 10 чел.
За покупками в начало века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
За покупками в начало века
Погулять по Невскому проспекту, посетить старинные универмаги и узнать о них неожиданные факты
Начало: У м. Невский проспект
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
5 500 за всё до 8 чел.
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу
Начало: У входа в магазин Купцов Елисеевых
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 10 чел.
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Романтический Петербург на Mercedes: днём или ночью
Прокатиться по самым красивым местам города, наслаждаясь видами, шампанским и нескучными рассказами
Сегодня в 22:30
Завтра в 10:30
14 000 за всё до 3 чел.
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Код Петербурга: практическая прогулка с архитектором
Научиться разговаривать с городом и считывать его послания с фасадов домов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 500 за всё до 10 чел.
Ленинград Сергея Довлатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ленинград Сергея Довлатова
Узнать больше о писателе и окунуться в непередаваемую атмосферу его произведений
Начало: У СТ.М. Звенигородская выход на улицу Звенигородск...
10 июня в 19:30
11 июня в 19:30
5 000 за всё до 5 чел.
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
🚶 Пешая
Групповая
1 час
2 отзыва
Елисеевский магазин: торговый зал, внутренние помещения и музей
Групповая экскурсия в легендарное здание на Невском и в те его части, куда нельзя попасть просто так
Начало: В Елисеевском магазине
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 950 за человека
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Истории успеха Фаберже и Елисеевых
Зайти в музей и магазин и узнать о взлётах и падениях ювелирной и торговой империй
Начало: На набережной Фонтанки
20 июня в 10:00
22 июня в 12:00
65005 200 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
Погулять по центру, поймать дух города и раскрыть тайны Северной столицы на весёлой прогулке-игре
Начало: В районе м. Гостиный двор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Самые необычные дома Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Самые необычные дома Петербурга
Увидеть 15 особняков с уникальной архитектурой и услышать от искусствоведа, как они строились
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Любовные истории и драмы Петербурга 18-20 столетий (мини-группа)
Погрузиться в перипетии семейной жизни Елисеевых, Абрикосовых и Романовых
Начало: в районе метро «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000 за человека
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Кто на Фонтанке живёт: семейная экскурсия-прогулка
Познакомиться с Петербургом с помощью животных, обитающих на прибрежных улицах
Начало: у Елисеевского универмага
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
50004 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Были сегодня на экскурсии, все очень понравилось! Хоть на впервые в городе, но узнала кое-что новое и интересное! Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Очень милая Екатерина, которая рассказала и показала все достопримечательности.
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Гуляй как петербуржец
    Экскурсию проводила Екатерина, очень приятная, много знающая экскурсовод, во время экскурсии цитировала стихи. Все было легко и не навязчиво. Погода
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    была очень жаркая, и разные улочки и проулки нас спасали. Была с дочкой подростком, ей все понравилось, материал хорошо воспринимался. Экскурсию рекомендую.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко чувствует собеседника. За время
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    экскурсии она показала и рассказала о многих достопримечательностях Невского,и это было сделано с огромной любовью,отдавая особое внимание нюансам,которых не найти просто так. Но это не была лекция,это был диалог с городом. Очень советую.

    Ольга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонкоОльга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонкоОльга отличный гид и интересный человек. Она не только браво жонглирует именами и датами,но и тонко
  • А
    Айрат
    2 июня 2024
    История и секреты петербуржских садов
    Экскурсия понравилась, Ольга отличный гид. Было приятно походить в знойный день в тени прекрасных парков слушая интересные и познавательные рассказы.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Экскурсия-квиз «Нескучный центр Петербурга»
    Классная интересная экскурсия, узнали много нового в увлекательной интерактивной форме! Были компанией взрослых. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Прогулка была интересна. Проспект многолюдный и шумный, не всегда было удобно слушать гида
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    История и секреты петербуржских садов
    Очень интересно, душевно, приятно и информативно. Спасибо!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Гастрономический Петербург
    Очень приятная прогулка, много исторических и бытовых деталей, красивый маршрут. Катерина хороший рассказчик и очень обаятельный спутник. Спасибо 😊 Ирина, Михаил (Москва)
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Прогулка по Невскому проспекту
    Сегодня посетили данную экскурсию. Ольга замечательно продумала маршрут, интересно и увлекательно подавала информацию, которую слушали и запоминали с удовольствием, увидели
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    Невский проспект во всей красе 👍На каждый наш вопрос у нее находился ответ. Проведение экскурсии с утра - большой плюс, улицы в это время немноголюдны, чувствуешь себя комфортно. Также хочется отметить, что организация экскурсии продумана надлежащим образом, особенно для гостей Санкт-Петербурга, Ольга накануне присылает подробное сообщение с фотографиями, чтобы верно сориентироваться и найти место начала экскурсии, поэтому невозможно заблудиться. Время, проведенное на экскурсии, пролетело незаметно, оставив после себя приятное послевкусие, яркие впечатления и тёплые воспоминания. Ольга, Новосибирск передает привет 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Елисеевский магазин»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Гуляй как петербуржец
  2. Прогулка по Невскому проспекту
  3. История и секреты петербуржских садов
  4. Сладкий маршрут по Невскому проспекту
  5. Театрализованная прогулка по Петербургу с гоголевским Носом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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