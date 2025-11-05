Мои заказы

Музей Довлатова: иммерсивная экскурсия в ленинградской коммуналке

Оказаться в коммунальной квартире 60-70-х и обнаружить ожившие истории за каждой дверью
Запах чая, шорох газет, голоса соседей за стеной — время здесь будто остановилось. Это не просто экскурсия, а спектакль, который погрузит вас в атмосферу старого Ленинграда.

Вы будете открывать ящики, трогать подлинные предметы, разгадывать тайны Довлатова — и станете частью его рассказа.
5
3 отзыва
Музей Довлатова: иммерсивная экскурсия в ленинградской коммуналке© Арсений и Оля
Музей Довлатова: иммерсивная экскурсия в ленинградской коммуналке© Арсений и Оля
Музей Довлатова: иммерсивная экскурсия в ленинградской коммуналке© Арсений и Оля

Описание экскурсии

Дыхание прошлого

Вы пройдёте по узкому коридору с выцветшими обоями, заглянете в старый буфет, где до сих пор хранится довоенный сервиз, сядете за стол, за которым спорили о литературе и писали первые рассказы. Здесь бывал Бродский — на полу осталось пятно от разлитого портвейна.

Диалог и взаимодействие

Экскурсия иммерсивная, а значит, всё может ожить: старинный телефон внезапно зазвонит, заговорит почтовый ящик, вспыхнет память в печатной машинке. Из этих предметов рождаются истории Довлатова — о любви, стойкости и внутренней свободе.

Тепло и рефлексия

Это путешествие внутрь себя — туда, где грусть и радость переплетаются с теплом человеческого присутствия. Мы исследуем темы любви, быта, памяти и литературного вдохновения. И завершим встречу дружеским чаепитием.

Кому подойдёт иммерсивная экскурсия

Тем, кто любит Петербург без глянца — с иронией, теплом и лёгкой ностальгией. Интересующимся литературой, атмосферой коммуналок и живыми историями о писателе, который умел видеть абсурд и человечность в обыденном. А также театралам, поклонникам иммерсивных форматов и тем, кто ищет подлинное присутствие, а не сухие факты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в жилой коммунальной квартире в центре Петербурга. Можно фотографировать и взаимодействовать с предметами, но бережно: они настоящие, из 60–70-х годов
  • Возрастных ограничений нет, формат особенно интересен подросткам и взрослым, знакомым с творчеством Довлатова
  • Чаепитие включено — как полагается, на коммунальной кухне
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57757 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
читать дальше

цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работают у нас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Анастасия
5 ноя 2025
Мы абсолютно, безоговорочно в восторге от посещения коммунальной квартиры Довлатова! Гид вдыхал жизнь в каждый предмет, в каждую историю.
Сама квартира просто сокровищница воспоминаний и деталей. Здесь нет стекол и строгих
читать дальше

табличек "не трогать"! Ты можешь сидеть на стульях, листать старые книги, рассматривать фотографии, прикасаться к тысяче вещей, которые хранят дух той эпохи. Это не музей в привычном смысле. Ощущение, будто хозяева просто вышли на минутку, и ты заглянул к ним в гости.

Огромное спасибо гиду и всем организаторам за этот, я бы сказала, пронзительный опыт! Горячо рекомендуем эту экскурсию! Она обязательна к посещению!

О
Ольга
27 окт 2025
Удивительное приключение, путешествие во времени, погружение в атмосферу старой петербургской- ленинградской коммуналки… Не экскурсия, а настоящий спектакль, в котором зрители превращаются в участников, со- участников - вместе с приятелем Довлатова
читать дальше

бродят по комнатам, которые кажутся знакомыми, слышат голоса довлатовских героев и самого писателя, рассматривают вещи, приглядываются в фотографиям на стенах. Может быть, я слишком впечатлительна, но к моменту, когда за огромным столом гостям наливают чай в тонкие чашки, уже и сама поверила, что вот- вот в комнату войдёт её хозяин, и мы таки проводим его в Америку по- дружески, по- человечески. Если бы этого спектакля не было, то его надо было бы придумать! Спасибо создателям, буду рекомендовать всем)))

Удивительное приключение, путешествие во времени, погружение в атмосферу старой петербургской- ленинградской коммуналки… Не экскурсия, а настоящийУдивительное приключение, путешествие во времени, погружение в атмосферу старой петербургской- ленинградской коммуналки… Не экскурсия, а настоящийУдивительное приключение, путешествие во времени, погружение в атмосферу старой петербургской- ленинградской коммуналки… Не экскурсия, а настоящийУдивительное приключение, путешествие во времени, погружение в атмосферу старой петербургской- ленинградской коммуналки… Не экскурсия, а настоящий
М
Маша
27 окт 2025
Абсолютно не пожалели, что заказали эту экскурсию!! Она невероятная, наверное, лучшее впечатление за нашу поездку в Петербург. Попала нам в сердце. С первых минут попадаешь в другой мир - старый
читать дальше

Петербург. Гид-актер чудесный, очень интересно ведет, живо. Отдельно хочу отметить музей - это настоящая коммунальная квартира с тысячей вещей и историй. Необычно то, как разрешают взаимодействовать с пространством: все можно было трогать. В какой-то момент ловишь себя на том, что абсолютно погрузился в атмосферу и забыл, что на улице 2025 год. Отдельный кайф - чаепитие в конце. Спасибо огромное гиду и организаторам. Всем горячо рекомендую!!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

По местам Довлатова в Петербурге
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Довлатова в Петербурге
Так приятно встретить человека, который, как и ты, - влюблён в Довлатова
Начало: В районе станции метро «Владимирская»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Дворы, парадные и коммуналка Довлатова - самая петербургская прогулка
Пешая
2 часа
-
33%
1841 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Дворы, парадные и коммуналка Довлатова - самая петербургская прогулка
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: согласно расписанию в календаре
1001 ₽1494 ₽ за человека
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Пешая
2 часа
-
15%
2665 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Ленинградские коммуналки - снаружи и изнутри
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Начало: В районе метро Звенигородская
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1309 ₽1540 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге