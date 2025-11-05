Запах чая, шорох газет, голоса соседей за стеной — время здесь будто остановилось. Это не просто экскурсия, а спектакль, который погрузит вас в атмосферу старого Ленинграда. Вы будете открывать ящики, трогать подлинные предметы, разгадывать тайны Довлатова — и станете частью его рассказа.

Описание экскурсии

Дыхание прошлого

Вы пройдёте по узкому коридору с выцветшими обоями, заглянете в старый буфет, где до сих пор хранится довоенный сервиз, сядете за стол, за которым спорили о литературе и писали первые рассказы. Здесь бывал Бродский — на полу осталось пятно от разлитого портвейна.

Диалог и взаимодействие

Экскурсия иммерсивная, а значит, всё может ожить: старинный телефон внезапно зазвонит, заговорит почтовый ящик, вспыхнет память в печатной машинке. Из этих предметов рождаются истории Довлатова — о любви, стойкости и внутренней свободе.

Тепло и рефлексия

Это путешествие внутрь себя — туда, где грусть и радость переплетаются с теплом человеческого присутствия. Мы исследуем темы любви, быта, памяти и литературного вдохновения. И завершим встречу дружеским чаепитием.

Кому подойдёт иммерсивная экскурсия

Тем, кто любит Петербург без глянца — с иронией, теплом и лёгкой ностальгией. Интересующимся литературой, атмосферой коммуналок и живыми историями о писателе, который умел видеть абсурд и человечность в обыденном. А также театралам, поклонникам иммерсивных форматов и тем, кто ищет подлинное присутствие, а не сухие факты.

