Музей Довлатова: иммерсивная экскурсия в ленинградской коммуналке
Оказаться в коммунальной квартире 60-70-х и обнаружить ожившие истории за каждой дверью
Запах чая, шорох газет, голоса соседей за стеной — время здесь будто остановилось. Это не просто экскурсия, а спектакль, который погрузит вас в атмосферу старого Ленинграда.
Вы будете открывать ящики, трогать подлинные предметы, разгадывать тайны Довлатова — и станете частью его рассказа.
3 отзыва
Описание экскурсии
Дыхание прошлого
Вы пройдёте по узкому коридору с выцветшими обоями, заглянете в старый буфет, где до сих пор хранится довоенный сервиз, сядете за стол, за которым спорили о литературе и писали первые рассказы. Здесь бывал Бродский — на полу осталось пятно от разлитого портвейна.
Диалог и взаимодействие
Экскурсия иммерсивная, а значит, всё может ожить: старинный телефон внезапно зазвонит, заговорит почтовый ящик, вспыхнет память в печатной машинке. Из этих предметов рождаются истории Довлатова — о любви, стойкости и внутренней свободе.
Тепло и рефлексия
Это путешествие внутрь себя — туда, где грусть и радость переплетаются с теплом человеческого присутствия. Мы исследуем темы любви, быта, памяти и литературного вдохновения. И завершим встречу дружеским чаепитием.
Кому подойдёт иммерсивная экскурсия
Тем, кто любит Петербург без глянца — с иронией, теплом и лёгкой ностальгией. Интересующимся литературой, атмосферой коммуналок и живыми историями о писателе, который умел видеть абсурд и человечность в обыденном. А также театралам, поклонникам иммерсивных форматов и тем, кто ищет подлинное присутствие, а не сухие факты.
Организационные детали
Экскурсия проходит в жилой коммунальной квартире в центре Петербурга. Можно фотографировать и взаимодействовать с предметами, но бережно: они настоящие, из 60–70-х годов
Возрастных ограничений нет, формат особенно интересен подросткам и взрослым, знакомым с творчеством Довлатова
Чаепитие включено — как полагается, на коммунальной кухне
С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57757 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальше
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Именно такие люди — профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работают у нас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас. До встречи!
Отзывы и рейтинг
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
5 ноя 2025
Мы абсолютно, безоговорочно в восторге от посещения коммунальной квартиры Довлатова! Гид вдыхал жизнь в каждый предмет, в каждую историю. Сама квартира просто сокровищница воспоминаний и деталей. Здесь нет стекол и строгих читать дальше
табличек "не трогать"! Ты можешь сидеть на стульях, листать старые книги, рассматривать фотографии, прикасаться к тысяче вещей, которые хранят дух той эпохи. Это не музей в привычном смысле. Ощущение, будто хозяева просто вышли на минутку, и ты заглянул к ним в гости.
Огромное спасибо гиду и всем организаторам за этот, я бы сказала, пронзительный опыт! Горячо рекомендуем эту экскурсию! Она обязательна к посещению!
О
Ольга
27 окт 2025
Удивительное приключение, путешествие во времени, погружение в атмосферу старой петербургской- ленинградской коммуналки… Не экскурсия, а настоящий спектакль, в котором зрители превращаются в участников, со- участников - вместе с приятелем Довлатова читать дальше
бродят по комнатам, которые кажутся знакомыми, слышат голоса довлатовских героев и самого писателя, рассматривают вещи, приглядываются в фотографиям на стенах. Может быть, я слишком впечатлительна, но к моменту, когда за огромным столом гостям наливают чай в тонкие чашки, уже и сама поверила, что вот- вот в комнату войдёт её хозяин, и мы таки проводим его в Америку по- дружески, по- человечески. Если бы этого спектакля не было, то его надо было бы придумать! Спасибо создателям, буду рекомендовать всем)))
М
Маша
27 окт 2025
Абсолютно не пожалели, что заказали эту экскурсию!! Она невероятная, наверное, лучшее впечатление за нашу поездку в Петербург. Попала нам в сердце. С первых минут попадаешь в другой мир - старый читать дальше
Петербург. Гид-актер чудесный, очень интересно ведет, живо. Отдельно хочу отметить музей - это настоящая коммунальная квартира с тысячей вещей и историй. Необычно то, как разрешают взаимодействовать с пространством: все можно было трогать. В какой-то момент ловишь себя на том, что абсолютно погрузился в атмосферу и забыл, что на улице 2025 год. Отдельный кайф - чаепитие в конце. Спасибо огромное гиду и организаторам. Всем горячо рекомендую!!