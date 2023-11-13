Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката

Посетить памятные места, важные для поклонников русского рока

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В 70-80-е годы прошлого века Ленинград к бессменному титулу культурной столицы приобрёл еще один — родина советской культуры нонконформизма.

Даже не верится, что бывшие подпольщики, звёзды питерского андеграунда, теперь входят в школьную программу! На экскурсии по легендарным местам советского рок-движения вы проследите его историю. Услышите множество знакомых имён и выясните, какие события и люди повлияли на их творчество.
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ленинградский рок-клуб: от рассвета до заката
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут проходит в центральной части города в районе улицы Рубинштейна, Владимирского и Загородных проспектов. Найти культовые места питерских рокеров не так-то легко – мемориальных табличек нет, улицы и дома изменились до неузнаваемости. Но я помогу вам сориентироваться!

Вы узнаете:

  • какое кафе согревало Виктора Цоя и его друзей, и почему это место называли эпицентром неформальной молодёжи,
  • как развивался Ленинградский рок-клуб — от звёздного часа до ухода в тень,
  • что происходило в легендарной коммуналке Майка Науменко,
  • где Виктор Цой познакомился со своей будущей женой и где рисовал свои картины,
  • как Алексей Октябринович Балабанов в начале 90-х смог соединить русский рок и мрачную эстетику Петербурга.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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