Посетить памятные места, важные для поклонников русского рока
В 70-80-е годы прошлого века Ленинград к бессменному титулу культурной столицы приобрёл еще один — родина советской культуры нонконформизма.
Даже не верится, что бывшие подпольщики, звёзды питерского андеграунда, теперь входят в школьную программу! На экскурсии по легендарным местам советского рок-движения вы проследите его историю. Услышите множество знакомых имён и выясните, какие события и люди повлияли на их творчество.
Даже не верится, что бывшие подпольщики, звёзды питерского андеграунда, теперь входят в школьную программу! На экскурсии по легендарным местам советского рок-движения вы проследите его историю. Услышите множество знакомых имён и выясните, какие события и люди повлияли на их творчество.
Ближайшие даты:
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
17
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут проходит в центральной части города в районе улицы Рубинштейна, Владимирского и Загородных проспектов. Найти культовые места питерских рокеров не так-то легко – мемориальных табличек нет, улицы и дома изменились до неузнаваемости. Но я помогу вам сориентироваться!
Вы узнаете:
- какое кафе согревало Виктора Цоя и его друзей, и почему это место называли эпицентром неформальной молодёжи,
- как развивался Ленинградский рок-клуб — от звёздного часа до ухода в тень,
- что происходило в легендарной коммуналке Майка Науменко,
- где Виктор Цой познакомился со своей будущей женой и где рисовал свои картины,
- как Алексей Октябринович Балабанов в начале 90-х смог соединить русский рок и мрачную эстетику Петербурга.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Маяковская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 479 туристов
Меня зовут Александр. Я коренной житель Петербурга, вырос в коммунальной квартире на Петроградской стороне — одной из самых красивых исторических частей города. Экскурсовод, блогер и исследователь ленинградского рока, основатель крупнейшего онлайн-блога о витражах Петербурга. Автор цикла лекций о музыкантах Ленинградского рок-клуба и куратор выставочных проектов по творчеству группы «КИНО», создатель экскурсий по местам съемок фильмов Алексея Балабанова и культовых сериалов рубежа 90-х.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Улицы и переулки
Вечерние
СССР
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
2 часа
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
на площади Искусств
15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рок-н-ролл на Петроградской
Погрузиться в истории ленинградского рока и побывать в легендарной котельной Камчатка
в районе м. Спортивная
Сегодня
Завтра
15 ноя
16 ноя
2 500₽ за человека
Входной билет
2.5 часа
Экскурсия по Русскому музею в мини-группе (билеты включены)
Открыть для себя шедевры русской школы живописи и проникнуть в тайны иконописцев
на площади Искусств
15 ноя
16 ноя
17 ноя
18 ноя
3 150₽ за билет