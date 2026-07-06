Лидер группы «Аквариум» пел: «Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет». Мы пройдём по местам рокерской славы и выясним, так ли это. Вы узнаете, где пил кофе Виктор Цой, и посетите культовый «Эльфийский садик». Побываете в храме Джона Леннона и заглянете в старейший в стране рок-магазин. Узнаете о ленинградском андеграунде 80-х годов и вспомните песни того времени.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
«Эльфийский садик» — культовое место, где в советские годы собирались музыканты, поэты и художники. Среди частых гостей были Виктор Цой, Борис Гребенщиков и Олег Гаркуша.
Кафе «Сайгон» — центр притяжения андеграунда, неформалов и неподцензурной творческой интеллигенции эпохи застоя.
«Пушкинская, 10» — арт-пространство, старейшая свободная творческая коммуна, где жили представители некоммерческого искусства. Здесь находится музей «Реалии русского рока».
Castle Rock — старейший и крупнейший рок-магазин в Санкт-Петербурге, открытый в 1993 году.
«Музей Битлз Коли Васина» (или «Храм любви, мира и музыки имени Джона Леннона») — главный битломан СССР и России собрал коллекцию редких пластинок, самиздата, фотографий и плакатов, а наибольшая гордость — концертный альбом Джона Леннона с автографом.
О чём расскажет рок-н-ролльный Петербург:
- как ленинградские рок-музыканты перестали быть тунеядцами, а сотрудники КГБ полюбили ходить на рок-концерты.
- откуда Виктор Цой знал, как извлечь рок-н-ролл из «чужой диафрагмы».
- почему Борис Гребенщиков так боялся «молодой шпаны».
- где любил пить пиво Константин Кинчев.
- что за весёлый бардак устроили художники и музыканты под самым носом (да и за спиной тоже) у Пушкина.
Организационные детали
- В стоимость входит посещение одного из музеев: «Музей Битлз» или «Реалии русского рока».
- С вами будет гид из нашей команды.
- Борис Гребенщиков признан Минюстом иностранным агентом на территории РФ.
в пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|1000 ₽
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Мы команда гидов, которая познакомит вас с непарадным Петербургом и неформальными достопримечательностями города. Приехать в город не означает его увидеть. То, что обычно показывают туристам, не настоящий Петербург — это фасадная часть города, которая не передает ни атмосферы, ни его красоты. Мы покажем вам город по-настоящему, проведем по маршрутам писателей, неформалов, художников и рок-н-ролльщиков 20 века.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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