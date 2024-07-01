Петербург создан для романтики и любви! Мы подберём маршрут именно для вашей love-story — соборы и мосты, каналы и набережные, дворы и улочки.
Это могут быть как классические достопримечательности, так и менее известные, но очень привлекательные локации города. Я помогу с позированием и ракурсами для чудесных кадров, которые вы получите уже через 5 дней.
Это могут быть как классические достопримечательности, так и менее известные, но очень привлекательные локации города. Я помогу с позированием и ракурсами для чудесных кадров, которые вы получите уже через 5 дней.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах из жизни города.
Романтичный Петербург
Я предложу вам несколько маршрутов. Нужный мы составим вместе, поэтому фотопрогулка пройдёт там, где вы захотите. Самые любимые и востребованные места:
- Казанский собор и дом Зингера
- Банковский мост с грифонами и набережная реки Фонтанки
- Исаакиевский собор и Синий мост
- Дворцовая площадь, Зимний дворец и атланты
- Зимняя канавка
- Марсово поле и Летний сад
Ваша история любви
В течение пяти дней после прогулки я отправлю вам ссылку на облачное хранилище. Вы получите около 100 фотографий в цвето- и светокоррекции из них крупные портреты в лёгкой ретуши (детальная журнальная ретушь, пластика фигуры и лица не делается).
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Сanon 5D Mark 4
- Рекомендую заранее продумать одежду для фотопрогулки. После бронирования мы сможем связаться и вместе подумать над образами:)
- По желанию возьмите с собой реквизит (кофе, выпечку, цветы, книгу, зонт, открытки)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Я — Ева, фотограф в Санкт-Петербурге. Занимаюсь фотографией с 2015 года. По образованию я специалист по туризму и культуре. Очень люблю наш город и готова провести вас по удивительным местам Петербурга. Мы сделаем шикарные фотографии, которые оставят самые лучшие воспоминания о вашей поездке.Задать вопрос
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