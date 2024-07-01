Петербург создан для романтики и любви! Мы подберём маршрут именно для вашей love-story — соборы и мосты, каналы и набережные, дворы и улочки. Это могут быть как классические достопримечательности, так и менее известные, но очень привлекательные локации города. Я помогу с позированием и ракурсами для чудесных кадров, которые вы получите уже через 5 дней.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах из жизни города.

Романтичный Петербург

Я предложу вам несколько маршрутов. Нужный мы составим вместе, поэтому фотопрогулка пройдёт там, где вы захотите. Самые любимые и востребованные места:

Казанский собор и дом Зингера

Банковский мост с грифонами и набережная реки Фонтанки

Исаакиевский собор и Синий мост

Дворцовая площадь, Зимний дворец и атланты

Зимняя канавка

Марсово поле и Летний сад

Ваша история любви

В течение пяти дней после прогулки я отправлю вам ссылку на облачное хранилище. Вы получите около 100 фотографий в цвето- и светокоррекции из них крупные портреты в лёгкой ретуши (детальная журнальная ретушь, пластика фигуры и лица не делается).

Организационные детали