Приглашаем вас на экскурсию по легендарному магазину на Невском проспекте! Вас ждёт увлекательный рассказ об истории старейшего русского гастронома, а также архивные фото и антикварные предметы из коллекции музея. Вы узнаете об архитектурных особенностях здания и его уникальных декоративных элементах. Окажетесь в кабинете директора, винном погребе и других интересных местах.
Описание экскурсии
На экскурсии:
- вы посетите исторический кабинет директора и интерьерный балкон второго этажа
- увидите винный погреб и современное производство
- осмотрите фотоколлекцию, личные вещи Елисеевых и дореволюционные товары магазина
- заглянете в альбом 1913 года
- пройдёте по торговому залу и даже окажетесь за прилавком магазина
Вы узнаете:
- о старой российской торговле
- истории магазина купцов Елисеевых
- его владельцах и посетителях
- вкусах и предпочтениях жителей Петербурга в разные времена
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Правила оплаты:
- После оформления заказа и внесения предоплаты на сайте мы отправим вам ссылку для оплаты остатка
- Сумму нужно перечислить не менее чем за сутки до начала экскурсии. После оплаты вам на почту придёт чек
- На месте оплата не принимается. Гид встречает группу и проверяет по списку
- При отмене экскурсии не менее чем за 48 часов до её начала мы вернём 100% стоимости
- По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов
в понедельник и вторник в 12:30, 15:00 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 12:30, 15:00 и 19:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 238 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
21 июл 2025
Сама экскурсия понравилась. На самом деле экскурсия 1,5 часа а не 1 час как было указано! Об этом мы узнали когда началась сама экскурсия! Для нас это было важно, т. к. у нас дальше были планы и мы не успевали. Экскурсоводу пришлось ускориться и нам пришлось уйти пораньше. Очень большой вопрос к организатору! Оценку снизила за организацию данной экскурсии.
