26 отзывов

В тренде

Погрузитесь в атмосферу новогоднего Петербурга, путешествуя по его сияющим улицам и скрытым уголкам на автомобиле, наслаждаясь праздничными огнями и историями

Начало: В центе города, по согласованию с гидом