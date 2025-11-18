Соборы, разводные мосты, живописные улицы, знаменитые питерские крыши оживут на холсте под вашей кисточкой. Что рисовать, выберете сами. Опыт не нужен, наш чуткий мастер расскажет о тонкостях рисования и поможет на каждом этапе. А Петербург вдохновит на творческое настроение и яркие эмоции!
Описание мастер-класса
Вы сможете выбрать одну из следующих локаций:
- Семимостье.
- Культурный центр «Севкабель Порт».
- Исаакиевский собор.
- Университетская набережная.
- Стрелка Васильевского острова.
- Румянцевский сад.
Как пройдёт мастер-класс:
- Вы освоите технику работы с акриловыми или акварельными красками.
- Под руководством опытного художника шаг за шагом воплотите на холсте узнаваемые виды города.
- Готовую работу заберёте с собой в этот же день.
Организационные детали
- Программа подойдёт для взрослых и детей от 10 лет. Опыт в рисовании не нужен.
- Все необходимые материалы и работа художника входят в стоимость мастер-класса.
- Мастер-класс для вас проведёт один из художников нашей студии.
в субботу в 18:00, в воскресенье в 12:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Тучков переулок или ул. Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — Организатор в Санкт-Петербурге
Мы — сеть творческих студий и лекторий в центре Петербурга. Ежедневно проводим мастер-классы по рисованию и живописи, керамике и гончарному делу, стеклодувные и декоративные мастер-классы, а также лекции по истории, культуре и искусству. Окунитесь в мир творчества и красоты, расслабьтесь и переключитесь на позитив!
