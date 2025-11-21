Вы создадите уникальный диффузор — подберёте ароматы из нашей библиотеки, смешаете композицию, выберете флакон и украсите его. У вас получится нечто личное и персональное — то, что отражает вашу индивидуальность.
Описание мастер-класса
В уютной студии в сердце Петербурга мы научим вас смешивать ароматы — и в результате творческих экспериментов вы получите диффузор с отличной аромаотдачей.
Организационные детали
- Мы предоставим все необходимые материалы и инструменты для изготовления аромадиффузора объёмом 50 мл в прозрачном флаконе
- Продолжительность — 40 мин
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет
- Мероприятие проведёт один из мастеров нашей команды
ежедневно в 11:15, 12:30, 13:15, 14:15, 15:15, 16:00, 17:15, 17:45 и 19:15
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кирочной улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15, 12:30, 13:15, 14:15, 15:15, 16:00, 17:15, 17:45 и 19:15
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Карина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 223 туристов
Приглашаем вас в первый в России кендлбар! Это дизайнерская студия в культурном пространстве. С помощью наших мастеров вы создадите свечу с нуля, и не только свечу — у нас много классных мастер-классов. Наша философия гласит: лучший сувенир из поездки — это сувенир, сделанный своими руками.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
