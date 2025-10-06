Мои заказы

Парфюмерные мастер-классы – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Парфюмерные мастер-классы» в Санкт-Петербурге, цены от 935 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Мастер-класс по созданию аромадиффузора в Петербурге
30 минут
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по созданию аромадиффузора в Петербурге
Ваш стиль и вкус в одном флаконе
Начало: На Кирочной улице
Расписание: ежедневно в 11:15, 12:30, 13:15, 14:15, 15:15, 16:00, 17:15, 17:45 и 19:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1900 ₽ за человека
Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга
Пешая
2.5 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга
Окунуться в атмосферу la belle époque на прогулке и парфюмерном мастер-классе
Начало: У станции метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8955 ₽9950 ₽ за всё до 6 чел.
«Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Санкт-Петербурге
1 час
2 отзыва
Групповая
до 16 чел.
«Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Санкт-Петербурге
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
935 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 октября 2025
    Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга
    Огромное спасибо за экскурсию.
    Марина прекрасный экскурсовод,приятный человек. У нас была разновозрастная компания,и все остались довольные. Рекомендуем всем!
  • В
    Валентина
    3 января 2025
    «Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Санкт-Петербурге
    Хорошо, но мало. 35 минут!
    И на Трипстере дороже, чем если приобретать экскурсию прямо них.
    Первое мое разочарование именно в Трипстере.
  • А
    Андрей
    29 апреля 2024
    «Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Санкт-Петербурге
    Прошёл с подругой сегодня на мастер-класс "Угадай аромат" и получил невероятное удовольствие! Оказалось, что различать ароматы и запахи - это
    читать дальше

    настоящее искусство, в котором нужно обладать хорошим нюхом и памятью. Мастер класс был очень интересным и познавательным, ведущий мастер был профессионалом своего дела и смог заинтриговать и заинтересовать нас. Мы узнали много нового о мире ароматов и даже научились распознавать несколько базовых запахов. С уверенностью могу сказать, что этот мастер-класс стоит посетить всем любителям парфюмерии и тем, кто хочет провести увлекательный вечер в компании друзей. Спасибо организаторам за отлично проведенное время!

    Прошёл с подругой сегодня на мастер-класс "Угадай аромат" и получил невероятное удовольствие! Оказалось, что различать ароматы

