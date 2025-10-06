Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по созданию аромадиффузора в Петербурге
Ваш стиль и вкус в одном флаконе
Начало: На Кирочной улице
Расписание: ежедневно в 11:15, 12:30, 13:15, 14:15, 15:15, 16:00, 17:15, 17:45 и 19:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1900 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Деньги, власть и мечты - ароматы Петербурга
Окунуться в атмосферу la belle époque на прогулке и парфюмерном мастер-классе
Начало: У станции метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8955 ₽
9950 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
«Угадай аромат»: групповой мастер-класс в Санкт-Петербурге
Поиграть в аромалото и забрать с собой амулет с эфирным маслом на память
Начало: На Галерной улице
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
15 ноя в 10:00
935 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 октября 2025Огромное спасибо за экскурсию.
Марина прекрасный экскурсовод,приятный человек. У нас была разновозрастная компания,и все остались довольные. Рекомендуем всем!
- ВВалентина3 января 2025Хорошо, но мало. 35 минут!
И на Трипстере дороже, чем если приобретать экскурсию прямо них.
Первое мое разочарование именно в Трипстере.
- ААндрей29 апреля 2024Прошёл с подругой сегодня на мастер-класс "Угадай аромат" и получил невероятное удовольствие! Оказалось, что различать ароматы и запахи - это
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Парфюмерные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Парфюмерные мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 935 до 8955 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Парфюмерные мастер-классы», 3 ⭐ отзыва, цены от 935₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь