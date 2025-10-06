читать дальше

настоящее искусство, в котором нужно обладать хорошим нюхом и памятью. Мастер класс был очень интересным и познавательным, ведущий мастер был профессионалом своего дела и смог заинтриговать и заинтересовать нас. Мы узнали много нового о мире ароматов и даже научились распознавать несколько базовых запахов. С уверенностью могу сказать, что этот мастер-класс стоит посетить всем любителям парфюмерии и тем, кто хочет провести увлекательный вечер в компании друзей. Спасибо организаторам за отлично проведенное время!