На этом мастер-классе вы погрузитесь в процесс, где смола превращается в волны, глубину и свет.
Выберете цвета и фактуры, добавите блёстки и пигменты — и вдохнёте жизнь в уникальное произведение искусства.
Даже если вы никогда не занимались творчеством, не переживайте — под чутким руководством мастера у вас получится идеальная работа!
Описание мастер-класса
Вы узнаете
- Что такое эпоксидная смола и как с ней безопасно работать
- Как подбирать цвета, сочетать текстуры и создавать эффект морских волн
- Как самостоятельно сделать художественную заливку и оформить готовое изделие
И конечно, своими руками создадите уникальную работу — картину в форме круга или панно в форме кита на выбор.
Организационные детали
- Длительность мастер-класса — 2–2,5 ч
- В стоимость включены материалы премиум-класса, перчатки, фартуки, чай и сладости
- Мастер-класс не рекомендуется беременным и детям младше 7 лет из-за особенностей работы с материалом
- Изделие можно забрать через 3 дня после мастер-класса: это время нужно на полимеризацию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша мастерская (с отличным видом на площадь Восстания и Московский вокзал) — это настоящий оазис творчества, где каждый может создать эксклюзивные изделия из эпоксидной смолы и не только.
