Это будет необычное свидание, которое точно запомнится! Вас ждёт погружение в творчество: вместе вы создадите два парных изделия, выберете цвета, добавите блёстки, перламутр или сухоцветы. Даже если вы никогда не пробовали работать со смолой — всё получится. На память о вечере останутся киты — как символ вдохновения и единства.
Описание мастер-класса
Под руководством опытного мастера вы узнаете:
- как работать с эпоксидной смолой безопасно и уверенно
- подбирать оттенки, чтобы изделия гармонировали друг с другом
- создать эффект переливающихся волн, сияния и глубины
- оформить готовые изделия после застывания
Смола будто оживёт под вашими руками — вы не только приятно проведёте время, но и сделаете двух уникальных китов, которые украсят ваш дом.
Организационные детали
- В стоимость включены материалы премиум-класса для создания двух китов по 45 см, перчатки, фартуки, чай и сладости
- Мастер-класс не рекомендуется беременным из-за особенностей работы с материалом
- Изделие можно забрать через 3 дня после мастер-класса: это время нужно на полимеризацию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Наша мастерская (с отличным видом на площадь Восстания и Московский вокзал) — это настоящий оазис творчества, где каждый может создать эксклюзивные изделия из эпоксидной смолы и не только. Мы с заботой
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и дворы Петербурга
Прогулка по скрытым уголкам Петербурга, где яркие граффити и паблик-арт оживляют городские дворы и улицы, создавая уникальную атмосферу
Начало: Невский проспект
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3950 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Тихий центр Петербурга: прогулка по Коломне
Прогулка по Коломне в Санкт-Петербурге подарит вам возможность погрузиться в атмосферу 19 века, узнать интересные факты и загадать желание на Семимостье
Начало: На Исаакиевской площади
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
от 3800 ₽
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайными тропами по центру Петербурга
Прогулка по скрытым местам Петербурга: базилика Святой Екатерины, площадь Искусств и легендарный арт-подвал Бродячая собака
Начало: В районе м. Невский проспект
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
22 ноя в 15:30
1000 ₽ за человека