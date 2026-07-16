Не боги горшки обжигают и красивые кольца не они создают.
Это делаем мы с вами — в атмосферной пещере при арт-кафе, где перед мастер-классом можно выпить кружечку кофе с десертом, а после — полноценно пообедать.
Но главная магия будет происходить перед печью, где вы обожжёте кольцо, которое сделаете себе точно по размеру и покроете эмалью самых красивых цветов.
Это делаем мы с вами — в атмосферной пещере при арт-кафе, где перед мастер-классом можно выпить кружечку кофе с десертом, а после — полноценно пообедать.
Но главная магия будет происходить перед печью, где вы обожжёте кольцо, которое сделаете себе точно по размеру и покроете эмалью самых красивых цветов.
Описание мастер-класса
Вместе сделаем заготовку для кольца, расширим по вашему размеру и покроем рисунком из эмали.
После нанесения рисунка — обжиг в печи при 800 градусах. Вы полюбуетесь вблизи магией огня.
Два-три обжига по 2 минуты — и готовое кольцо можно надевать на пальчик.
Организационные детали
- До Павловска из Санкт-Петербурга вы добираетесь самостоятельно
- В стоимость входят все материалы по изготовлению кольца
- Изделия вы сразу забираете с собой
- С вами будет мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В арт-кафе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 72 туристов
Мы — новый формат ремесленных мастерских для детей и взрослых. Благодаря индивидуальному подходу процесс обучения превращается в личное творчество. У нас можно познакомиться с очень редкой и невероятно интересной техникой
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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