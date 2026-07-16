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Не боги горшки обжигают и красивые кольца не они создают.



Это делаем мы с вами — в атмосферной пещере при арт-кафе, где перед мастер-классом можно выпить кружечку кофе с десертом, а после — полноценно пообедать.



Но главная магия будет происходить перед печью, где вы обожжёте кольцо, которое сделаете себе точно по размеру и покроете эмалью самых красивых цветов.