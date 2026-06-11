Провести время за творчеством, создать красивую вещь своими руками и прикоснуться к русским традициям — такой опыт ждёт вас на мастер-классе.
Вместе с мастерицей вы распишете гипсовое панно, которое станет украшением интерьера или душевным подарком. А после работы соберётесь за чаепитием с угощениями и познакомитесь с музеем русского быта.
Вместе с мастерицей вы распишете гипсовое панно, которое станет украшением интерьера или душевным подарком. А после работы соберётесь за чаепитием с угощениями и познакомитесь с музеем русского быта.
Описание мастер-класса
Под чутким руководством мастерицы и с полным набором материалов вы:
- освоите технику росписи по объёмной форме
- поработаете с цветом, тенями и фактурой
- создадите завершённую декоративную работу
После творческой части вас ждёт 30 минут уютного чаепития с традиционными русскими угощениями, а также возможность ознакомиться с экспонатами музея русского быта и сделать аутентичные фотографии.
Организационные детали
- Возрастное ограничение: 4+. Дети до 14 лет должны быть с сопровождающим взрослым, входной билет включает в себя присутствие только одного сопровождающего
- Все материалы включены в стоимость
- С вами будет мастер из нашей команды
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ТРЦ «Великан Парк»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 19:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 91 туриста
Первый музей, где русская старина оживает в ваших руках! Трогайте, крутите, примеряйте и создавайте.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Мастер-класс в Санкт-Петербурге «Роспись гипсового панно»»
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Санкт-Петербург: инструкция по применению
Нырнуть с головой в питерскую атмосферу: амбициозные парадные, аппетитный дом, те самые дворы
Начало: У станции метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
1275 ₽
1700 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Душа Петербурга: парадные, дома и тайные дворы
Обнаружить Петербург, который скрыт от глаз обычных прохожих
Начало: Недалеко от метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
2820 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
Начало: У метро «Чернышевская»
Расписание: ежедневно в 12:00
13 июн в 12:00
14 июн в 12:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
1200 ₽ за человека