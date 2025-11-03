Санкт-Петербург: инструкция по применению

Ирина Отличная экскурсия - полтора часа пролетело незаметно. Второй раз сходила на экскурсии данного организатора - очень хороший подбор гидов.

И Ирина Всё понравилось! Спасибо!

Г Галина Большое спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по парадным! Было очень интересно! Узнали много нового об архитектурных и инженерных решениях.

Тамара Рады, что обратили внимание на эту экскурсию. Увидели Питер с необычной стороны. Теперь никогда не перепутаем парадную и подъезд 😄

Рекомендуем всем, кто любит Питер!

Марина Экскурсия была шикарна! Иван очень обонятельный и интересный экскурсовод, время пролетело незаметно. Погрузилась в историю, нигде не видела, таких парадных, это восторг! Особая благодарность за проведение экскурсии в индивидуальном формате.

Единственное, в темное время фото получились темные, но оно и понятно. В любом случае, экскурсия украсила мой вечер. Благодарю и рекомендую!

Анастасия Прекрасный гид, интересный рассказчик, очень аутентичная прогулка, с посещением стилизованной квартиры.

Е Елена Мы замечательно провели вечер! Было очень интересно и познавательно! Время пролетело мгновенно! Это была не монотонная речь, а живое общение! Очень рекомендую!

А Александр Я петербуржец, но таких роскошных парадных я никогда не видел. Спасибо, что показали такие интересные места. Всем советую.

Д Дудина Интересная экскурсия, которая открывает город совсем с другой стороны.

Дворы- колодцы, парадные, доходные дома - все это его неотъемлемая часть, которая хранит в себе не менее важную историю.

Так вышло, что на экскурсию записалась я одна, при этом ее не отменили и мы прекрасно прогулялись с экскурсоводом Настасьей. За это отдельное спасибо 🫶🏻

Рекомендую!

Анастасия Спасибо огромное Дарье! Только что после экскурсии. Прекрасный рассказчик, приятный собеседник, было комфортно и познавательно! 🙏🏻💕

М Мария Экскурсия очень понравилась, за что спасибо организаторам. С нами была неподражаемая Дарьюшка. Подача материала очень живая и интересная. Давно хотели узнать о жизни Петербурга "изнутри" и не разочаровались! Получили массу положительных эмоций, погрузились в невероятную атмосферу питерских домов и двориков, узнали много нового, хотя в Питере далеко не в первый раз! Подросток 13 лет в полном восторге. Однозначно рекомендуем

М Мария Благодарим гида Викторию за интересную экскурсию, которая прошла в формате легкой прогулки. Узнали много интересных фактов, посмотрели интересные места. Все понравилось. Экскурсия проходила в районе нашего отеля (Достоевский) и позволила взглянуть другим взглядом на дома и улицы по которым ходили каждый день. Рекомендуем!

Н Надежда Настасья-замечательный и невероятный экскурсовод!!!

Татьяна Была с дочкой 8 лет. Обеим понравилась экскурсия. Интересный маршрут, при этом удобный все в центре, позволяет проникнуться атмосферой Петербурга.

Увидели самые красивые парадные, познакомились с купцом Елисеевым.

Гид Виктория очень приятная и все просто и доступно рассказывала.