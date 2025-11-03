Санкт-Петербург: инструкция по применению

Санкт-Петербург удивляет контрастами: здесь дворцы соседствуют с коммуналками, а каждый двор хранит свои секреты.
На экскурсии вы посетите парадную "Ромашка" в доме Елисеевых, увидите "Кувшинки" в доме Тевяшевой и поохотитесь на легендарного котика во дворе-колодце. Прогулка по дворам-лабиринтам и архитектурным шедеврам подарит незабываемые впечатления. Узнайте, как отличать парадные от подъездов и почему петербуржцы любят шарфы
6 причин купить эту экскурсию
- 🐱 Погладить легендарного котика
- 🏛 Посетить парадную «Ромашка»
- 🏰 Ощутить атмосферу императорского бала
- 🗝 Узнать тайны дворов-лабиринтов
- 📸 Сделать фото у дома-пряника
- 👗 Понять стиль петербуржцев
Что можно увидеть
- Парадная «Ромашка»
- «Кувшинки» в доме Тевяшевой
- Дворы-лабиринты
- Дом-пряник
- Кариатиды
Описание экскурсии
- Парадная «Ромашка» в доме Елисеевых — её лепестки приоткроют завесу в мир купеческих амбиций и неутолимой жажды прекрасного.
- «Кувшинки» в доме Тевяшевой — они словно приглашают на императорский бал. Закройте глаза и представьте себя графом или графиней, окружёнными былой роскошью.
- Охота на легендарного котика во дворе-колодце — говорят, если погладить тут даже воображаемого кота, исполнится заветное желание.
- Дворы-лабиринты — здесь время застыло, а каждый закоулок хранит тайны покруче банковских сейфов.
- Дом-пряник — его архитектура настолько аппетитна, что хочется откусить кусочек! Но лучше сфотографируйтесь на его фоне и почувствуйте себя героем сказки.
- Кариатиды — эти каменные дамы с античными причёсками видели столько, что им впору писать мемуары. Почувствуйте себя небожителем на Олимпе и сделайте снимки, которым обзавидуются все друзья.
А ещё:
- Вы научитесь отличать парадную от подъезда, а проходной двор от двора-колодца — опытный петербуржец сделает это по запаху, освещению и количеству кошек.
- Поймёте, почему петербуржцы так любят кутаться в шарфы (даже летом!). Это не просто мода, а диалог с капризным балтийским климатом.
- Забудете о чопорности — на наших экскурсиях можно (и даже нужно!) смеяться, удивляться и немного сходить с ума.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Дополнительных расходов нет.
- Возможно провести экскурсию индивидуально: если вас 1-2 чел.
- 1900 ₽ за чел., если вас 3 и более чел.
- 1700 ₽ за чел.
ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1151 туриста
Приветствую! С 2021 года я посвящаю себя проведению экскурсий по Петербургу. Работаю с талантливыми гидами, с которыми мы дарим путешественникам уникальные впечатления. Наша миссия — раскрыть все тайны и очарование города, чтобы каждая поездка оставила след в вашей памяти.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
3 ноя 2025
Отличная экскурсия - полтора часа пролетело незаметно. Второй раз сходила на экскурсии данного организатора - очень хороший подбор гидов.
И
Ирина
1 ноя 2025
Всё понравилось! Спасибо!
Г
Галина
27 окт 2025
Большое спасибо Ивану за прекрасную экскурсию по парадным! Было очень интересно! Узнали много нового об архитектурных и инженерных решениях.
Тамара
16 окт 2025
Рады, что обратили внимание на эту экскурсию. Увидели Питер с необычной стороны. Теперь никогда не перепутаем парадную и подъезд 😄
Рекомендуем всем, кто любит Питер!
Марина
10 окт 2025
Экскурсия была шикарна! Иван очень обонятельный и интересный экскурсовод, время пролетело незаметно. Погрузилась в историю, нигде не видела, таких парадных, это восторг! Особая благодарность за проведение экскурсии в индивидуальном формате.
Единственное, в темное время фото получились темные, но оно и понятно. В любом случае, экскурсия украсила мой вечер. Благодарю и рекомендую!
Анастасия
20 сен 2025
Прекрасный гид, интересный рассказчик, очень аутентичная прогулка, с посещением стилизованной квартиры.
Е
Елена
10 сен 2025
Мы замечательно провели вечер! Было очень интересно и познавательно! Время пролетело мгновенно! Это была не монотонная речь, а живое общение! Очень рекомендую!
А
Александр
8 сен 2025
Я петербуржец, но таких роскошных парадных я никогда не видел. Спасибо, что показали такие интересные места. Всем советую.
Д
Дудина
8 сен 2025
Интересная экскурсия, которая открывает город совсем с другой стороны.
Дворы- колодцы, парадные, доходные дома - все это его неотъемлемая часть, которая хранит в себе не менее важную историю.
Так вышло, что на экскурсию записалась я одна, при этом ее не отменили и мы прекрасно прогулялись с экскурсоводом Настасьей. За это отдельное спасибо 🫶🏻
Рекомендую!
Анастасия
4 сен 2025
Спасибо огромное Дарье! Только что после экскурсии. Прекрасный рассказчик, приятный собеседник, было комфортно и познавательно! 🙏🏻💕
М
Мария
30 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, за что спасибо организаторам. С нами была неподражаемая Дарьюшка. Подача материала очень живая и интересная. Давно хотели узнать о жизни Петербурга "изнутри" и не разочаровались! Получили массу положительных эмоций, погрузились в невероятную атмосферу питерских домов и двориков, узнали много нового, хотя в Питере далеко не в первый раз! Подросток 13 лет в полном восторге. Однозначно рекомендуем
М
Мария
21 авг 2025
Благодарим гида Викторию за интересную экскурсию, которая прошла в формате легкой прогулки. Узнали много интересных фактов, посмотрели интересные места. Все понравилось. Экскурсия проходила в районе нашего отеля (Достоевский) и позволила взглянуть другим взглядом на дома и улицы по которым ходили каждый день. Рекомендуем!
Н
Надежда
20 авг 2025
Настасья-замечательный и невероятный экскурсовод!!!
Татьяна
12 авг 2025
Была с дочкой 8 лет. Обеим понравилась экскурсия. Интересный маршрут, при этом удобный все в центре, позволяет проникнуться атмосферой Петербурга.
Увидели самые красивые парадные, познакомились с купцом Елисеевым.
Гид Виктория очень приятная и все просто и доступно рассказывала.
Ирина
11 авг 2025
Были на экскурсии с Настасьей. Спасибо ей ОГРОМНОЕ! Все продумано до мелочей. Приятное и очень содержательное повествование, ответы на все вопросы (и даже странные), перерывчик на "переждать дождик" и просто пол минутки отдохнуть, при этом получая массу информации. Много интересных фактов за рамками темы экскурсии, но связанных с атмосферой локаций. В общем ВСЕ СУПЕР!!!
