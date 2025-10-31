27 января — важная дата для каждого жителя Петербурга, ведь в 1944 году Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады.
На этом туре вы увидите важные мемориальные места, связанные с военными событиями, посетите самое большое в мире захоронение жертв Второй мировой и обсудите, как ленинградцы пережили один из самых тяжёлых периодов в истории города.
Описание экскурсииВо время тура гид покажет вам такие места, как: Соляной город, где в 1946 году был создан музей обороны и блокады Ленинграда. Гид расскажет об истории его создания и сложной судьбе. Вы рассмотрите памятники, установленные перед входом, — «Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда» и «Блокадной учительнице». Далее вы переместитесь к «Блокадному колодцу» — памятный знак в месте, где горожане набирали воду в холодные военные зимы Тяговая подстанция №11, благодаря которой удалось возродить движение трамваев в городе. Дом радио и блокадные громкоговорители — важные трансляторы происходящих событий, они спасали ленинградцев и не давали им пасть духом. В Петербурге много неприметных на первый взгляд памятных меток блокады - шрамы, оставленные осколками снарядов на питерском граните Завершится тур на Пискарёвском мемориальном кладбище — одном из мест массовых захоронений жертв блокады Ленинграда. Гид расскажет о том, что здесь было до войны и во время неё, а также о значимости мемориального комплекса в наши дни. Что вы узнаете: О карточной системе и пайках блокадников, знаменитом метрономе и «Дороге жизни», о снабжении города и "чёрном рынке" Вспомним, как началась блокада: даты, цифры, статистика, демографическая ситуация. В городе были воссозданы памятные таблички: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» Вы узнаете, почему они появились Не обойдем стороной и тему подвига города и его героев - сотрудников института растениеводства, актёров городского театра, музыкантов оркестра ленинградского радиокомитета, митрополита Алексия I и простую девочку Таню Савичеву. Гид продемонстрирует многочисленные фотографии с укрытиями и маскировкой шпилей зданий, узнаете, какие усилия прилагали для спасения памятников, поймете, какие памятники укрыты не были и по какой причине. Важная информация:
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле и услуги гида. По запросу предоставим бустер/детское кресло.
- Мы встретим вас в любом удобном месте, но предпочтительнее центр и север города, так как дорога до Пискарёвского кладбища занимает около 1 часа в один конец.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соляной город
- Блокадный колодец
- Исаакиевская площадь
- Пискаревское мемориальное кладбище
Что включено
- Трансфер на автомобиле и услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Возможно продление экскурсии - 2500 руб/час
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: В зависимости от точки начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
31 окт 2025
27.10.25 Посетили экскурсию «Блокадный Ленинград». Экскурсия очень понравилась. Евгений забрал нас от отеля, поэтому не пришлось волноваться о месте встречи. Выдал индивидуальные аудиогиды, как следствие экскурсовода было везде очень хорошо слышно. Получили много новой, интересной информации о жизни в блокадном Ленинграде. Все прошло замечательно, экскурсию рекомендуем!
С
Сергей
11 окт 2025
Эта экскурсия напоминание нам, ныне живущим, о страшных днях блокады Ленинграда. Мы любим и восхищаемся парадным, императорским Санкт-Петербургом, но иногда нужно остановиться и помолчать. Экскурсию для нас с сыном проводил
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
