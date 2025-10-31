читать дальше

Евгений Федоров. Живым, доступным языком рассказывал он о том, как жил город. Часть экскурсии пешеходная. Евгений выдал нам наушники, чтобы всё было хорошо слышно. Свой рассказ он сопровождал показом фотографий, иллюстраций. Было ощущение, что это твой хороший друг делится своими мыслями и переживаниями. Во время переездов рассказ продолжался и в автомобиле. Финальная часть, посещение Пискарёвского кладбища. Тут не нужны слова. Здесь нужно быть и молчать. Евгений всё подробно рассказал, показал.

Впечатление о экскурсии самое благодатное. Спасибо, Евгений, за эти часы, которые Вы нам подарили.