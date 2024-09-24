3 часа
Групповая
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
11 ноя в 12:15
13 ноя в 12:00
от 1 200₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
Посетить место захоронения жертв блокады и узнать больше о самом страшном периоде в истории города
Начало: У Пискарёвского кладбища
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Блокадный Ленинград: хроники мужества
Проехать по местам подвига и боли ленинградцев и погрузиться в историю блокады
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила24 сентября 2024Здравствуйте. Экскурсия просто потрясающая. Экскурсовод Юлия, к сожалению не запомнила отчества, рассказывала так интересно. Узнали много нового о жизни блокадного города. А посещение Пескаревского мемориала, прямо до слез. Спасибо огромное. Рекомендую всем.
- ООльга15 июля 2024Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивенеВсе- таки экскурсовод - это основное звено экскурсии. Если это человек, погружен в тему, то он доносить эту информацию интересно,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пискаревское кладбище»
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