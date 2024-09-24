Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене

читать дальше своевременно и понятно. Сергей, профессионал в своём деле. За 3 часа я узнала много нового про блокадный Ленинград. Рекомендую, как основное мероприятие обязательное к посещению в Питере.

Все- таки экскурсовод - это основное звено экскурсии. Если это человек, погружен в тему, то он доносить эту информацию интересно,