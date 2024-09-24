Пискаревское кладбище – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пискаревское кладбище» в Санкт-Петербурге, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Блокадный Ленинград
На автобусе
244 отзыва
3 часа
Групповая
Блокадный Ленинград
Расписание: Понедельник, пятница в 13:00, по воскресеньям в 10:00
11 ноя в 12:15
13 ноя в 12:00
от 1 200 за человека
Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
Посетить место захоронения жертв блокады и узнать больше о самом страшном периоде в истории города
Начало: У Пискарёвского кладбища
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6 000 за всё до 8 чел.
Блокадный Ленинград: хроники мужества
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Блокадный Ленинград: хроники мужества
Проехать по местам подвига и боли ленинградцев и погрузиться в историю блокады
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
11 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    24 сентября 2024
    Блокадный Ленинград
    Здравствуйте. Экскурсия просто потрясающая. Экскурсовод Юлия, к сожалению не запомнила отчества, рассказывала так интересно. Узнали много нового о жизни блокадного города. А посещение Пескаревского мемориала, прямо до слез. Спасибо огромное. Рекомендую всем.
  • О
    Ольга
    15 июля 2024
    Индивидуальная экскурсия «Блокадный Ленинград» на минивене
    Все- таки экскурсовод - это основное звено экскурсии. Если это человек, погружен в тему, то он доносить эту информацию интересно,
    читать дальше

    своевременно и понятно. Сергей, профессионал в своём деле. За 3 часа я узнала много нового про блокадный Ленинград. Рекомендую, как основное мероприятие обязательное к посещению в Питере.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пискаревское кладбище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Блокадный Ленинград
  2. Пискарёвское кладбище: никто не забыт, ничто не забыто
  3. Блокадный Ленинград: хроники мужества
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Дворцовая площадь
  4. Невский проспект
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Исаакиевский собор
  8. Зимний дворец
  9. Спас на Крови
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в ноябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пискаревское кладбище" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Пискаревское кладбище», 244 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам