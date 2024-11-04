В отпуске хочется не только слушать исторические факты, но и развлекаться — наша экскурсия объединяет в себе и то, и другое.
Будут мифы и мистика, немного фактов из прошлого, щепотка шуток и небылиц, основанных на городском анекдоте. И всё это — на фоне известных всем достопримечательностей.
Будут мифы и мистика, немного фактов из прошлого, щепотка шуток и небылиц, основанных на городском анекдоте. И всё это — на фоне известных всем достопримечательностей.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Мы поговорим о том, почему история города, которая насчитывает всего 300 лет, моментально обрасла легендами. Посетим места, которые с ними связаны, и загадаем желание там, где оно точно сбудется. Обсудим мистику Смольного собора и его оптический эффект, расскажем байки и анекдоты, ведь именно с ними передаётся дух города.
Вы узнаете:
- Почему именно мифические Сфинксы охраняют берега Невы
- Когда в Петербург привезли первого слона
- Где открылся первый стационарный цирк в Российской империи
- Откуда взялось слово «слоняться» и когда оно вошло в русский язык
- И многое другое
Достопримечательности по маршруту
Дворцовая площадь — Атланты (загадываем желание) — Спас-на-Крови — Смольный собор — Шпалерная улица — фонарщик (загадываем желание) — Михайловский замок — цирк на Фонтанке — Чижик-Пыжик (бросаем монетку) — Невский проспект — Малая морская улица — Исаакиевская площадь — Сфинксы — Дворцовый мост.
Организационные детали
- Экскурсия предназначена на всех возрастов, будет интересна и взрослым, и детям
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Поедем на микроавтобусе Mercedes
- Ваше путешествие пройдёт в мини-группе с аккредитованным при правительстве Санкт-Петербурга гидом из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 375 ₽
|Пенсионеры
|2 138 ₽
|Студент
|2 138 ₽
|Школьный
|1 853 ₽
|Дошкольный
|1 425 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 10706 туристов
Дорогой путешественник! Мы рады приветствовать вас в наших турах, особенность которых — организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. Наша команда состоит из профессионалов турбизнеса и настоящих фанатовЗадать вопрос
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