Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы

Город и мир Достоевского - это другая, темная и сторона блестящего и величественного города

Город и мир Достоевского — это другая, темная и сторона блестящего и величественного города.

В своем произведении «Преступление и наказание» Достоевский поднял завесу другого, непарадного Петербурга.

Именно такой Петербург мы отправимся исследовать на нашей экскурсии.
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы
Мир Достоевского и Петербург и трущобы столицы

Что вы увидите 🤩

  • Мост на котором начинается роман
  • Дома, где Достоевский снимал квартиры на сенной
  • Дом Раскольникова
  • Место предполагаемой закладки Раскольниковым драгоценностей после убийства (со слов Анны Сниткиной)
  • Дом Сонечки
  • Подвал где Раскольников знакомится с Мармеладовым
  • Место гибели Мармеладова и место сумасшествия и гибели его жены
  • Путь по которому Раскольников шел к старухе-процентщице
  • Дом старухи-процентщицы
Город и мир Достоевского — это другая, темная и сторона блестящего и величественного города. В своем произведении «Преступление и наказание» Достоевский поднял завесу другого, непарадного Петербурга. Именно такой Петербург мы отправимся исследовать на нашей экскурсии.
Мы узнаем как рождались самые страшные притоны города. Как жили их обитатели. Почём в самом отвратительном районе селился Достоевский. Что его роднило с жителями Сенной и героями его произведения. Мы увидим места, где происходили события его великого произведения, и вместе с ним узнаем быт и нравы жителей Петербургских трущоб.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Набережная канала Грибоедова, 54
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Согласно расписанию в календаре

Владимир П.
Владимир П.
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