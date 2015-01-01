Город и мир Достоевского — это другая, темная и сторона блестящего и величественного города. В своем произведении «Преступление и наказание» Достоевский поднял завесу другого, непарадного Петербурга. Именно такой Петербург мы отправимся исследовать на нашей экскурсии.

Мы узнаем как рождались самые страшные притоны города. Как жили их обитатели. Почём в самом отвратительном районе селился Достоевский. Что его роднило с жителями Сенной и героями его произведения. Мы увидим места, где происходили события его великого произведения, и вместе с ним узнаем быт и нравы жителей Петербургских трущоб.