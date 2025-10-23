К Ксана Иван! Благодарим! На одном дыхании 2 часа пролетели! Легко о биографии Достоевского и произведениях! Совместить не совместимое! Обязательно к Вам вернемся! Ваша любовь к писателю ощущается с первой минуты экскурсии, заряжает нас и заражает в нас♥️к великому писателю 🙏🏻

С Светлана 13 октября гуляли по местам Достоевского с Викторией, приятной и очень серьезной девушкой. Было интересно увидеть дома,в которыл жил и писал писатель. Эксурсия понравилась! Виктория прекрасный разсказчик. Рекомендую для увлеченных

Достоевским❤️

Дарья Мне кажется, что в Петербурге просто обязательно нужно ходить на литературные экскурсии, город просто создан для этого:)



И эта экскурсия тому подтверждение! Грамотно составлен маршрут, интересный рассказ. А благодаря наушникам мы не упустили ни одного слова гида. Спасибо, Дарье!



Конечно, захотелось перечитать Достоевского:)

Александра Мне понравилась прогулка, узнала новые детали, хотя до этого самостоятельно изучала биографию Достоевского довольно подробно. В нашей группе были участники самых разных возрастов, и гид Дарья с каждым нашла общий язык. Были интересные рассказы о героях и произведениях, и самое главное для меня – личные истории писателя и его взаимоотношений с семьёй и коллегами.

Наталья Сходили на интересную экскурсию о Федоре Михайловиче с гидом Дарьей.

Увлекательный рассказ о жизни гения, истории его работ и его знаменитых друзьях. Спасибо, было интересно

Д Дарья Потрясающе интересная экскурсия! Дарья увлеченная своим делом и очень приятная девушка! 👍🏻

Прошли по улочкам Федора Михайловича в такой атмосфере, как будто он где-то рядом с нами гулял. Словно переместились в прошлое.

Рекомендую от души!