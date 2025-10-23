Мои заказы

В лабиринтах души: Петербург Достоевского

Откройте для себя Петербург через призму произведений Достоевского. Увлекательная прогулка по местам, где жил и творил великий писатель
Петербург Достоевского - это не только мрачные улицы и дворы-колодцы. Это город, где каждый камень хранит историю, а каждый уголок вдохновляет на творчество.

Прогулка по Невскому проспекту, посещение квартиры писателя и
знакомство с его любимым собором Владимирской Божьей матери - всё это ждёт вас на экскурсии. Узнайте, как Достоевский создавал свои шедевры и как его жизнь в Петербурге отразилась в романах. Это уникальная возможность увидеть город глазами классика и понять его философию

4.9
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в атмосферу произведений
  • 🏛 Посещение знаковых мест писателя
  • 🕊 Узнать о жизни и творчестве Достоевского
  • 🎨 Увидеть любимые места классика
  • 🗺 Прогулка по историческим районам
В лабиринтах души: Петербург Достоевского© Алина
В лабиринтах души: Петербург Достоевского© Алина
В лабиринтах души: Петербург Достоевского© Алина
Время начала: 13:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Невский проспект
  • Квартира Достоевского
  • Собор Владимирской Божьей матери
  • Памятник Достоевскому

Описание экскурсии

Уделим особое внимание районам, ставшими фоном для произведений Достоевского:

  • Пройдёмся по Невскому проспекту, где буквально каждый камень расскажет свою историю
  • Не оставим без внимания самую известную квартиру Фёдора Михайловича
  • Полюбуемся собором Владимирской Божьей матери — любимым храмом писателя, где по сей день проводят панихиды в день смерти Фёдора Михайловича
  • Закончим маршрут у памятника Достоевскому рядом с одноимённой станцией метро

Вы узнаете

  • Как и с какой целью Достоевский приехал в Петербург;
  • Как прошли его юность и чем будущий писатель занимался в молодости
  • Как автор впервые столкнулся с мистической атмосферой в городе на Неве
  • Где находится самая известная квартира Федора Михайловича

Также мы:

  • Расскажем о философских взглядах писателя и как события из его жизни отобразились в сюжетах романов
  • Поделимся историями о дружбе писателя с другими выдающимися личностями того времени
  • Поговорим об его персонажах, каждый из которых дополняет образ классика

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возможен индивидуальный формат — 3000 ₽/чел.

ежедневно в 13:00 и 19:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети 8-12 лет1050 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро "Гостиный двор" и "Невский проспект"
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 660 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Санкт-Петербург. Мы создали уникальные авторские маршруты, которые получают множество восхищённых отзывов. С удовольствием проведём вас по самым интересным и секретным местам, чтобы разделить нашу любовь к городу и подарить вам яркие эмоции.
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
К
Ксана
23 окт 2025
Иван! Благодарим! На одном дыхании 2 часа пролетели! Легко о биографии Достоевского и произведениях! Совместить не совместимое! Обязательно к Вам вернемся! Ваша любовь к писателю ощущается с первой минуты экскурсии, заряжает нас и заражает в нас♥️к великому писателю 🙏🏻
С
Светлана
17 окт 2025
13 октября гуляли по местам Достоевского с Викторией, приятной и очень серьезной девушкой. Было интересно увидеть дома,в которыл жил и писал писатель. Эксурсия понравилась! Виктория прекрасный разсказчик. Рекомендую для увлеченных
Достоевским❤️
Дарья
Дарья
20 авг 2025
Мне кажется, что в Петербурге просто обязательно нужно ходить на литературные экскурсии, город просто создан для этого:)

И эта экскурсия тому подтверждение! Грамотно составлен маршрут, интересный рассказ. А благодаря наушникам мы не упустили ни одного слова гида. Спасибо, Дарье!

Конечно, захотелось перечитать Достоевского:)
Александра
Александра
14 авг 2025
Мне понравилась прогулка, узнала новые детали, хотя до этого самостоятельно изучала биографию Достоевского довольно подробно. В нашей группе были участники самых разных возрастов, и гид Дарья с каждым нашла общий язык. Были интересные рассказы о героях и произведениях, и самое главное для меня – личные истории писателя и его взаимоотношений с семьёй и коллегами.
Наталья
Наталья
12 авг 2025
Сходили на интересную экскурсию о Федоре Михайловиче с гидом Дарьей.
Увлекательный рассказ о жизни гения, истории его работ и его знаменитых друзьях. Спасибо, было интересно
Д
Дарья
17 июн 2025
Потрясающе интересная экскурсия! Дарья увлеченная своим делом и очень приятная девушка! 👍🏻
Прошли по улочкам Федора Михайловича в такой атмосфере, как будто он где-то рядом с нами гулял. Словно переместились в прошлое.
Рекомендую от души!
И
Ирина
23 фев 2025
Хотелось бы побольше о Питере героев романов Достоевского. Все-таки экскурсия называется Питер Достоевского и его героев. Больше упор был сделан на местах жизни писателя. Почему-бы не добавить маршрут Раскольникова? А так-Егор отличный экскурсовод, рекомендую

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

